Medio Oriente in fiamme e inflazione in rialzo, ma l’oro cade sotto i 4.100 dollari: il paradosso che svela il peso della speculazione

Un attacco mortale con droni colpisce i giacimenti sauditi, il petrolio corre e la paura dell’inflazione torna a scuotere i mercati globali. Eppure, nel momento di massima tensione, il bene rifugio per eccellenza fa marcia indietro: giovedì l’oro è sceso sotto la soglia dei 4.100 dollari l’oncia, cancellando i guadagni della seduta precedente. Ecco un chiaro grafico dell’andamento della quotazione dell’Oro sul CME in un anno:

La miccia che ha innescato questo movimento arriva dal Medio Oriente. Un raid con droni sul giacimento petrolifero di Shaybah, gestito dal colosso Saudi Aramco, ha causato due vittime e spinto il governo degli Stati Uniti a ordinare l’evacuazione di parte del personale diplomatico e delle famiglie dalle ambasciate in Arabia Saudita, anche perché questo attaacco, presumibilmente, non passerà senza conseguenze.

La reazione del greggio è stata immediata, con un balzo delle quotazioni del petrolio Brent, che ha subito riacceso l’allarme sul caro vita negli Stati Uniti e in Europa, proprio perché l’energia più cara si scarica rapidamente sui prezzi di trasporti e produzioni industriali.

Ed è qui che nasce la domanda che molti risparmiatori si pongono osservando il grafico degli ultimi mesi, sceso dai picchi sopra i 5.400 dollari di febbraio fino ai livelli attuali. Come è possibile che crescano le prospettive d’inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, e proprio l’oro — storicamente comprato per proteggere i risparmi dall’aumento dei prezzi — perda valore invece di salire?

Il segreto è nella liquidità (e nella speculazione)

La risposta a questa apparente assurdità ci mostra quanto il prezzo del metallo giallo dipenda oggi dalla componente speculativa. Nei mercati moderni, infatti, le quotazioni dell’oro non si muovono solo per la prudenza delle famiglie, ma dipendono direttamente dalla quantità di liquidità circolante, che a sua volta è regolata dai tassi d’interesse.

Bisogna tenere a mente un aspetto molto concreto: l’oro ha un’enorme notorietà storica ed è un bene fisico che non può fallire, ma non offre alcun rendimento. Un lingotto chiuso in cassaforte non paga né interessi né dividendi, a differenza dei titoli di Stato.

Quando il denaro costa poco e circola in abbondanza, l’oro diventa una delle mete preferite della speculazione finanziaria. Ma quando l’inflazione torna a salire, il meccanismo si blocca: più inflazione significa tassi d’interesse della Federal Reserve più alti, e quindi meno liquidità disponibile per alimentare le scommesse sui mercati. Ricordiamo che, grazie alla diffusione di prodotti come gli ETF e i titoli rappresentativi su blockchain oggi la speculazione sull’oro è aperta anche per il risparmiatore retail, che può prendere facilmente posizioni speculative. Queste però vengono chiuse quando i tassi d’interesse crescono, il finanziamento a debito della speculazione diventa costoso, oppure ci sono alternative a tasso fisso, sicuro, più attrattive.

L’Oro ormai è diventato un bene d’investimento come tutti gli altri: si è impennato negli scosi anni proprio per l’afflusso di piccoli investitori retail che speravano di quadagnare facilmente dal suo aumento del prezzo, come facevano con Bitcoin, ma ora questo investimento è diventato troppo costoso.

La mossa della Fed e l’effetto sui risparmi

La banca centrale americana, guidata da Kevin Warsh, dovrebbe mantenere i tassi fermi nella riunione della prossima settimana, così come faranno la Banca centrale europea e la Banca del Giappone. Tuttavia, le parole pronunciate venerdì scorso da Warsh non hanno spento i timori: i mercati scommettono già su un nuovo rialzo dei tassi a dicembre per frenare l’inflazione spinta dal petrolio.

Il passaggio dall’attacco in Arabia Saudita al calo dell’oro segue una catena molto semplice:

Scatto del petrolio e allarme inflazione: le tensioni nel Golfo Persico fanno salire il costo del greggio e spingono verso l’alto le previsioni sui prezzi al consumo negli Stati Uniti.

le tensioni nel Golfo Persico fanno salire il costo del greggio e spingono verso l’alto le previsioni sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Attesa di tassi più alti: per frenare i rincari, la Federal Reserve si prepara ad alzare il costo del denaro a dicembre, riducendo la liquidità in circolazione.

per frenare i rincari, la Federal Reserve si prepara ad alzare il costo del denaro a dicembre, riducendo la liquidità in circolazione. Vendite speculative sull’oro: con meno denaro a basso costo e con i titoli di Stato americani che offrono rendimenti più ricchi e sicuri, i grandi fondi vendono un bene senza cedola come l’oro per incassare liquidit, perché questa è più costosa e può essere impiegata alternativamente, su prodotti finanziari con un rendimento.

Fattore economico Situazione attuale Impatto pratico sull’oro Petrolio (Medio Oriente) In rialzo dopo l’attacco al campo di Shaybah Alimenta l’inflazione da costi energetici Politica della Federal Reserve Pausa la prossima settimana, possibile rialzo a dicembre Riduce la liquidità e frena la speculazione Quotazione dell’oro In calo sotto i 4.100 dollari l’oncia Penalizzato perché è un bene fisico senza rendimento

In sintesi, assistiamo ancora una volta al paradosso delle banche centrali che tentano di curare un’inflazione nata dal caro energia — quindi da un problema di offerta e di guerre — alzando il costo del denaro. Questo prosciuta la liquidità e speinge quindi verso il basso tutti quegli investimenti che si sono gonfiati grazie al retail.