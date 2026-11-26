A cura di Fleet Specialist

Le imprese possono rimandare l’acquisto di un furgone, ma difficilmente possono rimandare le consegne, gli interventi tecnici o i sopralluoghi che quel mezzo rende possibili. È la contraddizione che emerge dai dati più recenti sul mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri. Secondo UNRAE, a ottobre 2026 sono stati immatricolati 15.574 mezzi fino a 3,5 tonnellate, il 10,1% in meno rispetto a ottobre 2025. Nei primi dieci mesi, le immatricolazioni sono state 150.445, in calo del 5,4%. Il diesel rappresenta ancora il 75,1% delle nuove immatricolazioni del mese, mentre i veicoli elettrici puri raggiungono il 5,1%.

Questi numeri descrivono una domanda debole, ma non provano da soli che tutte le imprese stiano deliberatamente rinviando la sostituzione: incidono anche composizione dei canali, disponibilità di prodotto e dinamiche di mercato.

Dentro il totale: noleggio in calo, autoimmatricolazioni in crescita

I canali, appunto, sono cambiati: a ottobre, il noleggio a lungo termine ha perso quasi un terzo dei volumi e la sua quota è scesa al 27,4%, 8,7 punti in meno. Le autoimmatricolazioni, cioè i mezzi che la rete o i costruttori registrano a proprio nome prima di venderli, pesano il 10,5% del mercato, e il 74% fa capo a quattro marchi dello stesso gruppo. Le fonti non ne spiegano le cause, ma la prima variazione tocca un canale che serve le flotte aziendali e la seconda indica registrazioni che non nascono da un ordine del cliente finale.

In pratica, si rinnovano le priorità: in un’impresa di manutenzione, il mezzo trasporta attrezzature e ricambi e se non arriva al cliente, spesso non può lavorare nemmeno la squadra. Nella distribuzione, un guasto può imporre un giro aggiuntivo, una consegna mancata o un veicolo sostitutivo urgente. Per valutare il rinnovo è quindi utile registrare per ogni mezzo chilometri, consumi, fatture di manutenzione, giorni di indisponibilità e costo operativo dei fermi. Un programma efficace non richiede di sostituire l’intera flotta in una volta, ma può partire dai mezzi con più chilometri, maggiori costi straordinari o percorsi più esposti alle limitazioni, e procedere per priorità.

La stessa logica vale per la scelta fra acquisto e noleggio a lungo termine: il secondo può rendere più prevedibili alcune spese e includere servizi di assistenza, ma la convenienza dipende dalle clausole e dal reale utilizzo, non dal solo canone pubblicizzato. Per confrontare soluzioni di mobilità aziendale e noleggio a lungo termine, il punto di partenza possono essere le offerte di Furgone No Problem, da valutare insieme ai dati operativi dei mezzi già in servizio.

Perché si aspetta: incertezza e incentivi a singhiozzo

Per molte PMI, sostituire un furgone significa assumere un impegno finanziario in una fase di incertezza. Tenere il mezzo esistente può apparire rassicurante, soprattutto se è già stato pagato e continua a funzionare. Si aggiungono però dubbi sull’alimentazione più adatta: diesel, elettrico, autonomia, infrastrutture e future limitazioni urbane. Pesa anche il calendario degli aiuti: il Dpcm del 10 giugno 2026 destina ai veicoli N1 e N2 delle PMI 180 milioni fino al 2030, con contributi da 2.000 a 20.000 euro. La tranche 2026 da 40 milioni si è esaurita in meno di un’ora il 29 luglio: luglio ha chiuso a -10,0% per l’«effetto annuncio» segnalato da UNRAE, agosto a +4,6%.

Intanto, il parco invecchia: secondo l’Acea in Italia circolano 4,6 milioni di furgoni con un’età media di 15 anni, contro i 12,9 europei, e il 61,9% ha più di dieci anni. L’Osservatorio sulla mobilità urbana sostenibile, su dati Istat, indica 12,4 anni, ma in ogni caso più della metà dei mezzi supera comunque i dieci anni. Sempre l’Osservatorio stima una percorrenza media di 14.828 chilometri l’anno.

Due furgoni, due conti

La decisione di non investire è anch’essa una decisione economica, con conseguenze misurabili. Un furgone completamente ammortizzato in contabilità continua infatti a generare consumi, manutenzione, pneumatici, assicurazione e tempo amministrativo. Se si guasta, il costo non coincide soltanto con la riparazione: comprende consegne rinviate, personale inattivo e possibili disservizi. Facendo un esempio con consumi ipotetici e prezzo reale: un mezzo percorre 30.000 chilometri l’anno e consuma 9 litri ogni 100 chilometri; un’alternativa comparabile ne consuma 7,5. La differenza è di 450 litri, circa 989 euro al gasolio self di 2,197 euro al litro (Mimit, 23 novembre). Con 15.000 chilometri, vicino alla media del parco, i litri sono 225 e il risparmio circa 494 euro.

Se al mezzo anziano si attribuiscono, sempre per ipotesi, 1.200 euro di manutenzione straordinaria aggiuntiva e due giornate di fermo da 300 euro ciascuna, il differenziale operativo annuo arriva a 2.789 euro nel primo caso e a 2.294 nel secondo: con pochi chilometri il carburante pesa meno di riparazioni e fermi. Ma non è il risparmio netto garantito dalla sostituzione: per valutarlo occorre sottrarre i maggiori costi di acquisto o noleggio del nuovo veicolo e considerare il valore residuo.

Il calcolo è utile proprio perché non produce una risposta universale. Un furgone anziano, affidabile e poco utilizzato può convenire ancora; uno molto sfruttato, con fermi frequenti, può costare più di quanto suggerisca l’assenza di rate.

E così il rallentamento delle immatricolazioni racconta un mercato prudente. Non dice, però, quale decisione convenga alla singola impresa, risposta che emerge soltanto quando il costo di aspettare viene messo accanto al costo di cambiare.