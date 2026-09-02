Miliardi per un caccia degli anni Ottanta: i piloti francesi ammettono che il Rafale non regge contro gli aerei invisibili

Nuova Delhi sta per commettere il più costoso errore strategico della sua storia recente, e l’avvertimento più duro arriva proprio da chi quell’aereo lo pilota ogni giorno. L’India si prepara a spendere vagonate di miliardi per riempire le proprie basi con i caccia francesi Dassault Rafale, mentre la Cina schiera centinaia di velivoli invisibili ai radar. Il verdetto dei militari di Parigi è impietoso: contro i caccia stealth di quinta generazione, per il Rafale vincere è un miraggio.

La situazione dell’aviazione militare indiana è al limite dell’emergenza. La flotta conta appena 29 squadriglie operative a fronte delle 42 previste per garantire la sicurezza nazionale, toccando il livello più basso dagli anni Sessanta. Quindi Nuova Delhi ha bisogno di caccia, e urgentemente, ma quali?

Per tappare questa falla enorme, il governo indiano ha deciso di puntare tutto su Parigi. Dopo i primi 36 esemplari acquistati nel 2016 e altri 26 in versione navale ordinati nel 2025, è sul tavolo una maxi-trattativa per ulteriori 114 velivoli. Se il contratto andrà in porto, l’India schiererà 176 Rafale, diventando il secondo operatore al mondo dopo l’aeronautica francese. Sempre che vengano superati i contrasti riguardanti l’apertura del software dell’aereo, un pnnto conteso ancora da chiarire.

Un investimento colossale che solleva un dubbio gigantesco: ha senso svenarsi per comprare a peso d’oro un velivolo concepito negli anni Ottanta?

La doccia fredda dei piloti dell’Armée de l’Air

A smontare l’entusiasmo commerciale di Dassault non sono stati i rivali industriali, ma un dettagliato studio dell’IFRI (Institut français des relations internationales) ripreso da EurasianTimes. Nel documento, redatto a stretto contatto con gli ufficiali dell’aeronautica francese, emerge una realtà operativa sconcertante.

I piloti transalpini che partecipano alle esercitazioni congiunte con gli alleati lo dicono senza mezzi termini: «Le missioni di combattimento contro aerei stealth a bordo del Rafale sono difficilissime da vincere con l’attuale dotazione di sensori».

Il rapporto dell’IFRI spiega che, in caso di scontro ad alta intensità a fianco degli alleati occidentali, l’aviazione francese rischierebbe di essere degradata a un semplice ruolo di «ausiliaria», costretta a volare in una «coalizione aerea a due velocità» dove i compiti decisivi spettano solo ai caccia di quinta generazione, come gli F-35 americani.

I piloti francesi riconoscono che il Rafale resta una macchina eccellente se deve affrontare avversari convenzionali sprovvisti di tecnologia stealth, ma quando il cielo si popola di aerei invisibili, il velivolo francese mostra tutta la sua anzianità anagrafica.

Un progetto datato venduto a prezzi stratosferici

Il Rafale ha compiuto il suo primo volo sperimentale nel lontano 1986 ed è entrato in servizio all’inizio degli anni Duemila. Nel corso degli anni ha ricevuto aggiornamenti avionici, radar a scansione elettronica e motori potenziati, arrivando alla definizione di caccia di generazione 4.5.

Tuttavia, c’è un limite fisico che nessun software può correggere: la sagoma dell’aereo. Non essendo nato stealth, il Rafale riflette le onde radar. Non ha stive interne per le armi e deve trasportare missili, bombe e serbatoi ausiliari appesi sotto le ali. Ogni carico esterno aumenta la traccia radar del velivolo, trasformandolo su uno schermo di controllo in un bersaglio visibile da oltre 150 chilometri di distanza. Però la forza del caccia risiede proprio nei carichi esterni, missili, serbatori, pod elettronici o bombe.

Il paradosso è che questo aereo, tecnicamente superato nelle geometrie stealth, costa ai governi acquirenti cifre elevatissime per singola unità, spesso paragonabili o superiori a quelle di caccia stealth più moderni.

Caratteristica operativa Dassault Rafale (Francia / India) Chengdu J-20 (Cina) Generazione tecnica Generazione 4.5 (concezione anni ’80) Quinta generazione nativa Bassa osservabilità (Stealth) Assente: carichi d’arma esterni Presente: stive interne per armamento Rilevamento radar nemico Rilevabile a distanze superiori a 100 miglia Invisibile ai radar di tiro fino a corto raggio Capacità penetrazione SEAD Molto limitata nei cieli difesi Elevata capacità di penetrazione

L’incapacità di penetrare le difese nemiche

Oltre al duello aereo puro, il rapporto dell’IFRI evidenzia la debolezza del Rafale nelle missioni SEAD, cioè la distruzione delle difese antiaeree nemiche. Si tratta delle missioni più delicate, necessarie per aprira la strada ad attacchi

Un caccia invisibile può avvicinarsi alle batterie di missili contraerei senza essere visto e distruggerle prima del lancio. Il Rafale non può farlo. Il suo armamento attuale presenta limiti oggettivi:

Le bombe guidate AASM Hammer hanno raggio limitato contro difese fisse e necessitano di sensori esterni che la Francia spesso non possiede.

I missili da crociera SCALP non possono essere riprogrammati in rotta verso il bersaglio per aggirare nuove minacce, tanto che è in sviluppo una versione fortemente aggiornata (Stratus) mandando i vecchi al macero in ucraina.

La Francia non disporrà di una reale capacità autonoma contro le difese nemiche prima del futuro standard F5, previsto non prima del 2033 o 2035, anche se è stato già presentato.

Il vicino fa paura e il tempo stringe

Nel frattempo, la geografia non concede sconti a Nuova Delhi. La Cina schiera già circa 300 caccia stealth J-20 e le stime indicano che potrebbe toccare quota mille entro il 2035. Sul fronte occidentale, il Pakistan sta già addestrando i propri piloti per ricevere dalla Cina i caccia stealth di quinta generazione J-35A.

L’India ha in cantiere un proprio velivolo stealth nazionale, il progetto AMCA, ma le previsioni più realistiche non vedono l’avvio della produzione di serie prima del 2035, sempre che vada tutto bene. Appare più probabile che arrivi prima il GCAP, sempre che Nuova Delhi voglia partecipare al progetto di caccia di sesta generazione.

Nuova Delhi rischia così di trovarsi per un intero decennio con una flotta composta in gran parte da aerei carissimi, prestigiosi da mostrare nelle parate, ma che gli stessi collaudatori e piloti francesi ritengono inadatti a sopravvivere in uno scontro moderno contro aerei invisibili. Comprare ieri la tecnologia dell’altro ieri a caro prezzo non è mai stato un grande affare.