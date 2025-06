Meta ha annunciato un accordo di 20 anni con Constellation Energy per acquistare energia nucleare dal Clinton Clean Energy Center, in Illinois. L’intesa garantisce la continuità operativa dell’impianto oltre il 2027, quando scadrà il programma di crediti per zero emissioni dell’Illinois. Si tratta del primo acquisto a lungo termine di energia nucleare da parte di Meta, motivato dalla necessità di soddisfare la crescente domanda di elettricità legata all’intelligenza artificiale e ai data center.

L’accordo si inserisce nella strategia di Meta per raggiungere il 100% di energia pulita per il proprio consumo elettrico e investire in tecnologie innovative. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Un salvagente per un impianto a rischio

Il Clinton Clean Energy Center, che in passato ha rischiato la chiusura a causa di perdite finanziarie, è stato mantenuto attivo grazie al sostegno statale. L’accordo con Meta garantirà il funzionamento dell’impianto fino al 2047, subordinato al rinnovo della licenza da parte della U.S. Nuclear Regulatory Commission, richiesto da Constellation lo scorso anno.

“Questo accordo assicura che un impianto cruciale rimanga operativo per soddisfare le crescenti esigenze energetiche”, ha dichiarato Meta in una nota ufficiale. L’intesa aggiunge 30 megawatt alla capacità di 1.121 megawatt dell’impianto, preservando 1.100 posti di lavoro locali e generando 13,5 milioni di dollari all’anno in entrate fiscali.

Big Tech alla conquista dell’energia pulita

Le grandi aziende tecnologiche stanno cercando fonti di energia affidabili per rispondere alla domanda di elettricità guidata dall’IA. Meta si unisce a Microsoft, Amazon e Google nell’investire nel nucleare. Lo scorso anno, Constellation ha siglato un accordo con Microsoft per riavviare un reattore presso l’impianto di Three Mile Island, mentre Amazon e Google hanno puntato su reattori modulari piccoli e progetti nucleari avanzati.

“Come ci dicono chiaramente le utilities, c’è bisogno di certezze sulla continuità operativa degli impianti esistenti”, ha dichiarato Urvi Parekh, responsabile globale dell’energia di Meta, citata da Reuters.

Oltre un singolo impianto: Meta punta a una crescita nucleare su vasta scala

L’accordo con Clinton è solo una parte della strategia di Meta. L’azienda sta portando avanti un processo di richiesta di proposte (RFP) per stimolare lo sviluppo di nuova capacità nucleare compresa tra 1 e 4 gigawatt. Meta ha ricevuto oltre 50 proposte qualificate da sviluppatori, utilities e aziende tecnologiche in 20 stati americani.

Con questa iniziativa, Meta mira ad accelerare progetti che garantiscano certezza di esecuzione e supportino le esigenze a lungo termine dei suoi data center. “Stiamo creando un segnale di domanda per il nucleare”, ha dichiarato Meta, “essenziale sia per mantenere in funzione le unità esistenti sia per consentire agli sviluppatori di autorizzare, progettare e costruire nuove strutture”.

Un impulso per il settore

L’accordo arriva in un momento di crescente supporto politico per l’energia nucleare avanzata negli Stati Uniti. Nel 2024, 25 stati hanno approvato leggi a favore dello sviluppo nucleare, e nel 2025 i legislatori hanno già presentato oltre 200 proposte di legge in tal senso.

Produttori indipendenti di energia, come Constellation, Vistra e NRG Energy, hanno annunciato importanti accordi energetici per rispondere alle crescenti esigenze delle infrastrutture per l’IA.

Nicholas Amicucci, analista di Evercore ISI, ha definito l’accordo di Meta “il primo di molti”, suggerendo che potrebbe diventare un modello per altre aziende tecnologiche per mantenere operativi gli impianti nucleari esistenti. Le azioni di Constellation Energy sono aumentate del 5,7% martedì, dopo l’annuncio.