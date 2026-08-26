Meta capitola negli USA: accordo da 17 miliardi di dollari per la dipendenza dei minori. Un cambiamento?

Un colpo durissimo scuote l’impero di Menlo Park e ridisegna le regole dell’economia digitale. Meta ha accettato di versare una cifra record che arriva fino a 17,1 miliardi di dollari (circa 16,68 miliardi nei documenti giudiziari) per chiudere la gigantesca vertenza legale negli Stati Uniti legata ai presunti danni causati ai minori su Facebook e Instagram.

L’accusa presentata da una coalizione bipartisan di oltre cinquanta procuratori generali americani era pesantissima: aver progettato deliberatamente gli algoritmi per catturare e intrappolare bambini e ragazzi, ignorando con cinismo le ricadute sul loro benessere fisico e psicologico.

Davanti alla prospettiva di un processo pubblico devastante — con Mark Zuckerberg atteso al banco dei testimoni — la società ha preferito patteggiare. Meta respinge ogni ammissione formale di colpa, ma l’intesa impone una revisione radicale delle piattaforme per gli under 18.

Le misure operative concordate intervengono direttamente sui meccanismi che alimentavano la permanenza continua sullo schermo:

Blocco notturno: stop forzato all’accesso o spegnimento automatico delle notifiche tra mezzanotte e le 6:00 per tutelare il sonno.

Freno nelle scuole: notifiche azzerate e uso limitato durante l’orario delle lezioni.

Tetto giornaliero: impostazione di limiti orari predefiniti all’uso quotidiano delle applicazioni.

Verifica dell’età: controlli più rigidi all’ingresso e poteri di supervisione ampliati per i genitori.

Parametro Dettaglio dell’Accordo Cifra massima Fino a 16,68 – 18 miliardi di dollari Dilazione temporale Rate annuali ripartite su 10 anni Soggetti firmatari 52 Stati, territori USA e Washington D.C. Finalità dei fondi Iniziative pubbliche per la salute mentale e sicurezza online

Con questa mossa vi è un contenimento del danno dal punto di vista di Meta. Diciassette miliardi rappresentano una somma colossale, ma diluire i pagamenti su un intero decennio trasforma il salasso in una spesa ordinaria di circa 1,7 miliardi all’anno. Per un gruppo che macina decine di miliardi di profitti, il colpo è ampiamente assorbibile dai flussi di cassa. A conferma che l’accordo non è poi così negativo per il colosso dei social media è balzata verso l’alto. Un segno che gli investitori non vedono punitiva la situazione:

La vera incognita economica riguarda invece il modello di business. Ridurre drasticamente il tempo trascorso dagli adolescenti sui social significa tagliare alla radice la fruizione di inserzioni pubblicitarie e la raccolta di dati profilati.

Proprio per questo il management di Meta ha lanciato un avviso immediato: le stesse regole restrittive devono essere estese per legge a colossi come TikTok e YouTube. Se i ragazzi smettono di scrollare Instagram a tarda notte per trasferirsi indisturbati sulle piattaforme concorrenti, la perdita di quote di mercato pubblicitario sarà inevitabile.

Non è impossibile che in futuro situazioni simili possano sorgere anche a carico degli altri social media che hanno un pubblico giovanile. Anche perché, una volta aperta la strada, di solito, questa viene seguita in tutti i possibili casi.