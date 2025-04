Mark Carney vicino alla Maggioranza in Canada. Poliévre forse senza seggio.

Secondo quanto riportato da emittenti nazionali canadesi come CBC/Radio Canada e CTV, i liberali canadesi stanno vincendo le elezioni federali tenutesi lunedì, portando Mark Carney a formare il prossimo go. Per ora però Carney ha la maggioranza relativa, non assoluta, e dovrà formare un governo di coalizione:

Stando ai dati parziali diffusi intorno alle 22:51 EDT, i liberali avevano vinto o erano in vantaggio in 161 circoscrizioni su 343. Per formare una maggioranza sarebbero stati necessari 172 seggi. I conservatori guidati da Pierre Poilievre si confermano all’opposizione con 137 circoscrizioni finora. Questa sconfitta rende Poilievre il quarto leader conservatore consecutivo a non riuscire a prevalere sui liberali, al potere ininterrottamente dal 2015.

Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, aveva sostituito a marzo l’allora Primo Ministro Justin Trudeau, la cui popolarità era in calo. La sua campagna elettorale ha puntato molto sulla sua vasta esperienza in campo economico, presentandolo come la figura più adatta ad affrontare le crescenti preoccupazioni legate al costo della vita e a gestire le tensioni con gli Stati Uniti, inclusi i dazi e le “minacce di annessione” attribuite a Donald Trump.

La vittoria di Carney consolida quindi un decennio di governo liberale, iniziato con la sorprendente maggioranza ottenuta da Trudeau contro i conservatori di Stephen Harper nell’ottobre 2015. Un periodo così lungo al potere non è sempre positivo per la democrazia: ogni tanto ci vuole un po’ di anticalcare per togliere le incrostazioni che qualsiasi governo lascia durante il proprio mandato.

La portata della sconfitta conservatrice è tale che, stando ad alcune analisi, persino il seggio del leader Pierre Poilievre sarebbe a rischio.

È interessante notare come, nell’interpretazione di alcuni osservatori, la vittoria di Carney possa essere vista, in parte, come favorita proprio dalla figura di Donald Trump e da una conseguente spinta verso l’indipendentismo canadese. Fino all’insediamento di Trump Polievre era in vantaggio nei sondaggi. Ora rischia di non entrare in parlamento.

In questo scenario, la necessità di presentare un fronte unito e una leadership esperta di fronte a un vicino potente e potenzialmente imprevedibile avrebbe giocato a favore di Carney e dei liberali. Comunque c’è chi esce peggio di Polievre: il partito “Nuova democrazia”, che puntava ad essere l’ago della bilancia del governo, rischia di dimezzarsi, passando da 16 a 8 membri

Ora, tuttavia, iniziano i problemi seri per il nuovo governo. Carney dovrà non solo relazionarsi efficacemente con un presidente degli Stati Uniti (che potrebbe essere nuovamente Trump, a seconda degli esiti futuri) in un contesto globale teso, ma anche affrontare e cercare di risolvere i problemi interni che, a detta dei critici, sarebbero stati creati proprio dai “liberal socialisti” durante il loro lungo periodo di governo.

I risultati definitivi delle elezioni sono attesi nelle prossime ore.