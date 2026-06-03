Microsoft lancia nuovi modelli AI per distaccarsi da OpenAI e fare utili

L’entusiasmo per l’Intelligenza Artificiale ha dominato le notizie degli ultimi anni. Tutti ne parlano, tutti la usano, ma ora i nodi economici vengono inevitabilmente al pettine. Fino a poco tempo fa, Microsoft si era accontentata di fornire i server per far girare questi sistemi e di firmare assegni giganteschi per finanziare OpenAI e Anthropic. Oggi, la strategia cambia del tutto.

Alla conferenza Build di San Francisco, l’azienda ha svelato una nuova linea di modelli creati in casa, chiamata MAI (Microsoft AI). Tra questi spiccano MAI-Code-1-Flash, uno strumento molto efficiente per scrivere codice, e MAI-Thinking-1, un modello capace di ragionare. Il motivo dietro questa scelta è evidente: ridurre la dipendenza dai vecchi alleati e tagliare le spese in modo drastico.

Perché OpenAI e Anthropic costano troppo?

Il problema principale sta nel modo in cui l’Intelligenza Artificiale viene pagata dalle aziende. Si paga a “token”, cioè in base ai piccoli pezzi di dati che il sistema deve leggere e produrre. Questo meccanismo si sta rivelando un disastro per i conti aziendali. Finché si trattava di fare domande semplici a un assistente virtuale, i costi restavano bassi. Quando però migliaia di esperti iniziano a usare l’IA per farsi scrivere interi programmi in autonomia, il conto finale esplode.

Prendiamo il caso di Uber: l’azienda ha speso tutto il budget previsto per l’IA del 2026 in appena quattro mesi. Alcuni dipendenti sono arrivati a consumare migliaia di dollari al mese da soli. Questi nuovi strumenti lavorano per ore, aprono decine di processi contemporaneamente e consumano enormi quantità di energia. Per Microsoft, continuare a pagare un pedaggio salato a società esterne per ogni singola operazione dei propri clienti non ha più alcun senso logico o economico.

Cosa fanno i nuovi modelli Microsoft?

Per risolvere il problema, il colosso di Redmond ha creato strumenti pensati prima di tutto per essere economici, mantenendo alte le prestazioni.

MAI-Code-1-Flash: Permette di scrivere le istruzioni in parole povere e le trasforma in codice vero e proprio per siti e applicazioni. È fatto apposta per consumare pochissime risorse ed essere veloce.

Permette di scrivere le istruzioni in parole povere e le trasforma in codice vero e proprio per siti e applicazioni. È fatto apposta per consumare pochissime risorse ed essere veloce. MAI-Thinking-1: È un modello di ragionamento di dimensioni medie. È stato costruito da zero per risolvere problemi complessi passo dopo passo, ma abbattendo drasticamente i costi dei token rispetto ai concorrenti.

Facendo girare questi programmi sui propri server Azure, Microsoft smette di regalare margini di profitto alla concorrenza. Ma la vera novità, forse la più indicativa, è come questa nuova austerità venga applicata all’interno dell’azienda stessa.

Il taglio delle licenze e la fine della festa

Per capire cosa sta succedendo davvero sul mercato, basta guardare le scrivanie dei dipendenti Microsoft. Pochi mesi fa, l’azienda aveva dato a migliaia di suoi programmatori il permesso di usare Claude Code, un ottimo strumento di Anthropic, senza limiti di spesa. L’obiettivo era capire come i dipendenti lo avrebbero usato. Il problema? Ai tecnici è piaciuto moltissimo, tanto che hanno iniziato a preferirlo al sistema interno di Microsoft.

Ora l’esperimento è chiuso, e in modo piuttosto brusco. Entro il 30 giugno, che segna la fine dell’anno fiscale, la stragrande maggioranza di queste licenze esterne verrà bloccata. I dipendenti dovranno per forza riattivare l’ambiente GitHub per i loro progetti e tornare a usare esclusivamente il Copilot CLI fatto in casa.

Ufficialmente, la direzione parla di voler “unificare gli strumenti di lavoro”. Nel mondo reale, si tratta di tagliare una spesa enorme diventata insostenibile e di costringere i propri sviluppatori a usare (e migliorare) il prodotto di casa prima di chiudere il bilancio annuale.

Cosa cambia per il mercato?

Il passaggio da finanziatori a costruttori diretti segna una svolta per tutta l’industria del software. Il CEO Satya Nadella lo ha detto chiaramente dal palco: è arrivato il momento di partecipare in prima persona all’ecosistema di frontiera, e di farlo facenodo , evidentemente, utili.

Ecco un riassunto pratico dei cambiamenti in atto:

Cosa cambia Prima (con i partner esterni) Adesso (con i modelli interni) Controllo Si dipendeva quasi totalmente da OpenAI e Anthropic Ecosistema chiuso, gestito e di proprietà Costi Altamente variabili, si pagava per ogni singolo uso Più prevedibili, basati sui propri server Obiettivo di mercato Sperimentare e catturare utenti a ogni costo Ottimizzare i margini e fare profitti veri Strumenti preferiti Claude Code e modelli esterni di punta GitHub Copilot e la nuova famiglia MAI

Microsoft ha pagato dazio per capire se questa tecnologia funzionasse davvero e cosa volessero i clienti. Ora che il quadro è nitido, e che i costi per mantenere i server accesi fanno tremare i bilanci della Silicon Valley, le regole del gioco cambiano. L’Intelligenza Artificiale non è più solo magia tecnologica: è diventata una severa questione di economia aziendale. Chi non sa fare i conti in questo nuovo mercato è destinato a bruciare cassa e sparire.