Manus AI: la prima AI che agisce anche senza Imput umano diretto

Un gruppo di ingegneri informatici cinesi ha sviluppato quello che ha definito il “primo” agente di intelligenza artificiale (AI) completamente autonomo al mondo. Chiamato “Manus”, l’agente di intelligenza artificiale è in grado di eseguire autonomamente compiti complessi senza la guida dell’uomo.

A differenza di chatbot AI come ChatGPT, Gemini di Google o Grok, che hanno bisogno di input umani per eseguire le operazioni, Manus può prendere decisioni in modo proattivo e completare le attività in modo indipendente. A tal fine, l’agente AI non deve necessariamente attendere istruzioni per fare qualcosa.

Ad esempio, se un umano chiede: “Trovami un appartamento”, Manus è in grado di condurre ricerche, valutare diversi fattori (tassi di criminalità, meteo, tendenze del mercato) e fornire raccomandazioni su misura. Non attende che siano speicificati i passaggi o i criteri.

Invece di utilizzare un solo modello di intelligenza artificiale, Manus opera come un dirigente che gestisce più subagenti specializzati. Questo gli permette di affrontare senza problemi flussi di lavoro complessi e in più fasi.

Manus: l’agente AI completamente autonomo

Inoltre, l‘ agente AI è in grado di lavorare in modo asincrono, ovvero di completare le attività in background e di avvisare gli utenti solo quando i risultati sono pronti, senza una costante supervisione umana.

Si tratta di uno sviluppo significativo: la maggior parte delle IA si è affidata pesantemente all’uomo per avviare i compiti. Manus rappresenta un passaggio verso un’IA completamente indipendente, sollevando eccitanti possibilità e serie preoccupazioni in merito alla dislocazione dei posti di lavoro e alle responsabilità.

L’aspetto interessante è che Manus arriva poco più di un anno dopo il rilascio di DeepSeek nel 2023. Questa particolare IA è ampiamente considerata, come spiega Forbes , come il “momento Sputnik” dell’IA cinese.

Secondo alcuni, la comparsa di Manus mette in discussione l’idea che gli Stati Uniti siano il leader incontrastato nello sviluppo di IA avanzate. Suggerisce che la Cina si è messa al passo e potenzialmente ha fatto un balzo in avanti sviluppando agenti di IA veramente autonomi.

Manus non è solo un risultato intellettuale per il team, ma potrebbe avere applicazioni critiche nel mondo reale, tra cui il reclutamento. In questo ruolo, Manus può analizzare autonomamente i curriculum, incrociare le tendenze del mercato del lavoro e produrre scelte di assunzione ottimali, complete di analisi e rapporti dettagliati.

Un’altra applicazione interessante potrebbe essere lo sviluppo di software, quando agenti come Manus possono costruire rapidamente un sito web professionale da zero. L’agente può anche raccogliere le informazioni necessarie dai social media, distribuire il sito online e risolvere autonomamente i problemi tecnici di hosting.

Come reagirà il mondo?

A differenza di altre IA comunemente conosciute, Manus potrebbe rappresentare una minaccia molto concreta per i lavoratori umani, essendo in grado di sostituirli e non solo di aumentare la loro efficienza lavorativa. Ciò solleva alcune questioni etiche e normative problematiche sul suo utilizzo.

Oltre alla potenziale disoccupazione di massa, chi sarebbe responsabile se un’IA commettesse autonomamente un errore costoso? Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo non sono attualmente in grado di gestire agenti AI completamente autonomi.

Le aziende tecnologiche leader della Silicon Valley hanno tradizionalmente ritenuto di poter dominare l’IA attraverso miglioramenti incrementali. Manus, in quanto sistema completamente autonomo, cambia il campo di gioco, sollevando il timore che la Cina possa ottenere un vantaggio significativo nei settori alimentati dall’IA.

Come reagirà il resto del mondo è ancora da vedere, ma forse stiamo per entrare nell’era degli agenti AI autonomi.