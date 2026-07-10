Meta lancia la sfida dei prezzi: l’intelligenza artificiale diventa una guerra di sconti

Mark Zuckerberg cambia strategia e decide di far pagare i servizi della sua intelligenza artificiale. Meta ha presentato Muse Spark 1.1, una versione avanzata del suo modello che prevede, per la prima volta, un piano a pagamento per gli sviluppatori tramite una specifica interfaccia (API). Fino ad oggi l’azienda aveva puntato tutto sulla condivisione gratuita e sul codice aperto.

Questo cambio di rotta improvviso rivela una forte urgenza economica: l’azienda deve iniziare a fatturare per coprire i costi giganteschi delle sue infrastrutture, che mirano a raggiungere i 14 Gigawatt di potenza. Il crollo dei prezzi dei servizi tecnologici e l’immensa spesa per i server rischiano di creare un buco nei bilanci se i ricavi non arriveranno subito.

La strategia del prezzo basso per schiacciare i rivali

La mossa di Meta punta a scardinare il mercato con una politica di prezzi aggressiva. Zuckerberg offre l’accesso alle sue tecnologie a un quarto del costo rispetto ai leader del settore come OpenAI e Anthropic. L’obiettivo è chiaro: sottrarre quote di mercato ai concorrenti applicando margini minimi, quasi azzerando i profitti immediati pur di diffondere il proprio prodotto.

Gli sviluppatori potranno usare il modello gratis solo fino a una certa soglia di utilizzo. Superato quel limite di parole elaborate (i cosiddetti token), scatterà la tariffa a pagamento. Questa scelta mette in seria difficoltà i vecchi operatori, che finora hanno applicato tariffe molto alte e goduto di ampi guadagni. Claude è quello messo nel mirino, con prezzi che saranno un quarto rispetto a quelli degli avversari.

Dal punto di vista qualitativo Meta ritiene che il proprio modello sia infine al livello degli avversari:

Il mercato è saturo? Il dubbio degli analisti

Il lancio di Muse Spark 1.1 avviene in un momento di enorme affollamento. Nello stesso arco di tempo, il mercato ha visto l’arrivo di Grok 4.5 di xAI (società di Elon Musk) e di GPT 5.6 di OpenAI. Molti esperti del settore iniziano a chiedersi se il mondo abbia davvero bisogno di così tanti modelli simili, le cui differenze tecniche diventano sempre più sottili e difficili da notare per l’utente comune.

Zuckerberg difende i suoi investimenti sostenendo che i modelli non diventeranno tutti uguali. Tuttavia, il rischio concreto è la comoditizzazione del settore: quando un servizio tecnologico diventa identico ovunque, l’unico modo per competere è abbassare il prezzo. Questo processo distrugge il valore economico delle aziende che hanno speso miliardi per svilupparlo.

I limiti dei super investimenti e il peso sui bilanci

Per restare al passo con Alphabet e OpenAI, Meta sta spendendo cifre astronomiche. Ha pianificato investimenti record per tutto il 2026, inclusi 10 miliardi di dollari per un nuovo centro dati in Canada e l’acquisto di chip costosi. Questa enorme spesa fissa si scontra con un mercato dove i prezzi dei singoli servizi stanno invece crollando verticalmente.

In passato, i modelli di Meta non avevano ottenuto i punteggi massimi nei test scientifici. Muse Spark 1.1 sembra invece più competitivo, superando in alcuni comparti (come la programmazione e le funzioni assistenziali) persino Gemini di Google. Resta da vedere se Wall Street considererà questi progressi sufficienti a giustificare i capitali bruciati.

L’ombra della Cina e i rischi per la stabilità finanziaria

Il vero pericolo per le aziende americane arriva però dall’Asia. I modelli di intelligenza artificiale cinesi stanno conquistando il mercato globale grazie a costi ancora più bassi e a un utilizzo intensivo. Tra i primi venti modelli più usati al mondo, quelli cinesi guidano ormai la classifica per volume di dati elaborati, superando i rivali statunitensi.

Torsten Slok, capo economista di Apollo, ha lanciato un forte allarme su questa situazione. Se i prezzi continueranno a scendere e i concorrenti cinesi manterranno questo ritmo, le previsioni sui guadagni futuri dei grandi colossi tecnologici americani potrebbero rivelarsi del tutto errate.

Se i ritorni economici dell’intelligenza artificiale dovessero tardare, l’intero sistema finanziario legato ai grandi titoli tecnologici potrebbe subire un forte scossone, con ripercussioni sui mercati azionari mondiali.

Le conseguenze pratiche di un ritardo nei profitti si possono riassumere in tre punti centrali:

Contrazione dei margini di profitto: I pesanti ammortamenti delle macchine e le spese fisse colpiranno i bilanci puntualissimi, mentre i ricavi reali potrebbero slittare in avanti nel tempo.

Vendite sui mercati azionari: I prezzi delle azioni dei sette grandi colossi tecnologici (Mag 7) sono legati ad aspettative di guadagno immediato. Un rallentamento colpirebbe a cascata i settori dei semiconduttori, dell’energia e l’indice S&P 500.

Aumento del rischio di credito: Per sostenere le spese in mancanza di incassi sufficienti, le aziende dovranno ricorrere al debito, aumentando il rischio di un declassamento del proprio merito creditizio.

La guerra dei prezzi avviata da Meta e xAI rischia di trasformare una grande innovazione tecnologica in una trappola finanziaria per gli investitori, riducendo i margini di guadagno proprio mentre i costi di gestione toccano i massimi storici.