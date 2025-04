Minority Report nel Regno Unito: il Governo britannico vuole prevedere gli Omicidi con gli Algoritmi

Il governo del Regno Unito sta lavorando allo sviluppo di un sistema tecnologico avanzato con l’obiettivo di prevedere la probabilità che determinati individui possano commettere omicidi in futuro. L’iniziativa, che solleva tanto interesse quanto preoccupazione, si basa sull’uso di algoritmi progettati per analizzare grandi quantità di dati personali appartenenti a persone già note alle autorità.

L’idea richiama immediatamente alla mente scenari distopici resi celebri dalla fantascienza, in particolare il racconto di Philip K. Dick “Rapporto di minoranza” e l’omonimo film del 2002 diretto da Steven Spielberg, con Tom Cruise nel ruolo del protagonista. In “Minority Report“, una speciale unità di polizia chiamata “Precrimine” arrestava i criminali prima che potessero commettere i loro delitti, basandosi sulle visioni di individui mutanti dotati di capacità precognitive, i “precog”.

Il progetto britannico, pur condividendo la premessa della previsione del crimine, sostituisce i precog con la potenza di calcolo degli algoritmi. Non si tratta di visioni psichiche, ma di analisi statistiche e pattern recognition applicati a database contenenti informazioni su migliaia di persone. Queste informazioni potrebbero includere precedenti penali, contatti con le forze dell’ordine, dati sanitari, informazioni sociali e, potenzialmente, anche l’attività sui social media – un aspetto particolarmente delicato, considerando le recenti controversie nel Regno Unito riguardanti sanzioni, anche detentive, per contenuti pubblicati online ritenuti offensivi o minacciosi.

Originariamente denominato “Progetto di Previsione degli Omicidi” (Homicide Prediction Project), il programma ha subito un cambio di nome, forse nel tentativo di mitigarne l’impatto mediatico, ed è ora conosciuto come “Condivisione dei Dati per Migliorare la Valutazione del Rischio” (Sharing Data to Improve Risk Assessment). Secondo il Ministero della Giustizia britannico, l’obiettivo dichiarato è nobile: incrementare la sicurezza pubblica identificando preventivamente i soggetti a più alto rischio di commettere reati violenti gravi, permettendo così interventi mirati.

Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere. Attivisti per i diritti civili e organizzazioni per la privacy hanno etichettato il progetto come “agghiacciante e distopico”. Le preoccupazioni sono molteplici e profonde. Innanzitutto, vi è il timore per la privacy dei cittadini, i cui dati personali verrebbero analizzati su larga scala per scopi predittivi. In secondo luogo, si sollevano dubbi sull’affidabilità e l’equità degli algoritmi stessi. È noto che gli algoritmi possono ereditare e persino amplificare i pregiudizi (bias) presenti nei dati su cui vengono addestrati. Se i dati iniziali riflettono disuguaglianze sociali o discriminazioni sistemiche, l’algoritmo potrebbe ingiustamente classificare come “ad alto rischio” individui appartenenti a determinati gruppi demografici o sociali. Perfino GROK se ne è accorto!

Il rischio di “falsi positivi” è un’altra preoccupazione centrale: persone innocenti potrebbero essere etichettate come potenziali futuri assassini sulla base di correlazioni statistiche fallibili, con conseguenze potenzialmente devastanti sulla loro vita, anche in assenza di un arresto preventivo in stile “Minority Report”. La semplice classificazione algoritmica potrebbe portare a una sorveglianza intensificata, a limitazioni nelle opportunità lavorative o sociali, e a uno stigma difficile da rimuovere.

La fonte originale della notizia menziona anche preoccupazioni relative a presunte modifiche legislative recenti nel Regno Unito che potrebbero introdurre disparità di trattamento su base etnica o di genere, sollevando il quesito se tali bias possano riflettersi anche nel funzionamento di questo algoritmo predittivo.

