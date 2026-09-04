Mosca fa i conti con la realtà: il petrolio scende a 59 dollari e le entrate del Cremlino frenano bruscamente

I prezzi alti del petrolio non garantiscono grossi ricavi a tutti. Ad agosto la Russia ha incassato 326,2 miliardi di rubli, pari a circa 3,76 miliardi di dollari, in entrate nette derivanti dal petrolio, in calo del 22% rispetto all’anno precedente e il totale mensile più basso da febbraio.

L’autorità fiscale russa ha calcolato le entrate petrolifere di agosto utilizzando un prezzo del greggio di poco superiore ai 59 dollari al barile. L’Urals, la principale varietà di esportazione della Russia, ha registrato una media di quasi 95 dollari al barile durante la primavera, dopo che la guerra in Iran ha spinto gli acquirenti verso barili provenienti da fuori del Golfo Persico.

Le entrate totali della Russia derivanti da petrolio e gas sono scese del 16% su base annua ad agosto, attestandosi a 424 miliardi di rubli. Il petrolio e il gas forniscono circa un quinto delle entrate del bilancio federale. Le entrate petrolifere di agosto sono state inferiori di oltre il 60% rispetto a luglio, mese in cui era stato registrato un ingente pagamento programmato derivante dall’imposta russa sugli utili dei produttori.

Mosca ha inoltre versato alle raffinerie oltre 197 miliardi di rubli in agosto per garantire l’approvvigionamento interno di carburante. I sussidi alle raffinerie hanno raggiunto quasi 916 miliardi di rubli da gennaio.

Quest’anno gli attacchi con droni ucraini hanno ripetutamente interrotto l’attività delle raffinerie russe. La Russia ha reagito introducendo restrizioni alle esportazioni di benzina e gasolio e aumentando le importazioni di carburante a fronte della contrazione delle scorte interne.

Le interruzioni delle attività delle raffinerie hanno inoltre ridotto la capacità della Russia di assorbire la propria produzione di greggio. Ogni barile che non può entrare in una raffineria deve essere stoccato, trovare una capacità di esportazione o rimanere sottoterra.

Anche la capacità di esportazione ha sviluppato problemi propri. Gli attacchi ucraini hanno interrotto le operazioni dei terminali e di trasporto marittimo nel Mar Nero e nel Mar Baltico, riducendo la capacità della Russia di reindirizzare il greggio reso in eccesso a causa delle interruzioni delle raffinerie.

Il vice primo ministro Alexander Novak ha dichiarato giovedì che il recente calo della produzione russa dovrebbe invertirsi con la ripresa delle raffinerie. A quel punto dovrebbe essere necessario produrre di più

Rystad Energy prevede un calo più marcato. La società di consulenza ha recentemente ridotto le sue previsioni sulla produzione di greggio russo per il 2026 a 8,95 milioni di barili al giorno e prevede che la produzione scenda a circa 8,6 milioni di bpd nel 2027.

All’inizio di quest’anno la Russia ha beneficiato di un forte aumento dei prezzi globali del petrolio. Agosto ha riportato l’Urals vicino ai 59 dollari, con sussidi alle raffinerie superiori ai 2 miliardi di dollari nel mese, restrizioni alle esportazioni di carburante e ulteriori pressioni sulla produzione di greggio. Il minor prezzo è anche dovuto alla maggiore difficoltà di commercializzazione del petrolio russo, che può avvenire solo con la famosa “Flotta Ombra”.