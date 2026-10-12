Marte è una trappola mortale: ecco cosa sta davvero studiando la NASA per renderlo abitabile

Marte non è la nuova casa accogliente promessa dalle narrazioni più visionarie, ma una distesa gelida, arida e spietata. Con temperature medie di sessanta gradi sotto zero che crollano a -125°C ai poli, il Pianeta Rosso è una trappola mortale per chiunque vi metta piede senza tute pressurizzate.

L’aria marziana è composta per il 95% da anidride carbonica soffocante e le radiazioni cosmiche bombardano costantemente la superficie. Come se non bastasse, il terreno è saturo di perclorati, sali chimici ossidanti altamente tossici per i polmoni umani e velenosi per qualsiasi vegetale comune.

Per decenni la cultura popolare ha accarezzato il miraggio della terraformazione: l’idea affascinante di riscaldare il pianeta e trasformarlo in una seconda Terra con mari e foreste. Nei centri di ricerca della NASA, tuttavia, il rigore scientifico ha spento da tempo i facili entusiasmi.

Modificare un intero corpo celeste impone di superare barriere fisiche inderogabili, prima fra tutte l’assenza di una magnetosfera globale, spentasi oltre quattro miliardi di anni fa quando il nucleo di ferro fuso si è raffreddato e solidificato.

Senza uno scudo magnetico a deviare il vento solare, le particelle cariche provenienti dal Sole hanno strappato via l’atmosfera primordiale di Marte, disperdendola nello spazio.

Le analisi coordinate dal planetologo Bruce Jakosky con i dati della sonda MAVEN hanno inferto un colpo durissimo agli ottimisti: sul pianeta non è rimasta abbastanza anidride carbonica per avviare un effetto serra autonomo. Anche facendo evaporare le calotte polari, la pressione salirebbe ad appena l’1,2% di quella terrestre.

Resteremmo lontanissimi dal limite di Armstrong (circa 63 millibar), la soglia critica sotto la quale i liquidi biologici del corpo umano bollono spontaneamente a temperatura ambiente.

Preso atto di questo vicolo cieco, la ricerca della NASA ha invertito la rotta. Non potendo cambiare il clima di un intero mondo con le tecnologie attuali, l’attenzione si è concentrata su interventi circoscritti e sulla bioingegneria applicata per assicurare la sopravvivenza dei primi insediamenti.

In questo scenario si inserisce la recente sperimentazione condotta da Pioneer Labs, una realtà biotecnologica californiana che ha annunciato il microbo denominato sPL.001. Si tratta di una variante geneticamente ingegnerizzata del batterio terrestre Cupriavidus necator. Si tratta di un batterio del suolo terrestre piuttosto diffuso che è stato trasfomato il sPL.001

I biologi lo hanno sottoposto a un processo di evoluzione diretta in laboratorio, abituandolo passo dopo passo alla polvere marziana simulata fino a renderlo immune all’azione distruttiva dei perclorati.

La dote più interessante di sPL.001 è la capacità di sfruttare i minerali del suolo per fabbricare bioplastica del tipo PHA, la materia prima per la stampa 3D. Anziché imbarcare sui vettori pesanti tonnellate di travi prefabbricate, basterebbe spedire fiale di microrganismi per produrre sul posto pannelli e moduli abitativi.

Astrobiologi di primo piano come Chris McKay della NASA invitano però a non scambiare una biofabbrica da laboratorio per un agente di terraformazione planetaria. Il nuovo microbo non può vivere all’aperto: esposto al terreno marziano morirebbe congelato in pochi minuti.

Per sopravvivere esige un bioreattore riscaldato, continuamente rimescolato e alimentato con acetato e azoto concentrato, una sostanza che nell’atmosfera naturale marziana è presente solo in tracce diluite.

Invece in questo modo si ottengono in loco risorse strutturali importanti. Si tratta di un tassello dell’utilizzazione delle risorse in situ (ISRU), ovvero l’arte di produrre risorse chimiche sfruttando ciò che offre il suolo locale.

Per incidere sull’ambiente marziano su scala più ampia, la NASA sta vagliando quattro percorsi scientifici distinti:

Scudo magnetico artificiale al punto L1: L’ex direttore scientifico della NASA Jim Green ha proposto di collocare un potente satellite magnetico nel punto di equilibrio orbitale tra Marte e il Sole per deviare il vento solare e bloccare la fuga dell’atmosfera.

L’ex direttore scientifico della NASA Jim Green ha proposto di collocare un potente nel punto di equilibrio orbitale tra Marte e il Sole per deviare il vento solare e bloccare la fuga dell’atmosfera. Impianti robotizzati per gas super-serra: Piuttosto che affidarsi alla CO2, alcuni modelli teorici prevedono la produzione locale di composti artificiali al fluoro (come i perfluorocarburi). Questi gas intrappolano il calore con un’efficacia straordinaria, ma richiederebbero una rete industriale di produzione planetaria oggi impensabile.

Piuttosto che affidarsi alla CO2, alcuni modelli teorici prevedono la produzione locale di composti artificiali al fluoro (come i perfluorocarburi). Questi gas intrappolano il calore con un’efficacia straordinaria, ma richiederebbero una rete industriale di produzione planetaria oggi impensabile. Schermi regionali in aerogel di silice: Una proposta sviluppata con il supporto della NASA dai ricercatori dell’Università di Harvard prevede lastre trasparenti di aerogel sul terreno . Questo materiale blocca i raggi ultravioletti, lascia passare la luce visibile e riscalda il suolo di oltre 50°C, sciogliendo il ghiaccio per consentire coltivazioni protette.

Una proposta sviluppata con il supporto della NASA dai ricercatori dell’Università di Harvard prevede . Questo materiale blocca i raggi ultravioletti, lascia passare la luce visibile e Consorzi microbici estremofili: La sperimentazione di comunità biologiche sintetiche (SynComs), guidate da cianobatteri fotosintetici capaci di resistere in serre per scindere l’anidride carbonica, produrre ossigeno e bonificare progressivamente il suolo dai composti tossici. I cianobatteri sono, del reso, la prima forma di vita comparsa anche sulla Terra.

Strategia esaminata Meccanismo scientifico Ostacolo pratico fondamentale Microbi sintetici (sPL.001) Sintesi di biopolimeri in bioreattore Incapaci di sopravvivere fuori dal laboratorio Scudo magnetico L1 Schermo orbitale al plasma solare Massa e potenza energetica attualmente fuori portata Gas fluorurati (PFC) Effetto serra forzato ad alta intensità Richiede miniere e industrie chimiche su scala globale Cupole in aerogel Riscaldamento solido per oasi locali Soluzione circoscritta a piccole porzioni di suolo

A bloccare qualsiasi fuga in avanti verso una colonizzazione biologica incontrollata intervengono anche le norme di protezione planetaria sottoscritte dalla NASA. Rilasciare nell’ambiente marziano specie geneticamente modificate è severamente vietato. Se nel sottosuolo, tra falde saline o cristalli di ghiaccio, sopravvivessero microbi alieni nativi, introdurre ceppi terrestri rischierebbe di estinguerli per sempre prima ancora di averli scoperti.

In questa prospettiva, la fragilità di sPL.001 costituisce paradossalmente il suo pregio maggiore: non potendo sopravvivere fuori dal reattore, non presenta alcun rischio di contaminazione invasiva.

L’idea di trasformare Marte in una seconda Terra rimane una splendida favola per conferenze divulgative. La realtà che la NASA sta costruendo è infinitamente più complessa e rigorosa.

Per i prossimi secoli l’esplorazione umana non colorerà il pianeta di verde, ma imparerà a resistere all’interno di cupole corazzate, lasciando che microscopici batteri ingegnerizzati fabbrichino in silenzio i mattoni necessari per non soccombere al vuoto cosmico.