Il mercato delle location per eventi in Italia: crescita, domanda e nuovi modelli di business

Secondo quanto riportato dall’OICE – Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi nel report per l’anno 2025, “l’industria dei congressi e degli eventi in Italia è entrata in una fase di consolidamento.” Siamo infatti di fronte a una crescita costante, con una media annua del 6,4% tra il 2022 e il 2025, e un fatturato di 13,2 miliardi di euro (anno 2025).

Una fase di maturità, dunque, che tuttavia non è esente da cambiamenti importanti, complice la necessità di un’organizzazione sempre più strategica e caratterizzata dall’introduzione di nuovi format.

Tra gli aspetti maggiormente al centro di innovazione e sperimentazione troviamo la location, per la quale si confermano attuali sia gli spazi classici come ville e hotel, sia luoghi che potremmo definire più originali. Un cambiamento che è soprattutto di impostazione: la location è intesa come fattore strategico per l’evento e proprio per questo diventa essenziale rivolgersi a una realtà specializzata sul territorio.

Affitto di location per eventi: un mercato sempre più qualificato

L’affitto di location per eventi oggi si inserisce all’interno di una progettazione strutturata: un trend che emerge anche dal rapporto OICE. Per le aziende risulta infatti essenziale selezionare ambienti in grado di rispondere agli obiettivi dell’evento, così da valorizzare il brand e, al contempo, offrire un’esperienza coerente ai partecipanti.

L’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi evidenzia inoltre come i meeting aziendali siano orientati alla creazione di valore attraverso nuovi format, processi organizzativi evoluti e location capaci di esaltare il territorio e la sua identità.

Una trasformazione che riflette un mercato sempre più specializzato, nel quale la scelta della location diventa parte integrante del progetto e non un semplice elemento organizzativo.

L’importanza di rivolgersi a una realtà specializzata in location in affitto per eventi

Alla luce degli ultimi trend riguardanti la scelta delle location appare fondamentale per le imprese rivolgersi a delle realtà altamente professionali, specialmente nelle grandi città e in particolare nella Capitale, che si conferma da anni al centro degli eventi corporate nel Belpaese, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore.

Un’agenzia specializzata in location per eventi a Roma è infatti in grado di supportare non solo nella valutazione della struttura, ma anche in merito ad altri fattori correlati quali spazi plenari e aree di networking, così come tutto ciò che concerne accessibilità, ZTL e parcheggi, ma anche videomaking e comunicazione.

Un approccio che riflette la crescente complessità del mercato e la necessità di affrontare ogni progetto con competenze specifiche.

Cosa cercano oggi le aziende in una location per eventi

Quando si parla di location in affitto per eventi, una delle tendenze più attuali è quella che vede un ampliamento dell’offerta. Questo anche alla luce del fatto che oltre il 70% delle manifestazioni ha un formato ibrido, a fronte di una partecipazione in presenza e da remoto: la location deve essere in grado di soddisfare le esigenze.

Come accennato, accanto a hotel, ville e dimore storiche, crescono gli spazi non convenzionali, spesso frutto di interventi di rigenerazione urbana e apprezzati per la loro flessibilità, il design e le possibilità di personalizzazione.

Tra queste rientrano anche le dimore storiche non alberghiere, come antiche locande, casali e castelli, in ascesa secondo l’OICE soprattutto nel Centro Italia.

Possiamo dunque concludere che la scelta della location diventa qualcosa di ancora più ricercato e in grado di fare la differenza in ambito corporate. Per risultati concreti, tuttavia, la strada appare una sola: propendere per un’organizzazione professionale.