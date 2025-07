Microsoft ha comunicato una nuova tornata di licenziamenti, la seconda significativa del 2025, che coinvolgerà circa il 4% della sua forza lavoro globale, pari a 9.000 dipendenti.

La decisione, annunciata mercoledì, si aggiunge ai precedenti tagli di 6.000 posti a maggio e 2.000 a gennaio, definiti dall’azienda per “motivi legati alle prestazioni”. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, Microsoft ha ridotto oltre il 7% del suo personale, che a giugno 2024 contava 228.000 dipendenti.

I tagli, distribuiti su varie divisioni, arrivano in un momento di incertezza economica sotto la presidenza di Donald Trump e di crescenti pressioni per rendere sostenibili gli enormi investimenti in intelligenza artificiale.

Microsoft, che ha investito 80 miliardi di dollari in infrastrutture per data center nell’ultimo anno fiscale, si sta riposizionando per competere nella corsa alla commercializzazione dell’IA. Nonostante il CEO Satya Nadella abbia rivelato che un terzo del codice aziendale è già scritto da software, l’azienda non ha attribuito esplicitamente i licenziamenti all’IA. Tuttavia, documenti regolatori indicano che il 40% dei 2.000 ruoli tagliati a maggio riguardava ingegneri del software.“Stiamo implementando cambiamenti organizzativi per posizionare al meglio l’azienda e i team in un mercato dinamico,” ha dichiarato Microsoft.

Nel frattempo, anche altre Big Tech come Amazon stanno affrontando riduzioni: il CEO Andy Jassy ha recentemente avvertito che l’IA potrebbe ridurre la forza lavoro aziendale, dopo i 27.000 licenziamenti del 2023 e ulteriori tagli nel 2024. Questo trend riflette una crescente automazione e la necessità di ottimizzare i costi in un settore altamente competitivo.

Microsoft, però, continua a registrare risultati finanziari solidi, con una crescita significativa nella divisione cloud, che ha trainato i profitti nel primo trimestre 2025. Il CFO Amy Hood ha sottolineato l’impegno a creare team più agili, riducendo i livelli gerarchici e il numero di manager, per migliorare l’efficienza operativa. Quindi, seguendo il trend della High tech USA, si licenzia anche quando si fanno utili, per farne anche di più, pra grazie alla spinta della AI.