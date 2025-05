Per oltre un secolo, il sistema di chiuse del Canale di Panama, lungo 80 km, ha permesso alle navi di passare dall’Atlantico al Pacifico in un solo giorno, rivoluzionando il commercio globale e la fortuna di Panama.

Pochi sanno, però, che molto prima che il primo colpo di vanga toccasse il suolo panamense, un’alternativa era già stata immaginata: l’Istmo di Tehuantepec, in Messico. Nel 1520, il conquistatore Hernán Cortés esortava l’imperatore Carlo V a perforare questo tratto di 200 km “dove due mari si incontrano, separati solo da una stretta striscia di terra”. L’idea, però, rimase irrealizzata.

Nel 1698, coloni scozzesi tentarono di aprire una strada attraverso il vicino Darién, ma il fallimento economico dell’impresa contribuì a spingere la Scozia verso l’unione politica con l’Inghilterra.

Più tardi, un progetto francese a Panama (1880-89) costò 20.000 vite e il fallimento finanziario degli investitori. Solo l’intervento degli Stati Uniti tra il 1904 e il 1914 completò il canale che conosciamo oggi. Ogni volta, il profilo più piatto e rettilineo di Tehuantepec attirava i pianificatori, ma finanziamenti insufficienti, malattie e cambiamenti geopolitici lasciarono l’idea nel dimenticatoio.

Un progetto ambizioso: il Corridoio Interoceanico di Tehuantepec (CIIT)

Tutto è cambiato con l’annuncio dell’ex presidente messicano Andrés Manuel López Obrador del Corridoio Interoceanico dell’Istmo di Tehuantepec (CIIT), un progetto da circa 5 miliardi di dollari che punta su una ferrovia merci moderna, porti ampliati e dogane digitalizzate per gestire un milione di container all’anno.

I sostenitori vedono nel CIIT un modo per ridurre i tempi di transito tra Pacifico e Atlantico durante i colli di bottiglia del Canale di Panama, stimolare l’industria nel sud del Messico e offrire un’alternativa alla congestione cronica di Panama. I critici, però, temono che le foreste pluviali, le mangrovie e le terre indigene paghino un prezzo troppo alto e ricordano i fallimenti delle precedenti iniziative a Tehuantepec.

Infrastrutture: ferrovie, porti e logistica digitale

Il cuore del CIIT è una rete ferroviaria a tre linee lunga 1.087 km. La prima tratta, “Linea Z”, è stata inaugurata il 22 dicembre 2023, con 309 km di binari modernizzati tra Coatzacoalcos (Golfo del Messico) e Salina Cruz (Pacifico).

L’11 settembre 2024, la linea Coatzacoalcos-Palenque (310 km) ha completato il primo test ininterrotto, con l’inaugurazione ufficiale due giorni dopo. Una terza linea completerà la rete est-ovest, con binari a saldatura continua e infrastrutture per il trasporto di container a doppio livello.

I lavori vedono l’impiego di treni posabinari ad alta capacità, regolatori di ballast e ispezioni laser per garantire stabilità e drenaggio. Parallelamente, i porti su entrambe le coste vengono ampliati con draghe e gru per accogliere navi di maggiori dimensioni.

La logistica digitale, con tracciamento satellitare in tempo reale e sdoganamento automatizzato, mira a consentire a un container di passare dal Pacifico al Golfo in poche ore, senza soste nei magazzini. Durante la costruzione, il progetto dovrebbe generare 15.000 posti di lavoro; a lungo termine, l’occupazione dipenderà dall’attrattiva della regione per le industrie.

Economia e geopolitica: un’alternativa strategica

Il CIIT nasce dalle difficoltà del Canale di Panama, che nel 2023, a causa di una grave siccità, ha ridotto i transiti, costringendo alcune navi ad attese di 20 giorni con costi elevati.

Una ferrovia che non dipende da risorse idriche potrebbe proteggere le catene di approvvigionamento da simili crisi. I treni coprono i 200 km di terreno piatto in poche ore, molto meno del tempo necessario per le code e le chiuse di Panama.

Il governo messicano offre incentivi come zone economiche speciali con sgravi fiscali e infrastrutture pronte, puntando ad attrarre industrie come l’assemblaggio di veicoli elettrici, l’elettronica e il tessile, affamate di collegamenti rapidi con gli Stati Uniti.

Per i trasportatori, un’unica fattura per scarico, trasporto ferroviario e ricarico potrebbe competere con i pedaggi del canale. Per il Messico, il progetto potrebbe ridisegnare la mappa economica, spostando investimenti verso il sud.

Tensioni ambientali e sociali

Tuttavia, la stessa geografia che attrae i logistici ospita giaguari, ocelot e piante endemiche. La posa dei binari e l’espansione delle strade comportano deforestazione, drenaggio di zone umide ed emissioni di macchinari pesanti. Le promesse di corridoi faunistici e riforestazione non convincono tutti i critici, che temono impatti irreversibili. Le mangrovie rischiano l’accumulo di sedimenti da dragaggio, mentre la qualità dell’aria potrebbe danneggiare le comunità agricole e di pescatori.

Le tensioni sociali sono ancora più acute. Popolazioni indigene come Zapotec, Mixe, Ikoots e Chontal, con titoli di proprietà comunitari secolari, hanno protestato contro le indagini per il progetto, affrontando la Guardia Nazionale con feriti e arresti. Cinquantacinque persone sono sotto processo per resistenza al progetto. N

Molti locali temono che l’aumento dei prezzi dei terreni e l’arrivo di investitori esterni erodano l’autonomia culturale, senza che i risarcimenti possano compensare le perdite.

Un futuro in bilico

Il successo del CIIT dipenderà dalle scelte dei prossimi dodici mesi. Se le tre linee si collegheranno senza intoppi, i porti gestiranno le nuove profondità e le comunità otterranno accordi equi, il corridoio potrebbe trasportare un milione di container all’anno entro la fine del decennio.

Un fallimento – per cause legali, disastri ambientali o carenze finanziarie – relegherebbe Tehuantepec tra i grandi progetti incompiuti, accanto ai sogni di Cortés e al fiasco scozzese del Darién.

Oggi, l’istmo è un cantiere brulicante, dove il ruggito delle escavatrici si mescola ai versi delle scimmie urlatrici. Mentre i negoziatori si muovono tra sale riunioni e assemblee comunitarie, il mercato globale attende di scoprire se questa striscia di terra riuscirà a unire due oceani senza perdere la propria anima.