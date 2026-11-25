Cofondata da Moyn Islam ed Ehsaan Islam, NOW riunisce in un’unica piattaforma lezioni da seguire al proprio ritmo, strumenti interattivi, assistenza basata sull’intelligenza artificiale, mentorship e community.

NOW ha annunciato il lancio di un sistema integrato di educazione finanziaria nato attorno a una domanda che si pongono in tanti: che legame c’è tra quanto si guadagna e si spende oggi e ciò che si desidera per il futuro? La piattaforma aiuta gli iscritti a farsi un quadro chiaro delle proprie finanze, a capire come un cambiamento nella loro situazione potrebbe incidere su un obiettivo personale e ad approfondire i concetti finanziari che ne sono alla base.

Il lancio arriva in un momento in cui molte famiglie si trovano a conciliare le spese di tutti i giorni con impegni di più lungo periodo. Secondo il rapporto Ipsos Cost of Living Monitor 2026, in media il 27% degli intervistati in 33 Paesi ha dichiarato di trovarsi in difficoltà economiche.

Capire l’oggi, esplorare il domani

All’interno della piattaforma NOW, gli iscritti possono usare NOW OS per avere una panoramica della propria situazione finanziaria attuale, inserendo entrate, spese, patrimonio e debiti.

Possono poi passare a Future Explorer per mettere a confronto diversi scenari. Chi risparmia per un obiettivo familiare, ad esempio, può esplorare come una nuova spesa mensile potrebbe modificare la somma da mettere da parte nel tempo. Ogni scenario illustra una possibilità, basata sui dati e sulle ipotesi inseriti dall’iscritto.





Man mano che sorgono dei dubbi, gli iscritti possono chiedere a Toni, l’assistente AI di NOW, di spiegare i concetti finanziari con parole semplici, quelle di tutti i giorni. Se vogliono andare più a fondo su un argomento, possono farlo attraverso NOW Learn, la sezione della piattaforma dedicata all’apprendimento in autonomia, oppure parlarne con gli altri iscritti nella community.



Per aderire a NOW si può scegliere tra diversi pacchetti di abbonamento, ciascuno con un diverso livello di accesso a strumenti, risorse didattiche e programmi.

Moyn Islam, cofondatore e CEO di NOW, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con migliaia di persone in tutto il mondo e abbiamo visto quanto possa essere difficile collegare ciò che si guadagna oggi a ciò che si desidera per il proprio futuro. Le persone hanno domande sul denaro, ma le informazioni che trovano sembrano spesso lontane dalla loro vita. Sono cose che avremmo dovuto imparare a scuola: come sviluppare le competenze per guadagnare, come proteggere i nostri soldi, come funzionano gli investimenti. Abbiamo creato NOW per unire queste conoscenze a strumenti concreti, con cui ognuno può esplorare la propria situazione e capire meglio le scelte che lo attendono.”

Make, Protect e Grow

I contenuti formativi di NOW poggiano su tre pilastri. Make (guadagnare) riguarda il lavoro, le competenze, il reddito e i modi per aumentare la propria capacità di guadagno. Protect (proteggere) si concentra su spese, impegni ricorrenti, debiti e fondo per le emergenze. Grow (far crescere) introduce agli investimenti e ai concetti legati alla ricchezza nel lungo periodo, compreso il modo in cui tempo, versamenti, commissioni e rischio possono influire sui risultati finanziari.





Oltre alle lezioni da seguire in autonomia, gli iscritti possono imparare direttamente dai formatori durante sessioni dal vivo e approfondire temi specifici grazie ai programmi di mentorship.

Ehsaan Islam, cofondatore di NOW, ha aggiunto: “Quando le informazioni sono sparse su piattaforme diverse, è difficile capire come si colleghino alla propria situazione. Per questo abbiamo riunito formazione, strumenti, AI, mentorship e community in un unico posto. Continueremo ad ascoltare gli iscritti e a sviluppare la piattaforma in base alle loro esigenze.”

Per maggiori informazioni e per scoprire le opzioni di abbonamento, visitare il sito nowfuture.io.

Informazioni su NOW

NOW è un sistema integrato di educazione finanziaria cofondato da Moyn Islam ed Ehsaan Islam. Riunisce lezioni da seguire al proprio ritmo, strumenti finanziari interattivi, assistenza basata sull’intelligenza artificiale, programmi di mentorship e una community di iscritti. NOW aiuta le persone a sviluppare le proprie conoscenze finanziarie e a capire come applicarle al proprio caso.

NOW offre formazione e supporto all’apprendimento, non consulenza personalizzata in materia finanziaria, di investimento, fiscale o legale. Le informazioni generate dall’intelligenza artificiale possono contenere errori. Gli scenari illustrativi non costituiscono previsioni né garanzie di risultati futuri. Non è garantito alcun guadagno, rendimento degli investimenti o altro risultato finanziario. L’investimento e il trading comportano rischi, inclusa la perdita del capitale. Funzionalità e accesso variano in base al pacchetto di abbonamento e sono soggetti ai termini e alle condizioni applicabili.

Contatti stampa

Nome: Sae Gough

Email: sae@futureisnowevent.com