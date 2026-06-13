Mercato Immobiliare 2026: il miraggio della crescita e la dura realtà degli sconti nelle metropoli

Il mattone resta il porto sicuro per eccellenza dei risparmiatori italiani, ma l’orizzonte del 2026 restituisce l’immagine di un mercato a due velocità, dove l’ottimismo delle medie statistiche si scontra con la dura realtà dei centri urbani. Da un lato le proiezioni parlano di un settore in espansione, dall’altro, nelle città dove il costo della vita morde di più, i venditori sono costretti a fare i conti con acquirenti sempre più esausti. E abbassano i prezzi.

I numeri (ottimisti) della tenuta

Secondo il recente Sentiment elaborato da Fimaa-Confcommercio relativo al primo quadrimestre del 2026, il settore residenziale sembra godere di ottima salute. Le previsioni per la fine dell’anno abbozzano un incremento delle compravendite tra l’1 e l’1,5%, con prezzi in timida ascesa del 2%. Si punta a superare l’importante soglia psicologica delle 770.000 transazioni annue, ma sicuramente non si può parlare di un boom immobiliare, con una crescita dei prezzi inferiore all’inflazione.

A trainare il carretto è, come sempre, il mito intramontabile della prima casa. Il 30% degli operatori individua in questo segmento il vero motore del settore. Tuttavia, la tipologia di immobili richiesti riflette un cambiamento strutturale della società: si cercano bilocali e trilocali, soluzioni flessibili con spese di gestione contenute.

La vera anomalia, tutta italiana, risiede in ciò che si compra. Il mercato è letteralmente sorretto dall’usato. Il nuovo rappresenta una nicchia quasi elitaria, ferma a sole 54.000 unità (circa il 7% del totale). Il motivo è tristemente contabile: dal 2010 a oggi i prezzi del nuovo sono esplosi del 30%, mentre l’usato ha perso in media l’11%.

La carenza di reddito frena i sogni

Qui subentra la prima grande crepa nel muro dell’ottimismo. Se da un lato c’è la volontà di investire, dall’altro manca la “benzina” per farlo. Un mercato sano si regge sulla capacità di spesa delle famiglie, che oggi appare logorata dall’inflazione passata e dai costi energetici. Non a caso:

Il 33% degli operatori segnala come freno principale i costi insostenibili delle ristrutturazioni.

segnala come freno principale i costi insostenibili delle ristrutturazioni. Il 25% evidenzia la drastica riduzione della capacità di spesa reale delle famiglie.

Comprare una casa da riqualificare significa affrontare preventivi edilizi che, oggi, spaventano quanto e più del mutuo stesso. A questo si aggiunge un mercato degli affitti rovente: offerta in contrazione e canoni previsti in rialzo tra il 3 e il 4%, con picchi drammatici per le locazioni studentesche.

Il paradosso delle metropoli: chi chiede di più, deve cedere

Se il quadro macroeconomico generale mostra un calo dei ribassi sugli immobili (l’8% degli annunci nel primo trimestre 2026 contro il 9% del 2025), i dati forniti da idealista squarciano il velo sulle grandi città. Nei cosiddetti mercati “premium”, dove i prezzi negli ultimi anni si sono del tutto sganciati dai redditi reali, la domanda ha smesso di rincorrere le pretese dei venditori.

Quando il prezzo medio è troppo elevato e il credito costa caro, l’acquirente si ferma. E il venditore, inevitabilmente, deve correggere il tiro.

Grande Città Annunci ribassati 1Q 2026 Annunci ribassati 1Q 2025 Trend sconti Milano 13% 12% In crescita Firenze 12% 10% In crescita Bologna 10% 9% In crescita Roma 11% Dato stabile Sopra media nazionale Napoli 11% Dato stabile Sopra media nazionale

Come si evince dalla tabella, Milano, Firenze e Bologna mostrano un chiaro segnale di affaticamento. A livello provinciale, guidano i ribassi Genova e Vercelli (11%), mentre le province con meno sconti si concentrano al Sud e nelle Isole (Vibo Valentia al 4%, Enna al 5%), in mercati a bassa intensità dove i prezzi restano fermi più per inerzia che per reale spinta della domanda.

La mannaia dei tassi di interesse

Il mercato si trova ora a un bivio fondamentale. Nei centri urbani che hanno trainato la bolla degli scorsi anni, le aspettative dei proprietari non sono più sostenibili. I redditi da lavoro non crescono di pari passo con le valutazioni al metro quadro, e il costo del denaro fa il resto.

Ora bisognerà valutare con freddezza gli effetti reali del rialzo dei tassi d’interesse già in atto, che prezza anche le future, eventuali, mosse restrittive della BCE. La necessità di concedere sconti sostanziosi a Milano o Firenze è il canarino nella miniera: dimostra che, almeno nei mercati dove l’asticella è stata alzata oltre il limite del buon senso, il ciclo di espansione incondizionata è giunto al capolinea. Inoltre bisognerà seguire sempre gli andamenti demografici: senza figli, senza famiglie c’è ben poco da sperare in un serio aumento della domanda e dei prezzi.