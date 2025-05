I motori elettrici a flusso assiale stanno catturando l’attenzione nel mondo della mobilità elettrica. Questi motori compatti, in stile “pancake”, sono apprezzati per la loro capacità di offrire alte prestazioni in un pacchetto piccolo e leggero. E ora, l’innovatore britannico YASA sta portando questa tecnologia a un livello superiore.

YASA Apre la “Super Fabbrica” che Alimenta le Eccellenze Mondiali

YASA ha inaugurato una nuova “super fabbrica” a Yarnton, appena fuori Oxford, nel Regno Unito. La struttura è progettata per produrre oltre 25.000 motori elettrici a flusso assiale ogni anno.

Un Campanello d’Allarme per l’Italia? Le Supercar Costrette a Guardare Fuori Confine

Questi motori sono già utilizzati in veicoli di classe mondiale da aziende come Ferrari e Lamborghini. Sono motori ultra-sottili ed estremamente potenti, che offrono un’alternativa unica ai tradizionali motori a flusso radiale. Il sistema produttivo auto italiano che costruisce le Super-Car ha una carenza in questo settore, e questro è strategicamente grave.

Fondata nel 2009 come spin-off dell’Università di Oxford, YASA ha dedicato oltre 15 anni allo sviluppo di motori a flusso assiale. Il concetto risale agli esperimenti di Michael Faraday e Nikola Tesla nel 1800, ma solo negli ultimi anni il design ha iniziato a riscuotere successo nei veicoli moderni.

La prima apparizione commerciale di un motore YASA è stata nella Koenigsegg Regera ibrida ad alte prestazioni. Poi, nel 2019, Ferrari ha iniziato a utilizzare i motori YASA nella SF90 Stradale ibrida. Nel 2021, YASA è stata acquisita da Mercedes-Benz, consolidando ulteriormente la sua leadership nel settore.

Costruire l’Impianto a Flusso Assiale Più Avanzato del Mondo

Questo mese, YASA ha lanciato ufficialmente il suo impianto di produzione aggiornato. Il sito di 5.574 metri quadrati rappresenta un investimento di circa 16 milioni di dollari (12 milioni di sterline). Secondo l’azienda, è ora l’impianto di produzione di motori a flusso assiale più avanzato al mondo.

Tutti i processi di produzione sono ora raggruppati sotto un unico tetto. Il layout ottimizzato è progettato per efficienza e qualità. YASA afferma che questa configurazione consente loro di aumentare la produzione mantenendo la precisione necessaria per componenti così avanzati.

La fabbrica include attrezzature nuove di zecca ad alta tecnologia. Tra le caratteristiche principali ci sono macchine avvolgitrici CNC, forni ad alta capacità e strumenti avanzati per la saldatura laser dello statore. La bilanciatura del rotore è stata migliorata di sei volte per una migliore performance del motore.

“Ciascuno dei numerosi progressi tecnici di produzione che abbiamo implementato durante la trasformazione della fabbrica consolida la capacità di YASA di superare e sovraperformare tutte le tecnologie a flusso radiale esistenti, fornendo sistemi di propulsione elettrica più compatti e leggeri”, ha affermato Andy North, direttore commerciale di YASA.

I motori a flusso assiale offrono grandi vantaggi. YASA sostiene che possono generare fino a quattro volte più coppia e il doppio della densità di potenza rispetto ai motori a flusso radiale standard. Sono anche il 50% più leggeri e l’80% più sottili. In un motore a flusso assiale la potenza viene trasferita attraverso un campo magnetica che si sviluppa longitudinalmente all’asse motore, a differenza dei motori a flusso radiale che lo fanno in direzione perpendicolare.

Uno dei motori a flusso assiale di YASA, ora prodotto sotto la proprietà di Mercedes-Benz, pesa solo 24 kg (53 libbre) ma eroga 480 CV (353 kW) e 800 Nm (590 lb-ft) di coppia. Ciò si traduce in un’eccezionale densità di potenza di 14,7 kW/kg.

Alimentare il Futuro dei Veicoli ad Alte Prestazioni

I motori di YASA stanno ora aiutando i produttori di automobili di alto livello a elettrificare i loro veicoli più ambiziosi. Lamborghini, ad esempio, ha stretto una partnership con YASA per la sua nuova famiglia di Veicoli Elettrificati ad Alte Prestazioni (HPEV).

La Lamborghini Temerario combina un motore V8 biturbo con tre motori elettrici YASA. Ogni motore produce 148 CV (110 kW) e 300 Nm (221 lb-ft) di coppia, pur pesando solo 17,3 kg (38 libbre). Insieme, il propulsore genera fino a 907 CV.

L’ammiraglia ibrida di Lamborghini, la Revuelto, utilizza anch’essa tre motori YASA. Questo modello li abbina a un nuovissimo motore V12, spingendo la potenza totale del sistema a ben 1.001 CV.