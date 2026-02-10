Memoria corta, prezzi lunghi: perché il settore dei semiconduttori si prepara a un 2026 da record

C’è una costante nel mondo dell’elettronica moderna: possiamo avere i processori più veloci del pianeta, ma senza una memoria adeguata dove parcheggiare i dati, rimaniamo fermi al semaforo. Secondo un recente e approfondito report di Goldman Sachs, firmato dall’analista Giuni Lee, il mercato globale dei semiconduttori di memoria (DRAM e NAND) si sta avviando verso una “stretta” che non ha precedenti negli ultimi quindici anni.

Il paradosso è servito: mentre l’intelligenza artificiale accelera, la capacità fisica di starle dietro rallenta, creando un ambiente di mercato dove l’offerta fatica a inseguire una domanda famelica.

Un deficit strutturale: i numeri della crisi

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le stime sul deficit di fornitura. Non si tratta di fluttuazioni marginali, ma di un vero e proprio sbilanciamento sistemico. Per il biennio 2026-2027, le previsioni indicano:

DRAM: Un sotto-approvvigionamento del 4,9% nel 2026 e del 2,5% nel 2027 . Le cifre sembrano piccole, ma sono più che sufficinti a far crescere i prezzi.

Un sotto-approvvigionamento del e del . Le cifre sembrano piccole, ma sono più che sufficinti a far crescere i prezzi. NAND: Un deficit del 4,2% nel 2026 e del 2,1% nel 2027.

Questi numeri, apparentemente piccoli, rappresentano in realtà una pressione enorme sui prezzi. La memoria per i server – che include la tradizionale DRAM e la preziosissima HBM (High Bandwidth Memory) – è diventata il motore trainante, arrivando a pesare per oltre il 50% dell’intera domanda globale.

Perché non si può produrre di più?

La domanda sorge spontanea: se il mercato chiede, perché le aziende non aprono semplicemente i rubinetti della produzione? La risposta risiede nella complessità tecnica e nei costi capitali:

Limiti fisici e tecnici: Produrre DRAM o HBM richiede processi di litografia estrema. Non basta aggiungere una linea produttiva; serve una precisione molecolare che richiede anni per essere messa a regime. L’effetto “HBM“: La produzione di memorie ad alta banda (HBM) per l’IA “ruba” capacità produttiva alle DRAM convenzionali. Poiché l’HBM è più complessa e ha rendimenti produttivi inferiori, la sua espansione riduce la disponibilità di memoria standard. Costi di ingresso: Costruire una nuova “Fab” (fabbrica di chip) richiede investimenti miliardari e tempi tecnici che superano i 24-36 mesi. Quello che mancherà nel 2026 è il risultato di decisioni prese (o non prese) anni fa.

Impatto sui prezzi e margini operativi

Per chi produce, si prospetta un’età dell’oro; per chi acquista, un salasso. Goldman Sachs prevede che i prezzi delle DRAM convenzionali possano salire del 176% su base annua nel 2026. I margini operativi dei grandi player potrebbero toccare vette del 70-80%, livelli quasi sconosciuti in un settore storicamente ciclico e volatile.

Tipologia Memoria Previsione Prezzo 2026 (YoY) Margine Operativo Stimato DRAM +176% 70% – 80% NAND +100% – 120% > 40%

I protagonisti del mercato

Secondo l’analisi, alcuni giganti sono posizionati meglio di altri per cavalcare l’onda:

Samsung Electronics: Beneficia della sua enorme esposizione alla memoria convenzionale. Goldman prevede un utile operativo che potrebbe quadruplicare entro il 2026.

Beneficia della sua enorme esposizione alla memoria convenzionale. Goldman prevede un utile operativo che potrebbe quadruplicare entro il 2026. SK Hynix: Resta il punto di riferimento per le memorie legate all’IA, con margini sulle DRAM previsti vicini all’80%.

Resta il punto di riferimento per le memorie legate all’IA, con margini sulle DRAM previsti vicini all’80%. Micron Technology: Sebbene mantenuta su un rating “Neutral”, resta cruciale per la sua quota nel mercato HBM, stimata intorno al 20%.

Sebbene mantenuta su un rating “Neutral”, resta cruciale per la sua quota nel mercato HBM, stimata intorno al 20%. SanDisk: Il focus qui è sulla memoria NAND e sulla crescente domanda di SSD aziendali per gestire i dati dei modelli di inferenza IA.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un collo di bottiglia tecnologico che trasformerà la memoria da bene di consumo a bene di lusso industriale. Se il 2024 è stato l’anno dei processori (GPU), il 2026 sarà, con ogni probabilità, l’anno della memoria.