Nigeria: la corsa a ostacoli dell’oro nero raggiunge i 3,04 milioni di barili, sotto la spinte della forte domanda

La crisi petrolifera del Golfo Persico sta spingendo non solo la politica americana, ma anche la produzione petrolifera africana. La NNPC nigeriana, la società petrolifera di stato, ha aumentato la produzione di petrolio e gas a settembre rispetto al mese precedente, grazie alla ripresa delle attività in alcuni giacimenti, come ha riferito questa settimana la compagnia petrolifera e del gas statale nel suo ultimo rapporto mensile .

La produzione totale di petrolio e gas della NNPC è salita a 3,04 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno (boepd), in aumento rispetto ai 3,01 milioni di boepd del mese precedente, grazie a una produzione di greggio e gas naturale leggermente superiore e a una produzione di condensato rimasta stabile, come emerge dal rapporto della NNPC.

I ricavi si sono attestati a 3,4 miliardi di dollari (4.608 trilioni di naira nigeriani), in linea con i ricavi registrati in ogni mese successivo a marzo, quando la guerra con l’Iran e la crisi dello Stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi internazionali del petrolio.

Nonostante il leggero aumento della produzione, in gran parte attribuibile alla ripresa dell’attività nel giacimento di Obodo, nell’ambito della licenza di estrazione OML 150, la produzione «è rimasta limitata da fermi non programmati legati a problemi di affidabilità degli impianti, difficoltà nel sottosuolo, perdite nelle condotte di flusso, proteste della comunità, guasti alle attrezzature, limitazioni di stoccaggio e di capacità dei serbatoi, nonché interruzioni delle infrastrutture di esportazione», ha affermato la NNPC.

La sola produzione di greggio della Nigeria ha raggiunto il massimo degli ultimi 15 mesi a giugno, quando la produzione media è stata di 1,55 milioni di barili al giorno (bpd), il livello più alto dal gennaio 2025, poiché il Paese africano produce ora al massimo consentito dagli accordi del gruppo OPEC+, dopo anni in cui non era riuscito a farlo a causa di sabotaggi, furti di petrolio e fuoriuscite di petrolio.

Se si aggiungono i 170.446 bpd di produzione di condensato, la produzione totale di greggio e condensato della Nigeria ha raggiunto a maggio il massimo degli ultimi 11 mesi, attestandosi a 1,7 milioni di bpd. L’ultima volta che la Nigeria ha prodotto in media più di 1,7 milioni di bpd di greggio e condensato per un mese intero è stato nel luglio 2025.

Negli ultimi anni la Nigeria ha faticato a raggiungere la propria quota OPEC+, poiché gli atti di sabotaggio hanno spesso causato casi di forza maggiore nei principali flussi di esportazione.

Tuttavia, grazie alla recente repressione dei furti di petrolio e degli atti di sabotaggio nel Delta del Niger, la Nigeria è riuscita ad aumentare la produzione di greggio e punta a un’ulteriore crescita entro il 2030.

La NNPC è pronta ad aumentare la produzione di petrolio a 2 milioni di barili al giorno nei prossimi due anni, come ha dichiarato a novembre 2025 il suo vicepresidente esecutivo per il settore upstream, Udy Ntia. Con i prezzi attualmente sul mercato l’incentivo ad aumentare la produzione la produzione è massima.