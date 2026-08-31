L’Uzbekistan sceglie i caccia cinesi J-10CE e gela Mosca e l’Occidente. La Russia rischia di perdere nel suo cortile di casa

Cambi di fronte nelle forntirue militari si svolgono in Asia Centrale: l’Uzbekistan ha rotto decenni di totale dipendenza militare da Mosca, schierando ufficialmente i nuovi caccia multiruolo cinesi J-10CE. Una mossa che taglia fuori i fornitori russi dal loro storico monopolio e chiude la porta in faccia alle speranze di penetrazione commerciale europea e americana.

Il segnale definitivo è arrivato senza annunci solenni, ma con immagini inequivocabili: il video ufficiale diffuso dalla presidenza uzbeka per la Festa dell’Indipendenza ha mostrato almeno sei velivoli J-10CE sulla pista, impegnati in voli di formazione e battezzati con il tradizionale arco d’acqua dei vigili del fuoco.

Dietro la parata si nasconde un contratto da circa 24 velivoli che ridefinisce gli equilibri della regione. Tashkent diventa così il secondo acquirente estero di questa piattaforma da combattimento di generazione 4.5, dopo il Pakistan.

Perché Pechino batte tutti sul piano pratico ed economico

La scelta uzbeka non è un semplice cambio di bandiera, ma una precisa decisione di convenienza economica e industriale.

Disponibilità immediata: l’industria aerospaziale russa è assorbita dal conflitto interno e rallentata dalle sanzioni, mentre le linee di produzione cinesi garantiscono consegne rapide. Questo è un vantaggio non indifferente quando bisogna cambiare degli aerei obsoleti

l’industria aerospaziale russa è assorbita dal conflitto interno e rallentata dalle sanzioni, mentre le linee di produzione cinesi garantiscono consegne rapide. Questo è un vantaggio non indifferente quando bisogna cambiare degli aerei obsoleti Costi competitivi: i caccia occidentali come il Rafale francese o l’Eurofighter Typhoon presentano costi di acquisto e manutenzione proibitivi per le finanze di Tashkent, non giustificati dalla propria posizione strategica.

i caccia occidentali come il Rafale francese o l’Eurofighter Typhoon presentano costi di acquisto e manutenzione proibitivi per le finanze di Tashkent, non giustificati dalla propria posizione strategica. Pacchetti finanziari: Pechino accompagna le vendite militari con formule di credito agevolate e accordi commerciali bilaterali.

Pechino accompagna le vendite militari con formule di credito agevolate e accordi commerciali bilaterali. Nessuna condizione politica: a differenza delle forniture occidentali, la Cina non impone clausole etiche o vincoli d’uso stringenti.

Criterio Caccia cinesi (J-10CE) Fornitori russi (Sukhoi/MiG) Fornitori occidentali (Rafale/F-16) Tempi di consegna Rapidi e certi Lunghi (impatto sanzioni/guerra) Lunghi (arretrati di produzione) Rapporto costo/efficacia Molto elevato Medio-alto Basso (costi orari altissimi) Vincoli politici Nulli Variabili Elevati e condizionanti

Il salto di qualità tecnologico

Il J-10CE non è un caccia economico di ripiego come i vecchi modelli esportati in passato da Pechino. Il velivolo monta un moderno radar a scansione elettronica (AESA), sistemi avanzati di guerra elettronica e missili aria-aria a lungo raggio PL-15E. Si tratta di dotazioni in grado di superare le prestazioni standard dei vecchi caccia russi ancora in servizio nell’area.

La reputazione operativa del caccia si è consolidata dopo l’impiego pakistano nei recenti attriti di confine con l’India, dove i caccia cinesi hanno mostrato le loro capacità di ingaggio a lungo raggio contro aerei di fabbricazione occidentale.

La nuova rotta dell’Asia Centrale

Con il Bangladesh vicino alla firma e manifestazioni d’interesse da Egitto, Iran e Indonesia, la Cina trasforma il settore della difesa in una leva di espansione economica strutturale. Si rischia che il fenomeno di superiorità industriale già visto in altri settori si traferisca anche a questo.

Per Mosca è una sconfitta pesante: l’Asia Centrale era considerata una riserva di caccia commerciale intoccabile. Per i produttori occidentali è la conferma che pretendere prezzi stellari e dettare condizioni politiche, mentre Pechino offre hardware moderno a prezzi accessibili, porta solo a essere tagliati fuori dai mercati emergenti.