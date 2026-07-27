Medio Oriente al bivio: la Siria tratta la pace con Israele e punta al grande affare dei gasdotti

Una svolta clamorosa sta per cambiare il volto del Medio Oriente. Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiarato che Damasco sta lavorando a un accordo di sicurezza con Israele. L’obiettivo immediato è fermare gli scontri al confine. Quello a lungo termine è evitare che una nuova guerra regionale distrugga del tutto il paese.

Per decenni la Siria è stata il fulcro dell’ostilità contro lo Stato ebraico. Oggi la dura realtà economica e sociale impone una strada diversa. Il paese è devastato da anni di conflitto interno. Senza stabilità e senza risorse esterne, la ricostruzione è un miraggio.

In un’intervista concessa ad Al Jazeera, al-Sharaa ha spiegato che il patto vedrà la partecipazione di diverse potenze internazionali. Il presidente ha precisato che l’intesa non significa rinunciare ai diritti sul Golan, territorio occupato da Israele dal 1973. L’accordo serve invece a evitare incidenti militari e ad aprire la via verso una pace più ampia.

Il nodo del Libano e la paura della guerra totale

Il futuro della Siria dipende molto da ciò che accade ai suoi confini. Al-Sharaa ha smentito con decisione le voci di un possibile intervento militare in Libano. Damasco preferisce sostenere le autorità libanesi nel riprendere il pieno controllo del territorio e del monopolio delle armi.

Il vero incubo della regione resta l’allargamento dello scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un’escalation su larga scala avrebbe conseguenze immediate e rovinose per l’intera area. Per la Siria, la stabilità del Libano è una difesa fondamentale contro la diffusione del caos.

Sanzioni, forze curde e il dramma dei dispersi

Le difficoltà per il nuovo governo siriano non sono solo diplomatiche. Sul fronte economico, al-Sharaa ha aperto un tema decisivo per i mercati. La semplice revoca delle sanzioni occidentali non basta se la Siria rimane nella lista degli Stati sponsor del terrorismo. Senza la cancellazione da questo elenco, le banche internazionali continueranno a bloccare i flussi di denaro.

All’interno dei confini si gioca poi la partita con le Forze Democratiche Siriane (SDF), l’alleanza a guida curda. L’accordo per l’integrazione del nord-est sta subendo ritardi, ma il governo assicura di voler procedere.

Sul piano dei diritti umani pesa il dramma dei dispersi. Si stima che tra le 100mila e le 300mila persone siano scomparse durante gli anni di guerra. Damasco ha creato una commissione speciale che lavorerà con esperti internazionali per dare risposte alle famiglie.

L’impatto economico: la Siria come snodo per le energie del Golfo

Dietro le mosse politiche si intravede un disegno economico di grande portata. La normalizzazione dei rapporti con Israele può sbloccare la posizione geografica della Siria. Il paese si trova in una posizione chiave per il trasporto delle risorse energetiche.

Se il quadro politico si stabilizza, la Siria può diventare il punto di arrivo di gasdotti e oleodotti provenienti dall’Iraq e dall’Arabia Saudita. Queste infrastrutture porterebbero le risorse del Golfo direttamente sulle coste del Mediterraneo.

Un progetto simile richiede enormi finanziamenti. Gli investimenti potrebbero arrivare da più parti: capitali occidentali in cerca di energia sicura, imprese turche focalizzate sulla logistica e perfino interessi iraniani. La trasformazione della Siria in un hub energetico cambierebbe l’economia della regione.

Lavoro, valuta e risorse per la ricostruzione

Per i cittadini siriani la costruzione di infrastrutture di transito rappresenterebbe la fine di un incubo. Le grandi opere portano lavoro immediato, ma soprattutto garantiscono entrate costanti. I diritti di transito pagati sulle materie prime porterebbero valuta pregiata nelle casse dello Stato.

Queste risorse servirebbero a finanziare la ricostruzione delle infrastrutture di base, come la rete elettrica, le strade e gli ospedali. Inoltre, la riapertura dei canali commerciali ridurrebbe la scarsità di beni di prima necessità, frenando l’inflazione che devasta i salari.

Naturalmente i rischi rimangono altissimi. I grandi gruppi energetici non investiranno mai in un’area a rischio bellico. Per trasformare le condotte energetiche da sogno a realtà, Damasco dovrà garantire pace duratura e certezza del diritto. Un percorso difficile, ma la sola speranza per evitare il collasso.