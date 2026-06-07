Spionaggio tra alleati: l’allarme rosso del Pentagono sulle infiltrazioni di Israele

Tra paesi amici la fiducia è fondamentale, ma nel mondo spietato delle relazioni internazionali il controllo e la prudenza lo sono ancora di più. Quando si parla di Stati Uniti e Israele, la linea sottile che separa una stretta collaborazione militare da un’aggressiva attività di spionaggio sembra essersi improvvisamente spezzata.

Secondo recenti rapporti dell’intelligence americana riportate dal New York Times, il Dipartimento della Difesa ha deciso di innalzare il livello di minaccia per il controspionaggio legato a Israele portandolo dal grado “alto” a quello “critico“, il livello massimo. Si tratta di una mossa che ha del clamoroso. Storicamente, Washington e Tel Aviv sanno bene di spiarsi a vicenda e, entro certi limiti, hanno sempre tollerato la situazione. Tuttavia, l’attuale intensità delle operazioni israeliane per carpire i segreti delle posizioni negoziali americane ha superato il livello di guardia, diventando, per usare le parole di un alto funzionario di Washington, letteralmente “fuori controllo”.

I bersagli: negoziatori e vertici del Pentagono

Il mirino dell’intelligence israeliana non si è posato su figure di secondo piano, ma sui vertici assoluti della diplomazia e della difesa americana durante l’amministrazione Trump. Tra i nomi di spicco finiti sotto la lente d’ingrandimento troviamo:

Steve Witkoff : Il principale negoziatore del Presidente Trump, figura chiave per i tentativi di accordo di pace.

: Il principale negoziatore del Presidente Trump, figura chiave per i tentativi di accordo di pace. Elbridge A. Colby : Il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, noto per la sua visione di una politica estera più misurata e prudente.

: Il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, noto per la sua visione di una politica estera più misurata e prudente. Michael P. DiMino IV: Il vice di Colby, direttamente responsabile per le politiche del Medio Oriente, e quindi un bersaglio naturale per Tel Aviv.

La domanda che molti si pongono è: perché spiare così aggressivamente il proprio maggiore alleato proprio mentre i due eserciti collaborano fianco a fianco contro l’Iran? La risposta risiede nelle visioni profondamente diverse su come gestire il dopoguerra e i futuri assetti geopolitici.

Attore Geopolitico Obiettivo Strategico sull’Iran Approccio al Conflitto Stati Uniti (Trump) Raggiungere un accordo di pace a lungo termine. Indebolire le capacità militari iraniane per forzare concessioni al tavolo dei negoziati. Israele (Netanyahu) Rovesciare il governo teocratico iraniano e distruggere Hezbollah. Continuare la pressione militare estrema sperando nel crollo definitivo del regime.

Collaborazione o spionaggio?

Il livello di tensione attuale crea un paradosso evidente sul campo. Basti pensare al Centro di Coordinamento Civile-Militare di Kiryat Gat, in Israele. In questa struttura, ufficiali americani e israeliani lavorano gomito a gomito per gestire il cessate il fuoco a Gaza e gli aiuti umanitari. Eppure, lo stesso edificio è diviso in un piano “solo per americani” e uno “solo per israeliani”, proprio per permettere discussioni sicure al riparo da orecchie indiscrete alleate.

I metodi utilizzati per queste infiltrazioni variano da tecniche sofisticate ad approcci sorprendentemente audaci. Il rapporto della Defense Intelligence Agency (DIA) evidenzia come personale militare americano in Israele abbia scoperto software spia installati di nascosto sui propri telefoni. Ma non si tratta solo di informatica. Negli anni scorsi, ufficiali dell’intelligence militare israeliana sono stati sorpresi a piazzare microspie direttamente nel quartier generale della DIA, mentre agenti dello Shin Bet (l’intelligence interna israeliana) hanno tentato di inserire dispositivi di ascolto in un veicolo del Secret Service americano.

A facilitare il lavoro delle spie, va detto, è stata anche l’abitudine di molti alti funzionari americani di utilizzare smartphone personali per discutere di sicurezza nazionale e di viaggiare su aerei privati, rendendosi bersagli facili e vulnerabili.

Occhio allo spionaggio industriale

Al di là del puro imbarazzo diplomatico, questa fuga di informazioni pone dei problemi enormi dal punto di vista economico e industriale, un aspetto che Washington non può permettersi di ignorare.

Vantaggio Competitivo Sleale: L’industria della difesa israeliana è una delle più avanzate al mondo. Conoscere in anticipo le mosse tattiche, i dettagli operativi e i segreti tecnologici americani offre a Tel Aviv un vantaggio incalcolabile.

L’industria della difesa israeliana è una delle più avanzate al mondo. Conoscere in anticipo le mosse tattiche, i dettagli operativi e i segreti tecnologici americani offre a Tel Aviv un vantaggio incalcolabile. Impatto sull’Export di Armi: Israele è un grande esportatore di tecnologie militari, rifornendo paesi come l’India e l’Armenia. Se i segreti industriali o le tecnologie americane venissero assimilate e poi rivendute (anche sotto forma di sistemi modificati) senza il consenso di Washington, si creerebbe un grave danno commerciale per le aziende statunitensi del settore aerospaziale e della difesa.

Israele è un grande esportatore di tecnologie militari, rifornendo paesi come l’India e l’Armenia. Se i segreti industriali o le tecnologie americane venissero assimilate e poi rivendute (anche sotto forma di sistemi modificati) senza il consenso di Washington, si creerebbe un grave danno commerciale per le aziende statunitensi del settore aerospaziale e della difesa. Freni alla Cooperazione Futura: Questo allarme rosso costringerà il Pentagono a rivedere i protocolli di condivisione delle informazioni. Limitare lo scambio di dati significherà rallentare lo sviluppo congiunto di nuovi sistemi d’arma, con un impatto diretto sui bilanci di ricerca e sviluppo di entrambi i paesi.

La tolleranza americana ha raggiunto il limite, proprio quando anche la tolleranza di Trump per Netanyahu è agli sgoccioli.Vedremo sicuramente gli USA impegnarsi maggiormente nella difesa dei propri segreti militari, interni ed economici. Una dinamica che, nei prossimi mesi, potrebbe portare a una profonda e costosa ristrutturazione dei protocolli di sicurezza occidentali, con una postura completamente diversa.