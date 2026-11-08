Missili su Riad e petroliere in fiamme a Hormuz: il Golfo brucia mentre la finanza si illude sulla pace

Tre colpi simultanei hanno scosso il Medio Oriente domenica mattina, spazzando via in poche ore l’ottimismo dei mercati finanziari sull’imminente fine delle ostilità nel Golfo Persico. Mentre gli operatori di borsa scommettevano sul disgelo diplomatico dopo le elezioni di metà mandato americane, i missili hanno colpito il cuore finanziario dell’Arabia Saudita e tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz.

La realtà fisica della guerra presenta sempre il conto, soprattutto a chi guarda solo i grafici di borsa dimenticando la geografia delle materie prime.

Il fatto più grave sul piano simbolico ed economico è avvenuto a Riad. Un attacco missilistico rivendicato dagli Houthi ha danneggiato un grattacielo amministrativo di Saudi Aramco, il colosso petrolifero statale, situato nel centralissimo King Abdullah Financial District.

BREAKING: The Houthis have struck Aramco tower in the King Abdullah Financial District (KAFD) in Riyadh, Saudi Arabia. Drones, ballistic missiles and cruise missiles were used in the latest Houthi attack on Saudi Arabia pic.twitter.com/J1vVETEo1a — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

Non parliamo di un impianto sperduto nel deserto, ma del salotto buono della finanza saudita, dove hanno sede il fondo sovrano del regno, la borsa valori e le filiali delle grandi banche d’affari internazionali.

Il ministero dell’Energia saudita e l’agenzia ufficiale di stampa hanno subito minimizzato l’accaduto, parlando di “danni minori” causati dalla caduta di detriti dopo l’intercettazione di due missili da crociera e due balistici, senza feriti o vittime. Tuttavia, i video circolati in rete mostrano vetrate esplose e danni visibili su diversi piani della torre. Il governo di Riad ha poi dichiarato di aver distrutto la piattaforma di lancio a Sana’a, nello Yemen, ma la risposta militare non cancella il dato politico: il colpo nel centro direzionale più protetto del Paese è andato a segno.

🇸🇦 Houthis claim strike on Aramco skyscraper in Saudi Yemen's Iran-backed Houthis say they launched ballistic and cruise missiles + drones at multiple targets across Saudi, including Riyadh's financial district. Regarding damage to an Aramco skyscraper in the King Abdullah… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026

Questo episodio solleva più di un dubbio sull’efficacia reale degli 83 miliardi di dollari spesi lo scorso anno da Riad per la difesa. Spendere cifre astronomiche in sistemi d’arma avanzati serve a poco se poi una milizia teoricamente inferiore riesce a bucare lo scudo aereo proprio sopra il distretto finanziario nazionale, mettendo in discussione la sicurezza delle infrastrutture energetiche e direzionali del regno.

Contemporaneamente, la situazione marittima è precipitata su due fronti:

Stretto di Hormuz: i Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato che tre petroliere sono esplose e hanno preso fuoco all’alba mentre navigavano in un canale definito “illegale” da Teheran, che da tempo minaccia le navi prive di autorizzazione iraniana.

Tug boats worked to put out a fire aboard an oil tanker in the southern route of the Strait of Hormuz after Iran hit the vessel yesterday, footage shows. pic.twitter.com/ZDN2zZD1Tz — Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2026

i Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato che tre petroliere sono esplose e hanno preso fuoco all’alba mentre navigavano in un canale definito “illegale” da Teheran, che da tempo minaccia le navi prive di autorizzazione iraniana. Golfo dell’Oman: il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che le forze americane hanno messo fuori uso la nave mercantile M/V Huda, battente bandiera di Saint Kitts, accusata di aver tentato di forzare il blocco navale imposto contro l’Iran.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St.… pic.twitter.com/NS5PzRmYkS — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Questa improvvisa escalation militare si scontra con il clima politico a Washington. Dopo la netta vittoria del Partito Democratico nelle elezioni di metà mandato, molti osservatori temono che l’amministrazione Trump possa tentare un colpo di coda prima di vedere ridotti i propri margini di manovra. L’obiettivo potrebbe essere l’isola di Kharg, snodo vitale per l’export greggio di Teheran, o il sito sotterraneo di Pickaxe Mountain legato al programma nucleare, per piegare definitivamente il regime nonostante i segnali diplomatici ufficiali.

Sul fronte economico e dei prezzi energetici, la divergenza tra finanza di carta ed economia reale appare evidente. La scorsa settimana il petrolio Brent era crollato di oltre 20 dollari al barile, scendendo intorno a quota 95 dollari. I trader avevano frettolosamente azzerato il cosiddetto “premio per il rischio bellico”, convinti che il voto americano avrebbe costretto la Casa Bianca a chiudere le operazioni militari e firmare un accordo di pace con l’Iran.

Come ha osservato l’analista di UBS Dominic Ellis, quel ribasso rifletteva solo l’umore speculativo del mercato e non un reale miglioramento tra domanda e offerta fisica. Anche ipotizzando un futuro accordo diplomatico e la ripresa delle esportazioni, il conflitto ha già bruciato riserve globali per numeri impressionanti, che peseranno a lungo sui bilanci delle imprese e sulle bollette dei cittadini europei.

Indicatore del mercato petrolifero Dato rilevato Impatto sull’economia reale Prezzo attuale del Brent Circa 95 dollari al barile Include ancora 10-15 dollari di rischio geopolitico Calo settimanale pre-attacchi Oltre 20 dollari al barile Movimento puramente speculativo sui mercati Scorte globali già consumate Quasi 700 milioni di barili Carenza fisica di materia prima nei depositi Prelievo mensile in caso di guerra 40-50 milioni di barili al mese Fabbisogno forzato per i prossimi 18-24 mesi

Quando i depositi fisici si svuotano di 700 milioni di barili, non basta una conferenza stampa o un cambio di maggioranza al Congresso per riempirli. La necessità di ricostituire le scorte manterrà alta la domanda e sosterrà i prezzi del greggio per i prossimi due anni, ma