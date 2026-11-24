Quando una sola azienda gestisce la posta elettronica di governi, banche e compagnie aeree, un semplice errore di codice diventa un problema di sicurezza nazionale. È esattamente ciò che è successo tra il 12 e il 13 novembre 2026, quando un blocco di quasi 24 ore ha spento Exchange Online, Outlook, Teams e Copilot,. Davanti al peggior incidente nella storia del servizio, Microsoft ha dichiarato il “Code Red”, ammettendo falle profonde nei propri sistemi e nella gestione delle crisi.

Che cos’è il “Code Red” e quando è scattato

Nel mondo della grande tecnologia, il Code Red (codice rosso) è il livello di allerta interno più grave e urgente. Non è uno slogan aziendale, ma una mobilitazione totale: i progetti ordinari passano in secondo piano e i vertici assumono il comando diretto per riparare errori che minacciano l’affidabilità del gruppo,.

La cronologia chiarisce la portata della crisi:

12-13 novembre 2026: il blocco colpisce Microsoft 365 per 23 ore e 50 minuti , dalle 16:20 UTC di giovedì alle 16:10 UTC di venerdì.

il blocco colpisce Microsoft 365 per , dalle 16:20 UTC di giovedì alle 16:10 UTC di venerdì. 15 novembre: l’azienda pubblica il primo rapporto tecnico sull’incidente, mentre l’amministratore delegato Satya Nadella chiede scusa pubblicamente.

l’azienda pubblica il primo rapporto tecnico sull’incidente, mentre l’amministratore delegato chiede scusa pubblicamente. 20 novembre: con una nota interna di venerdì, Jason Henderson , presidente di M365 Core, conferma il Code Red come «lavoro a massima priorità» per la squadra,.

con una nota interna di venerdì, , presidente di M365 Core, conferma il Code Red come «lavoro a massima priorità» per la squadra,. 23-24 novembre: la vicepresidente Amanda Silver definisce lunedì il piano d’azione, e martedì Reuters rivela i documenti interni.

Perché il colosso di Redmond è andato in tilt

Microsoft ha escluso attacchi informatici e guasti legati agli agenti di intelligenza artificiale. La verità è persino più scomoda per un gigante del cloud: il disastro è nato tutto in casa. Un difetto nascosto in una correzione di Windows introdotta a luglio è sfuggito ai test, perché le prove erano state fatte su macchine più vecchie e non sui server moderni più potenti,,.

Quando il traffico di Teams si è spostato sullo snodo di rete condiviso con Exchange durante il picco lavorativo americano, trovando quasi il 14% della capacità già fuori uso per un altro problema, i server si sono bloccati,. Anche le paratie di isolamento tra le diverse aree geografiche hanno ceduto, trasformando un guasto locale in una paralisi globale. Quindi la colpa non è di un hacking, non è di una AI impazzita, ma semplicemente in un errore del software interno.

Le note interne descrivono una risposta caotica. Amanda Silver ha parlato di una vera “nebbia di guerra”, con tecnici costretti a scambiarsi oltre 11.000 messaggi in 11 chat Teams separate tra dati diagnostici dispersi. Il vicepresidente Charles Lamanna ha riconosciuto che il sistema ha consumato in un colpo solo «circa dieci anni di guasti accettabili». In una nota precedente, lo stesso Henderson aveva ammesso che per diffondere una correzione urgente nel mondo servivano cinque o sei giorni: un tempo insostenibile.

Cosa comporta il piano e i rischi per l’economia reale

Il Code Red impone una revisione profonda, divisa in cinque filoni operativi:

Ambito d’intervento Misura prevista da Microsoft Protezione delle reti Taglio controllato del traffico in eccesso (load shedding) e separazione geografica dei flussi Tempi di intervento Obiettivo di risoluzione globale e distribuzione sicura delle correzioni entro 1 ora Nuova diagnostica Impiego di agenti IA per leggere subito i dati sullo stato di salute dei server Controllo dei vertici Riunioni quotidiane di Henderson con i capi del gruppo tecnico Substrate e verifiche settimanali

I danni concreti pesano sull’economia reale. Il blackout ha colpito governi da Australia e Giappone fino agli Stati Uniti, frenato società di borsa e ostacolato le comunicazioni aeree, con segnalazioni da oltre 70 Paesi e 138 fornitori collegati bloccati, su una platea potenziale di circa 500 milioni di utenti. È già il terzo grande stop di Microsoft 365 nel 2026, dopo quelli di gennaio e agosto. Eppure i rimborsi previsti dai contratti non arrivano in automatico, ma vanno chiesti dalle aziende entro il 31 dicembre 2026, e non coprono il lavoro perso. Alla fine pochi avranno un parziale rimborso per il danno perduto.

Viene da chiedersi se affidare intere amministrazioni e imprese a un unico cloud straniero, senza piani di riserva reali, sia davvero progresso o solo una pericolosa fragilità. Con quello che si fa pagare il colosso di Seattle dovrebbe pensare un poco di più alla sicurezza dei propri prodotti, non lo pensate.