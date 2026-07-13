Mercati allo sbando: la fine dei “beni rifugio” nella trappola della perma-crisi globale

Guerre geopolitiche a catena, sanzioni e l’instabilità cronica in Medio Oriente hanno fatto saltare il banco sui mercati finanziari. Per i risparmiatori la situazione è critica: i vecchi scudi protettivi non funzionano più, lasciando i portafogli scoperti davanti a crolli simultanei di azioni e obbligazioni.

Il vecchio manuale della finanza è ormai da buttare. In passato, quando le borse crollavano, i titoli di Stato (i bond) salivano di prezzo, fungendo da ammortizzatori per le perdite. In caso di incertezze internazionali ci si muoveva verso la certezza, soprattutto i titoli di paesi ritenuti sicuri, come Svizzera, USA o Giappone. Ora le cose sono tutte cambiate. In un mondo dominato da shock dell’offerta, guerre commerciali e crisi agricole, accade l’esatto contrario.

Gli eventi geopolitici odierni non colpiscono solo la crescita economica, ma scatenano l’inflazione a causa del collasso delle catene logistiche. Il risultato è una tempesta perfetta: quando la geopolitica si infiamma, scendono le azioni e crollano contemporaneamente i prezzi dei bond, mentre i loro rendimenti schizzano in alto. Gli investitori, di fronte alla crisi, prevedono pesanti interventi pubblici e quindi l’emissione di nuovo debito, per cui chiedono rendimenti crescenti, come è accaduto per gli USA e Giappone. Oggi i titoli di stato tedeschi hanno superato il 3% , un titolo che qualche anno fa aveva rendimenti negativi.

Perfino l’oro ha mostrato pericolose crepe di instabilità nei momenti di picco delle tensioni. Come mostrano le quotazioni, alla fine viene trattato come un bene d’investimento qualsiasi ed ha perso un buon 20% negli ultimi mesi.

Di fronte a questo scenario di crisi permanente, i grandi gestori internazionali stanno cambiando radicalmente strategia. Raphael Arndt, a capo del fondo sovrano australiano Future Fund, ha adottato una linea apparentemente paradossale: comprare più azioni, non meno.

La logica economica è prettamente pragmatica. Se i titoli di Stato non offrono più protezione a causa dell’inflazione e dei debiti pubblici record dei governi occidentali, l’unico modo per compensare i rischi globali è cercare rendimenti nominali più elevati nel capitale di rischio, accettando una maggiore volatilità.

Non tutti i risparmiatori possono però permettersi di ballare sul Titanic azionario senza paracadute. Altri grandi investitori istituzionali preferiscono muoversi su asset protetti da dinamiche reali e indicizzate.

Ecco le principali contromisure adottate dai grandi fondi per sopravvivere alla perma-crisi:

Obbligazioni infrastrutturali: Titoli legati a reti energetiche, autostrade o trasporti, i cui rendimenti salgono automaticamente con l’aumento dell’inflazione.

Titoli legati a reti energetiche, autostrade o trasporti, i cui rendimenti salgono automaticamente con l’aumento dell’inflazione. Fondi hedge attivi: Strumenti flessibili capaci di generare profitti sia nelle fasi di crescita che nei crolli dei mercati.

Strumenti flessibili capaci di generare profitti sia nelle fasi di crescita che nei crolli dei mercati. Liquidità e scadenze brevi: Riduzione drastica dei bond a lungo termine per evitare di rimanere incastrati nelle repentine variazioni dei tassi d’interesse.

I mercati finanziari tendono strutturalmente a ignorare i rischi geopolitici finché le crisi non esplodono concretamente. Lo si è visto storicamente con l’invasione dell’Ucraina e con le recenti tensioni navali. La reattività e la velocità di esecuzione diventano doti essenziali per salvaguardare il capitale.

La perma-crisi, cioè il succedersi di crisi successivi, impone una tassa invisibile ma pesante sui portafogli. Chi cerca la sicurezza assoluta nei vecchi “porti sicuri” rischia oggi di subire le perdite reali maggiori, schiacciato dal ritorno dell’inflazione e da mercati obbligazionari che non proteggono più.

Ovviamente questo è solo un nostro pensiero e non è un consiglio diretto all’investimento. Ognuno usi la propria testa.