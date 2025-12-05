Noli marittimi fuori controllo: petroliere a +467% e mercato nel caos

Il mercato del nolo marittimo è nel caos e questo avrà delle ricadute pesantissime. Le tariffe giornaliere per il noleggio di navi per il trasporto di merci sono aumentate vertiginosamente quest’anno, con quelle delle petroliere che hanno registrato un aumento del 467%, poiché gli spedizionieri di una crescente offerta di materie prime devono fare i conti con una serie di interruzioni delle rotte e sanzioni.

Nonostante il periodo di domanda di materie prime tipicamente più debole verso la fine di ogni anno, le ultime settimane del 2025 non mostrano alcun segno di debolezza nelle tariffe delle navi per il trasporto di petrolio greggio, GNL, minerale di ferro o grano.

L’insolita forza alla fine dell’anno ha visto le tariffe delle petroliere sulle principali rotte marittime aumentare del 467% da inizio anno, secondo le stime di Bloomberg basate sui dati del Baltic Exchange e del fornitore di dati sui mercati delle materie prime Spark Commodities.

Le tariffe delle navi metaniere sono quadruplicate, mentre le tariffe giornaliere per le navi che trasportano minerale di ferro sono più che raddoppiate da inizio anno, secondo i dati pubblicati giovedì.

Ecco una sintesi dell’andamento dei noli da inizio anno (YTD):

Tipologia di Nave / Merce Variazione Tariffe (YTD) Petroliere (Greggio) + 467% Navi Metaniere (GNL) + 300% (Quadruplicate) Bulk Carrier (Minerale di ferro) + 100% (Raddoppiate)

L’effetto boomerang delle sanzioni e il nodo del Mar Rosso

Alla fine di novembre, le tariffe delle superpetroliere sulla rotta tra il Medio Oriente e la Cina hanno raggiunto il loro massimo livello in cinque anni , poiché i trader hanno cercato alternative al greggio russo dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato i maggiori produttori ed esportatori di petrolio russi, Rosneft e Lukoil. Anche le tariffe delle petroliere più piccole sono aumentate vertiginosamente, poiché i trader si sono rivolti a tutte le navi disponibili per il trasporto di greggio.

Le tariffe delle petroliere sono in aumento da oltre un mese a causa delle interruzioni legate alle sanzioni che hanno portato a un aumento del petrolio in transito.

Nel mercato del trasporto di GNL, le tariffe spot per noleggiare una nave cisterna di GNL sulla rotta dagli Stati Uniti all’Europa hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni , poiché l’impennata delle esportazioni americane ha reso più difficile il mercato delle navi di GNL nell’Atlantico.

Inoltre, gli spedizionieri continuano a essere cauti e molti evitano ancora la rotta del Mar Rosso a causa dell’attività degli Houthi, che allunga di settimane i viaggi delle navi.

Sebbene gli armatori e gli operatori delle navi cisterna stiano ottenendo profitti considerevoli, sanno che il mercato è attualmente inefficiente.

Alla richiesta di fornire una previsione sul mercato del trasporto merci nel primo trimestre del 2026, Lars Barstad, CEO dell’operatore di flotte di superpetroliere Frontline Management, ha dichiarato durante la conference call sui risultati finanziari della società due settimane fa: “Mi state chiedendo di esprimere la mia opinione su uno dei mercati più volatili al mondo. In realtà, proprio questa volatilità dimostra che non si tratta di un mercato efficiente“.

”Non vediamo alcun tipo di debolezza in questo mercato. Stiamo assistendo a un mercato dei trasporti marittimi fisico estremamente rigido, di vecchio stampo“, ha affermato Barstad.

”Ma ovviamente, chi può sapere cosa succederà la prossima settimana?”

Domande e risposte

Perché i costi di trasporto marittimo stanno aumentando a fine anno? Contrariamente alla tendenza stagionale che vede un calo della domanda a fine anno, nel 2025 si è verificata una “tempesta perfetta”. Le sanzioni USA contro i produttori russi (Rosneft e Lukoil) hanno costretto i trader a cercare rotte e fornitori alternativi, aumentando la richiesta di navi. Inoltre, le tensioni nel Mar Rosso (attacchi Houthi) costringono le navi a percorsi più lunghi, riducendo la disponibilità immediata di stiva e facendo schizzare i prezzi per petrolio, GNL e minerali.

Quali settori sono stati maggiormente colpiti dai rincari? Il settore più colpito è senza dubbio quello del trasporto di petrolio greggio, con le tariffe delle petroliere aumentate del 467% da inizio anno. Tuttavia, l’aumento è generalizzato: le tariffe per le navi metaniere (trasporto di gas naturale liquefatto – GNL) sono quadruplicate, spinte dall’export USA verso l’Europa, mentre i costi per il trasporto di minerale di ferro e grano sono più che raddoppiati. È un’inflazione dei costi logistici che tocca tutte le materie prime fondamentali.

Questa situazione è destinata a durare nel 2026? È difficile fare previsioni certe in un mercato definito “estremamente volatile” dagli stessi operatori. Lars Barstad di Frontline Management sottolinea che, sebbene al momento non ci siano segnali di debolezza e il mercato appaia “fisicamente rigido” (ovvero con poca offerta di navi rispetto alla domanda), l’inefficienza attuale dipende da fattori geopolitici imprevedibili. Finché perdureranno sanzioni e blocchi nel Mar Rosso, è probabile che le tariffe rimangano elevate, ma la volatilità resta l’unica costante.