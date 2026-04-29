Magazzini verticali automatici: il valore aggiunto delle soluzioni di ultima generazione

Nella logistica i magazzini verticali si confermano tra le soluzioni più apprezzate per una ragione molto semplice, intuibile già dalla denominazione. Si sviluppano sfruttando lo spazio verticale, consentendo di ottimizzare la metratura disponibile, migliorando concretamente l’efficienza operativa.

Si tratta di sistemi di stoccaggio tra i più versatili ed efficaci in assoluto, specialmente quando si parla di versioni automatizzate, come avremo modo di vedere. Essendo fruibili in altezza, hanno il pregio di liberare la superficie dei pavimenti: quella orizzontale.

I magazzini verticali rappresentano una soluzione interessante sia per le imprese che possono contare su ambienti di ampie dimensioni sia, e ancora di più, per quelle che invece devono fare i conti con una metratura ridotta ai minimi termini.

Le principali tipologie di magazzini verticali

Occorre distinguere tra due tipologie di magazzini verticali: classici e automatici.

Questi ultimi sono particolarmente innovativi complice l’automatizzazione di procedure che, nelle soluzioni standard, vengono effettuate manualmente, attraverso macchinari quali i carrelli elevatori di stampo tradizionale, per fare un esempio. Vediamo dunque più nel dettaglio i plus che assicurano i magazzini verticali automatici.

Caratteristiche e vantaggi dei magazzini verticali automatici

I magazzini verticali automatici non presentano soltanto il vantaggio – che hanno in comune anche con quelli classici – di aumentare considerevolmente lo spazio deputato allo stoccaggio e più in generale deputato alle funzioni di un ambiente centrale nella logistica quale il magazzino.

Si tratta di ambienti in cui la movimentazione delle merci risulta automatizzata. Il personale, quindi, svolge un compito di monitoraggio dei vari macchinari, sostenendo meno fatica dal punto di vista fisico ma anche potendo contare su una maggiore sicurezza. Un fattore, quest’ultimo, tutt’altro che secondario trattandosi di contesti di per sé esposti a rischi che possono rivelarsi anche importanti, se non gestiti con gli accorgimenti opportuni.

Inoltre, viene limitato alla radice il rischio di provocare involontariamente dei danni alle merci, che viene ridotto ai minimi termini.

Infine, ma non meno importante, i magazzini automatici verticali non denotano soltanto una spiccata efficienza per quanto concerne lo stoccaggio ma anche le operazioni di picking. Qualcosa che vale soprattutto nel caso di una sottocategoria di magazzini verticali automatici: quelli rotanti.

Le peculiarità dei magazzini verticali rotanti

Quando si parla di magazzini verticali rotanti si fa riferimento a misure della logistica che denotano una versatilità superiore, complice la dotazione di sistemi rotatori: un tratto che li rende particolarmente efficienti proprio nelle operazioni di picking.

Parliamo infatti di strutture progettate nel segno della massima agilità, in grado di garantire una fruizione alquanto semplice e pratica, oltre che sicura. L’affidabilità deriva dalla presenza di soluzioni frontali per la sicurezza.

I magazzini verticali rotanti sono disponibili sia in versioni classiche di stampo manuale che automatico; queste ultime assicurano gli standard migliori sotto tutti i punti di vista.

Perché investire nei magazzini verticali automatici?

I magazzini verticali automatici sono tra le misure della logistica che più si trovano al centro dei vari sostegni al momento messi in campo a livello governativo. Questo non è il solo motivo per cui risultano un’opzione preferenziale per diverse attività, cosa che vale specialmente per quelle che hanno a disposizione una scarsa superficie orizzontale.

Denotano parametri eccellenti anche in termini di sicurezza, un fattore oggi prioritario, ottimizzando al contempo la performance.