La discussione sulla legge di bilancio si trasforma nel consueto campo minato parlamentare. Su oltre 6.500 emendamenti depositati, ben 1.028 riguardano la materia fiscale, ma la scure della Commissione Bilancio della Camera ha già falciato circa 1.700 proposte. Tra queste, le più attese dal ceto produttivo: il salvacondotto generalizzato per le rate delle rottamazioni delle cartelle e la riammissione di chi era decaduto dai piani di rientro.

Resta invece sul tavolo, affidata ai ricorsi della maggioranza, la proposta targata Lega per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, una misura concepita per chiudere il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane attraverso il pagamento di somme progressive calcolate sullo stato del giudizio.

La lotteria delle liti fiscali: come funziona lo schema proposto

La proposta di definizione agevolata delle liti pendenti punta a deflazionare un contenzioso che paralizza i tribunali tributari e tiene sospesi miliardi di potenziale liquidità. Lo schema emendativo prevede quote di pagamento differenziate in base all’esito dei gradi di giudizio già celebrati:

90% del valore della lite se il ricorso è pendente in primo grado senza alcuna pronuncia.

se il ricorso è pendente in primo grado senza alcuna pronuncia. 40% del valore qualora l’Amministrazione finanziaria sia risultata interamente soccombente in primo grado.

qualora l’Amministrazione finanziaria sia risultata interamente soccombente in primo grado. 15% del valore se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa in secondo grado.

se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa in secondo grado. 5% del valore qualora il Fisco sia risultato integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito e il giudizio penda in Cassazione.

qualora il Fisco sia risultato integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di merito e il giudizio penda in Cassazione. 100% dell’importo contestato (con il solo stralcio di sanzioni e interessi) se il contribuente è risultato soccombente nell’ultima sentenza.

La scadenza per il versamento verrebbe fissata al 31 luglio 2027, con la sospensione dei procedimenti fino al 30 settembre 2027.

I numeri reali: quanto vale il contenzioso tributario pendente?

Per comprendere l’entità della posta in gioco, occorre guardare ai dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Giustizia Tributaria).

Il contenzioso tributario pendente in Italia conta circa 240.000 controversie ancora aperte tra primo e secondo grado. Solo nel corso dell’ultimo anno solare monitorato, le Corti di Giustizia Tributaria hanno definito ricorsi per:

Circa 15 miliardi di euro in primo grado , con un valore medio per controversia di oltre 86.000 euro;

, con un valore medio per controversia di oltre 86.000 euro; Circa 9-11 miliardi di euro in appello (secondo grado), con un valore medio che sale a circa 183.000 euro per procedimento.

Lo stock complessivo del contenzioso tributario di merito ancora congelato nelle aule giudiziarie oscilla stabilmente tra i 35 e i 40 miliardi di euro di valore economico conteso. A questi si aggiunge l’imbuto della sezione tributaria della Corte di Cassazione, dove giacciono decine di migliaia di fascicoli per un valore stimato che supera i 10 miliardi. Quindi la prospettiva è quella di incassare un bel po’ di miliardi, anche se fare previsioni in materia risulta sempre azzardato.

Un patrimonio nominale enorme per l’Erario, ma che nei fatti si traduce spesso in un’illusione ottica contabile: nelle controversie di merito, l’esito favorevole all’amministrazione finanziaria si attesta attorno al 47-48% dei casi. Ciò significa che, in oltre metà dei giudizi, lo Stato perde interamente o parzialmente la lite, oppure è costretto a conciliare. Chiudere queste partite subito garantirebbe un gettito immediato e certo, liberando le imprese dal fardello dell’incertezza legale e del blocco del credito bancario.

Rottamazioni al palo: il mito del magazzino crediti da 1.300 miliardi

La bocciatura della riammissione dei decaduti della Rottamazione-quater e delle nuove finestre di flessibilità mette a nudo l’ipocrisia dell’apparato di riscossione. La Ragioneria e la Commissione Bilancio bocciano gli emendamenti per presunta “mancanza di coperture”, fingendo che i vecchi ruoli siano crediti prontamente esigibili, mentre in realtà sono a fronte di incapienti, enti falliti, etc. Sono finti crediti, che difficilmente saranno incassati.

I numeri dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Corte dei Conti raccontano una realtà diametralmente opposta:

Voce Contabile Importo Stimato / Ufficiale Note Operative Magazzino complessivo crediti AdER 1.331 miliardi di euro Stock nominale accumulato in oltre 25 anni. Crediti effettivamente riscuotibili ~93 miliardi di euro (~7%) Il restante 93% è intestato a falliti, nullatenenti o soggetti irreperibili. Carico lordo Rottamazione-quater 97,4 miliardi di euro Coinvolti oltre 3 milioni di contribuenti. Importo dovuto al netto di sanzioni/interessi ~52-53 miliardi di euro Taglio delle componenti accessorie. Incassato effettivo (a fine 2025/2026) ~16 miliardi di euro Oltre il 50% dei contribuenti è decaduto per rate non saldate. Rottamazione-quinquies (stimata) ~9 miliardi di gettito obiettivo Dilazione su 54 rate (9 anni) con interesse al 3%.

L’esperienza empirica dimostra che, se non si offre una valvola di sfogo a chi salta una o due scadenze per temporanea carenza di liquidità, il contribuente non torna a pagare l’ordinario: decade e smette del tutto di versare. Considerare “oneroso” per lo Stato concedere più tempo a chi vuole pagare è un controsenso economico che tutela l’astrazione burocratica a danno del gettito effettivo.