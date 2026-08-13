Allarme a Washington: il costo del debito USA schizza ai massimi dal 2007 e rischia di soffocare i conti federali

L’incendio del debito americano sta divampando a ritmi inquietanti nel silenzio quasi generale dei mercati. Il Tesoro degli Stati Uniti si è ritrovato costretto a pagare un conto salatissimo per collocare le proprie obbligazioni a dieci anni, piazzando 42 miliardi di dollari a un rendimento netto del 4,683%. Si tratta del valore più alto registrato in una simile asta dal lontano 2007, un segnale inequivocabile del nervosismo dei risparmiatori e dei fondi internazionali.

Chi oggi presta denaro a Washington non lo fa più a occhi chiusi, ma esige un premio di rischio crescente di fronte a conti pubblici sempre più sbilanciati. Il mecato ha adeguato i propri tassi ll’asta, come si vede da tradingeconomics:

Un fardello da 1.000 miliardi di dollari che pesa sulle casse pubbliche

Le conseguenze pratiche di questa situazione sono pesanti e immediate per la finanza mondiale. Un rendimento al 4,683% è una tassa diretta che grava sul bilancio statale americano per i decenni a venire. Nel 2026 la sola spesa per interessi passivi ha già divorato tra il 14% e il 17% dell’intero bilancio federale degli Stati Uniti.

Tradotto in cifre reali, il governo di Washington si trova a spendere quasi mille duecento miliardi di dollari all’anno soltanto per remunerare chi compra le sue cedole, prima ancora di aver versato un singolo dollaro per la sanità, le infrastrutture o la difesa. Gli interessi sono la seconda voce della spesa pubblica USA, dolo la spesa sociale

Il problema si pone per tutte le scaenze dei titoli di stato USA a breve, lungo e lunghissimo termine, ciascuno con le proprie scaratteristiche, ma tutti in crescita

Tipo di Titolo Rendimento Asta / Mercato Impatto Economico Diretto Decennale USA 4,683% Massimo dal 2007, alza il costo complessivo del rifinanziamento statale Biennale USA 4,180% Sensibile ai tassi Fed, sceso di 3 punti base dopo i dati sulla crescita dei prezzi Trentennale USA In arrivo (atteso oltre 5%) Rischia di segnare il picco di costo di finanziamento degli ultimi 25 anni

Senza una politica fiscale rigorosa o un supporto esplicito della Federal Reserve, la spirale del debito rischia di diventare ingestibile nel breve periodo.

Il muro dell’inflazione e le mosse della Federal Reserve

A guidare questa dinamica implacabile c’è una combinazione esplosiva di fattori macroeconomici. Da una parte un deficit pubblico che continua a crescere a ritmi insostenibili, dall’altra un’inflazione che fatica a rientrare in modo definitivo verso l’obiettivo prefissato del 2%.

I dati dell’indice dei prezzi al consumo relativi a luglio indicano una crescita mensile dell’inflazione di base dello 0,2%, fermandosi al 2,5% su base annua. Questo indica che i rendimenti reali dei titoli USA sono fortemente positivi.

Questi numeri, pur essendo i più bassi dal marzo 2021, mostrano come il drago dell’inflazione non sia stato affatto domato, bensì soltanto addormentato temporaneamente.

Pressioni sui mutui casa: I rendimenti elevati dei titoli di Stato a lungo termine si riflettono subito sui tassi dei mutui ipotecari per i cittadini, spinti ben oltre la soglia del 7%.

I rendimenti elevati dei titoli di Stato a lungo termine si riflettono subito sui tassi dei mutui ipotecari per i cittadini, spinti ben oltre la soglia del 7%. Frenata negli investimenti delle imprese: Le aziende americane affrontano un costo del credito elevato, riducendo l’operatività sui mercati e limitando i piani di assunzione.

Le aziende americane affrontano un costo del credito elevato, riducendo l’operatività sui mercati e limitando i piani di assunzione. Minore flessibilità politica: Più soldi servono per pagare gli interessi del debito, meno risorse restano disponibili per sostenere l’economia reale durante eventuali crisi future.

Tuttavia, la reazione immediata del mercato obbligazionario a breve termine rivela uno scenario sdoppiato. Se i titoli a lunga scadenza affondano sotto il peso dell’offerta sterminata, i titoli a due anni tirano un piccolo sospiro di sollievo.

La stabilità apparente dell’inflazione di base ha spinto gli operatori a ridurre dal 50% al 40% le scommesse su un ulteriore rialzo dei tassi d’interesse durante la riunione della Federal Reserve di settembre.

Un’illusione ottica che nasconde il vero nodo dei rendimenti

Aspettarsi che la banca centrale risolva d’incanto la situazione sarebbe un grave errore di valutazione. Gli analisti più accorti ricordano che un rallentamento della stretta monetaria non equivale affatto a un taglio immediato dei tassi. L’istituto centrale guidato dal nuovo presidente Kevin Warsh mantiene un atteggiamento cauto prima del fondamentale simposio estivo di Jackson Hole.

Persino se la Fed dovesse congelare il costo del denaro a settembre, i rendimenti a lungo termine rimarranno ostinatamente elevati se il governo federale continuerà a inondare il mercato con trilioni di dollari di nuova carta debitoria. La prossima asta di titoli trentennali si preannuncia come il vero banco di prova decisivo, con rendimenti attesi ai massimi da un quarto di secolo.

La percezione della solidità americana sta lentamente cambiando agli occhi dei grandi fondi d’investimento. Alcune case di gestione, attratte da cedole sui titoli ventennali che superano il 5%, stanno ricominciando ad acquistare obbligazioni federali, scommettendo su una futura debolezza dei salari reali. Anche questa però è solo una soluzione temporanea che non risolve l’incognita strutturale della sostenibilità della finanza pubblica di Washington.

Se la spesa pubblica non troverà un freno e la Federal Reserve rifiuterà di monetizzare apertamente il deficit, la pressione sulle scadenze lunghe rimarrà insostenibile. La più grande economia del pianeta sta scoprendo che neppure l’impero del dollaro è immune dalle leggi fondamentali della matematica finanziaria.