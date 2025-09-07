Mar Rosso, cavi sottomarini danneggiati: perché la latenza di Microsoft Azure aumenta per Europa e Asia

Microsoft ha dichiarato sabato che gli utenti di Microsoft Azure potrebbero riscontrare un aumento della latenza a causa di diversi tagli alle fibre sottomarine nel Mar Rosso.

Il traffico che attraversa il Medio Oriente con origine e/o destinazione nelle regioni dell’Asia o dell’Europa potrebbe subire maggiori interruzioni, ha affermato l’azienda in un aggiornamento sullo stato di salute del servizio Azure.

“La riparazione dei tagli alle fibre ottiche sottomarine può richiedere tempo, pertanto continueremo a monitorare, riequilibrare e ottimizzare il routing per ridurre l’impatto sui clienti nel frattempo. Continueremo a fornire aggiornamenti quotidiani, o anche più frequenti se le condizioni dovessero cambiare”, ha dichiarato Microsoft.

A causa dell’interruzione, Azure, il secondo provider di servizi cloud al mondo dopo AWS di Amazon, ha reindirizzato il traffico attraverso percorsi alternativi, causando latenze superiori al normale.

Il Mar Rosso è un punto di passaggio forzato delle fibre ottiche, come potete notare dalla seguente mappa:

Purtroppo l’area vicino al Golfo di Aden è anche un’area di tensione, con gli attacchi degli Houthi al traffico civile sempre presenti. Nel 2024 tre importanti cavi in fibre ottiche furono danneggiati, con interruzioni di molti servizi di comunicazione.

La riparazione è un problema, proprio per le tensioni nell’area, e ancora lo scorso marzo il cavo PEACE, che da Marsiglia giunge sino in Estremo Oriente e Africa Orientale, non era ancora stato riattivato. Il lato positivo è che il traffico può essere ricollocato su altre dorsali o tramite il traffico satellitare. Appare curioso che la segnalazione dei problemi di traffico giunga solo da Azure e non da altri provider di servizi come AWS.