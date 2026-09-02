Mosca raddoppia la flotta fantasma del gas: la corsa nell’Artico per rompere l’assedio e la trappola cinese

Il mercato trova sempre sistemi per aggirare i dazi e le sanzioni, anche per i prodotti più complessi da trasportare. In soli nove mesi, la Russia ha raddoppiato il numero di navi di proprietà di “entità opache” che utilizza per trasportare gas naturale liquefatto dal suo progetto di esportazione Arctic LNG 2, oggetto di sanzioni, come ha evidenziato martedì un’ analisi di Bloomberg basata sui dati di tracciamento delle navi.

A dicembre 2025, si stimava che la Russia disponesse di 11 navi metaniere nella propria flotta occulta. Ora il numero è balzato ad almeno 20, inclusa la seconda nave di classe ghiaccio in grado di navigare nelle acque artiche durante tutto l’anno, secondo l’analisi di Bloomberg.

Da quando Arctic LNG 2 è stato sottoposto a sanzioni da parte di Stati Uniti, UE e Regno Unito nel 2024, e dato che l’UE sta gradualmente eliminando le importazioni di GNL russo entro la fine di quest’anno, Mosca ha silenziosamente accumulato una flotta nascosta di navi metaniere per trasportare il proprio gas, che presto sarà soggetto a sanzioni in Europa, verso est, in Asia.

La Russia ha mantenuto in vita il proprio commercio di GNL soggetto a sanzioni con la Cina durante lo scorso inverno grazie a una nave di classe ghiaccio in grado di farsi strada attraverso lo spesso ghiaccio artico. La metaniera di classe ghiaccio Christophe De Margerie, soggetta a sanzioni, ha continuato a esportare carichi verso la Cina.

La Russia ha ora aggiunto un’altra nave metaniera rompighiaccio alla propria “flotta nascosta”, e questa si aggiunge a diverse consorelle, tutte rivolte verso l’Asia, dato che la UE ha chiuso la porta alle importazioni di gas naturale russo, anche nella forma liquida.

Il problema è che solo la Cina è disposta ad acquistare i carichi dell’Arctic LNG 2, limitando così il potenziale bacino di nuovi clienti russi per il GNL e dando potenzialmente alla Cina un vantaggio negoziale sui prezzi. Siamo di fronte a un “Monopsonio cinese“, cioè una situazione in cui esiste solo un acquirente.

Da mesi la Russia sta acquistando vecchie navi metaniere per la propria “flotta nascosta” in vista delle sanzioni dell’UE sul settore del GNL che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, ha affermato la società di intelligence marittima Windward in un rapporto pubblicato a giugno.

Poiché le sanzioni limiteranno quali navi potranno fare scalo nei terminali di GNL nelle giurisdizioni dell’UE, ciò “significa che la Russia ha bisogno di una flotta alternativa per mantenere la capacità di esportazione di GNL al di fuori dei quadri normativi occidentali”, ha affermato Windward.

La cosa curiose, e che mostra l’inutilità di molte sanzioni, è che poi la Cina rivende questo gas liquefatto, ottenuto a bassissimo prezzo, all’estero. Quando entreranno in azione le sanzioni vedremo se si ripeterà il fenomeno del “Blending” petrolifero, in cui la materia prima di origine russa viene mescolata con quella di altra origine perdendo così la propria natura sanzionata.