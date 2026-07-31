Allarme Rosso per il Commercio Mondiale: Riad blinda il Mar Rosso con un’armata di 14 nazioni

Il commercio mondiale è a un passo dall’asfissia. Con lo Stretto di Hormuz di fatto paralizzato dal conflitto, i continui attacchi missilistici sui mercantili nel Mar Rosso minacciano di recidere l’ultima grande arteria energetica a disposizione dell’Occidente. Un blocco totale di questa via rischierebbe di far esplodere istantaneamente i prezzi alla pompa e l’inflazione globale.

Per scongiurare un catastrofico shock petrolifero e logistico, l’Arabia Saudita ha deciso di rompere gli indugi. Il governo di Riad ha infatti annunciato la creazione di una nuova e massiccia coalizione militare marittima, composta da 14 nazioni.

L’obiettivo è chiarissimo, al di là del linguaggio compassato della diplomazia. Si tratta di blindare militarmente lo Stretto di Bab al-Mandab, le acque del Mar Rosso e il Golfo di Aden.

Questa immensa autostrada liquida è il corridoio strategico che collega direttamente l’Oceano Indiano al Mar Mediterraneo. Da queste onde transita abitualmente tra il 10% e il 12% di tutto il commercio marittimo mondiale.

Cosa ancora più vitale per la nostra economia, di qua passano ogni giorno milioni di barili di greggio. Un’interruzione prolungata equivarrebbe a una recessione certa per i paesi importatori europei.

Chi fa parte della nuova armata marittima

Il Ministero della Difesa saudita ha ospitato a Riad i delegati di ben 43 nazioni, ma i firmatari effettivi dell’accordo sono 14. L’Arabia Saudita guiderà le operazioni in qualità di capofila e metterà a disposizione il quartier generale.

L’asse principale della nuova coalizione ruota attorno a quattro importanti potenze regionali. Questo nucleo operativo (definito “gruppo R4”) è composto da: Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan.

A questi pesi massimi si aggiungono altri dieci paesi, considerati snodi fondamentali per la logistica marittima e il controllo territoriale tra Medio Oriente, Asia e Corno d’Africa:

Kuwait, Qatar e Bahrein (per blindare il fronte del Golfo).

Giordania e Yemen (in rappresentanza del governo ufficiale yemenita).

Gibuti, Somalia, Sudan e Comore (per il controllo delle coste africane).

Bangladesh (gigante demografico e bacino di manodopera marittima).

I grandi assenti e il vero bersaglio

In geopolitica, spesso chi manca fa più rumore di chi c’è. Tra le nazioni del Golfo spiccano le assenze pesanti degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman.

Pur condividendo apertamente i timori economici di Riad, questi due paesi hanno preferito sfilarsi. Con ogni probabilità, la scelta serve a mantenere aperti canali di dialogo e non irritare ulteriormente il convitato di pietra della regione, oppure perché la posizione saudita è

Ma contro chi è diretta esattamente questa forza navale? Ufficialmente, i sauditi definiscono l’alleanza come “puramente difensiva”, precisando che non punta il dito contro alcuno Stato sovrano. Un classico gioco di specchi.

Nella dura realtà dei fatti, si tratta di una risposta frontale all’escalation dei ribelli Houthi dello Yemen, le cui milizie sono storicamente armate e sostenute da Teheran.

Gli Houthi hanno iniziato a colpire sistematicamente i mercantili già dal 2023. Oggi, con il recente blocco di fatto che ha colpito le navi saudite, la situazione ha forzato la mano a Riad.

L’economia reale e il piano B dell’Arabia

Con Hormuz fuori gioco a causa delle tensioni internazionali, i sauditi si sono salvati utilizzando il gigantesco oleodotto “East-West”, che trasferisce il petrolio dai giacimenti sul Golfo verso il Mar Rosso.

Questa infrastruttura vitale pompa il petrolio dai ricchi giacimenti orientali fino al terminale di Yanbu, situato direttamente sulla costa sicura del Mar Rosso.

Da Yanbu, però, le petroliere cariche devono inevitabilmente scendere verso sud e passare per lo Stretto di Bab al-Mandab. Un imbuto naturale largo appena 29 chilometri, dove il traffico è costretto in due strettissimi canali.

Se gli Houthi riescono a bloccare Bab al-Mandab, il greggio saudita resta letteralmente in trappola. Di conseguenza, i mercati globali andrebbero nel panico nel giro di poche ore.

Stretto Strategico Impatto sull’Economia Globale Causa dell’Attuale Crisi Hormuz ~20% dell’export globale di petrolio e gas Tensione/Conflitto tra USA e Iran Bab al-Mandab ~12% del commercio marittimo mondiale Missili e droni dei ribelli Houthi

La sovrapposizione con l’Occidente

La mossa di Riad non nasce certo nel vuoto. In quelle stesse acque burrascose stanno già operando la missione europea “Aspides” e l’operazione americana “Prosperity Guardian“.

Perché allora i sauditi hanno bisogno di una loro alleanza privata se ci sono già le flotte della NATO? La risposta è semplice: per garantirsi l’assoluta autonomia strategica.

Riad non intende dipendere dai tempi, dai veti europei o dai mutevoli cicli elettorali americani per difendere i propri interessi vitali. L’alleanza opererà tramite scambio di intelligence ed esercitazioni congiunte. Un eventuale shock sui costi di trasporto imporrebbe alle Banche Centrali occidentali di alzare nuovamente i tassi per frenare l’inflazione, strangolando sul nascere ogni prospettiva di crescita economica.

Mantenere aperti questi canali marittimi, quindi, non è soltanto una questione di muscoli militari, ma una questione di sopravvivenza economica per le industrie di tutto il mondo.