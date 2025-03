Macron e Starmer hanno preparato un piano di Pace per Zelensky

Marco Rubio ha sfidato Zelensky a ripresentarsi a Washington solo se armato con un piano di Pace per mettere fine alla guerra con la Russia, e i due maggiori alleati europei sono giunti in aiuto.

Francia e Gran Bretagna hanno proposto una tregua di un mese in Ucraina “in aria e in mare”, ha dichiarato Emmanuel Macron dopo i colloqui di domenica a Londra.

I soldati europei verrebbero dispiegati a terra solo nella seconda fase di un potenziale accordo di pace, ha dichiarato il presidente francese a Le Figaro .

Ha inoltre suggerito che i Paesi europei dovrebbero aumentare la spesa per la difesa a un livello compreso tra il 3 e il 3,5% del PIL per rispondere alle richieste di Donald Trump .

Macron ha dichiarato al giornale: “Non ci saranno truppe europee sul suolo ucraino nelle prossime settimane.

“La questione è come utilizzare questo tempo per cercare di ottenere una tregua accessibile, con negoziati che richiederanno diverse settimane e poi, una volta firmata la pace, un dispiegamento”.Ha aggiunto: “Vogliamo la pace. Non la vogliamo a qualsiasi prezzo, senza garanzie”.

Il presidente francese ha anche detto di essere scettico su un accordo di cessate il fuoco firmato tra Stati Uniti e Russia, aggiungendo che lascerebbe l’Ucraina vulnerabile.

La Russia ha più volte affermato che non accetterebbe soldati NATO, neanche come forze di Pace, nel territorio dell’Ucraina, quindi resta da capire come questo piano verrà accolto a Mosca. Nello stesso modo non è ben chiaro cosa succederebbe a terra, se venisse bloccata la guerra in cielo e in mare. Si continuerebbe a combattere anche in questo mese?

Resta ancora da vedere come Trump accoglierà il piano, con Putin che appare sempre più desideroso di concludere un accordo con il presidente USA, sino al punto di parlare di ripresa dei voli diretti fra i due paesi. L’idea europea, anche se interessante, non viene a sembrare né sufficientemente delineata, né particolarmente interessante.