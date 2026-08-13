L’allarme diesel che minaccia l’economia: raffinerie sotto attacco, scorte a picco e prezzi alle stelle

I prezzi del gasolio per motori diesel hanno registrato un’impennata all’inizio di questa settimana sulla scia delle notizie relative a un ennesimo attacco ucraino contro una raffineria russa e a un attacco degli Houthi contro un impianto di raffinazione saudita. L’offerta globale di carburante è già sbilanciata e il protrarsi delle interruzioni nelle raffinerie non farà che aggravare la situazione, proprio alla vigilia della stagione di picco della domanda.

Reuters ha riferito lunedì che i margini di raffinazione in Europa sono aumentati del 10%, e tale aumento è partito da un livello già elevato, dato che le raffinerie di tutto il mondo vedono i propri margini salire ai massimi storici a causa della contrazione dell’offerta provocata dalla guerra in Medio Oriente e dagli attacchi con droni ucraini alla rete di raffinerie russe.

Negli Stati Uniti lunedì i futures sul gasolio hanno registrato il rialzo più marcato da luglio, salendo del 7,4% a 4,19 dollari al gallone. Martedì il prezzo medio al dettaglio di un gallone di gasolio era di 5,32 dollari, secondo i dati dell’AAA . Si tratta di un aumento rispetto ai 4,88 dollari al gallone di un mese fa e ai 3,71 dollari al gallone di un anno fa. A dir poco, la situazione è problematica.

Il gasolio è spesso definito il motore di qualsiasi economia. In effetti, le economie funzionano grazie al gasolio, che viene utilizzato per ogni cosa, dal trasporto merci all’agricoltura, fino al riscaldamento durante l’inverno. Se i prezzi del gasolio rimangono costantemente elevati per un periodo prolungato, tali costi saranno inevitabilmente trasferiti ai consumatori, alimentando una tendenza inflazionistica più generalizzata.

«I margini di raffinazione rimangono elevati perché ogni barile aggiuntivo di prodotto è diventato significativamente più prezioso di ogni barile aggiuntivo di greggio», ha dichiarato questa settimana al Wall Street Journal Sumit Ritolia, analista capo di Kpler per l’approvvigionamento e la modellizzazione della raffinazione.

In effetti, quest’anno i margini di raffinazione stanno battendo ogni record: il WSJ sottolinea che il crack spread 3-2-1, utilizzato come una sorta di parametro di riferimento per i margini di raffinazione, è salito a oltre 70 dollari al barile, rispetto al livello abituale inferiore a 20 dollari al barile.

Inoltre, le raffinerie stanno operando a tassi di utilizzo superiori al solito per compensare la perdita di approvvigionamento dal Medio Oriente e dalla Russia, ma ci sono limiti alla quantità di produzione che possono aumentare. Exxon e Chevron hanno recentemente segnalato tassi di utilizzo compresi tra il 95% e il 97%, mentre Shell ha riportato tassi di utilizzo superiori al 100%. Ora le raffinerie stanno entrando nella stagione di manutenzione, che è diventata ancora più essenziale di quanto non fosse già per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di carburante. Tuttavia, la stagione di manutenzione comporta una temporanea perdita di produzione, che probabilmente spingerà i prezzi del carburante ancora più in alto.

In alcune parti del mondo si registra anche una carenza di raffinerie. Una di queste è l’Europa, dove da anni le raffinerie chiudono i battenti, poiché i governi nazionali e l’amministrazione centrale dell’UE hanno portato avanti il proprio programma di decarbonizzazione che prevedeva l’elettrificazione di massa dei trasporti. Per fortuna che alcuni paesi, tra cui l’Italia, erano in ritardo nell’azione di decarbonizzazione e hanno mantenuto una minima capacità di raffinazione. Comunque variare questa capacità richiede tempo e la crisi non potrebbe essere sciolta immediatamente neanche nel caso di riapertura di Hormuz.

La Cina, che ha impedito un’impennata dei prezzi globali dei futures sul greggio riducendo drasticamente le importazioni, non è disposta a fare lo stesso per i prezzi dei carburanti. Le esportazioni sono state limitate, ma non chiuse.

Nel frattempo, negli stessi Stati Uniti, le scorte di gasolio sono crollate al livello più basso degli ultimi 30 anni per questo periodo dell’anno, come ha osservato Reuters nel suo rapporto sui prezzi record del gasolio. In altre parole, gli Stati Uniti, il maggiore esportatore mondiale di petrolio e carburanti, hanno margini limitati per aumentare ulteriormente le esportazioni verso le regioni del mondo affamate di carburante.

A rendere il quadro ancora più cupo, l’Agenzia per l’Informazione sull’Energia degli Stati Uniti ha dichiarato all’inizio di questa settimana di prevedere che parte della produzione petrolifera in Medio Oriente rimarrà bloccata fino al 2027, forse addirittura fino alla fine dell’anno. Ciò suggerisce una prolungata contrazione dell’offerta sia di petrolio greggio che, di conseguenza, di carburanti. Una tale tendenza potrebbe accelerare l’elettrificazione dei trasporti, ma d’altra parte potrebbe anche minare la domanda di veicoli elettrici, poiché l’aumento dei costi del carburante si ripercuote su tutti i settori, compresi quelli dei veicoli elettrici.