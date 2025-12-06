Seguici su

Economia

Nella manovra 2026 prevista una proroga fino al 2028 per la Zes Unica

Pubblicato

1 ora fa

il

Nella bozza della Legge di Bilancio 2026, del valore complessivo di circa 18,7 miliardi di euro, emerge una novità particolarmente rilevante per il mondo degli incentivi: la proroga della Zona Economica Speciale Unica (ZES) per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

La misura, già attiva nel 2024 e 2025, si avvia ora verso un rafforzamento e un’estensione temporale. Con l’approvazione del relativo disegno di legge, la ZES Unica si espande anche a Marche e Umbria, territori in transizione che entrano così nel perimetro agevolativo.

Non si tratta dell’introduzione di un nuovo incentivo, ma della prosecuzione del credito d’imposta ZES fino al 2028, con risorse dedicate e un quadro normativo più stabile per sostenere gli investimenti produttivi nelle aree agevolate.

Da quanto si apprende dal ddl di Bilancio bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato verranno stanziati circa 4 miliardi di euro per coprire finanziariamente l’agevolazione fino al 31 dicembre 2028. Entrando nello specifico è prevista l’erogazione di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. A questi importi si aggiungono i 2,2 miliardi di euro che la manovra 2025 ha stanziato per quest’anno.

Ai fini pratici viene esteso il periodo entro il quale è possibile effettuare gli investimenti: a quelli che sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 novembre 2025 si andranno ad aggiungere quelli che le imprese effettueranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2028.

L’agevolazione riguarda l’acquisto di beni strumentali, compresi gli immobili, destinati a strutture produttive già presenti o da realizzare nei territori interessati.

I principali elementi previsti nella bozza della Manovra

  • Proroga triennale del credito d’imposta ZES (2026–2028)
  • Oltre 4 miliardi di euro stanziati per il finanziamento dell’agevolazione
  • Accesso semplificato tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate
  • Utilizzo immediato in compensazione per le imprese che investono nelle regioni ammesse

Un incentivo strategico per lo sviluppo territoriale

Il potenziamento della ZES Unica mira a:

  • sostenere l’apertura di nuovi investimenti industriali e logistici;
  • rendere più competitivo il sistema produttivo del Sud;
  • favorire la transizione industriale e logistica del Paese.

La proroga rappresenta quindi un segnale di continuità per le imprese che intendono programmare investimenti nel medio periodo nella ZES, un contesto agevolato stabile e attrattivo. Per accedere al credito d’imposta Zes il legislatore ha confermato le stesse modalità già operative e che le imprese conoscono già. Per poter fruire del credito d’imposta Zes nel corso del 2026, è necessario che i diretti interessati comunichino all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che sono state sostenute a partire dallo scorso 1° gennaio 2025 e che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento