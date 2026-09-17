Conti pubbliciEconomiaRegno Unito
La resa dei falchi di Londra porta bene ai titoli di stato britannici. Niente rialzo dei tassi, calano gli interessi dei Gilt
La Bank of England congela i tassi e i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni crollano all’improvviso. Ecco perché la scelta di sostenere la crescita salva il debito pubblico e smentisce i dogmi del rigore.
La Bank of England ha premuto il freno d’emergenza: tassi fermi al 3,75% e stop ai rialzi che stavano soffocando l’economia reale. La reazione della City non si è fatta attendere, ma ha preso a schiaffi le previsioni dei manuali tradizionali con un movimento tanto rapido quanto drammatico.
Invece di temere l’inflazione e fuggire dal debito sovrano britannico, gli investitori si sono mossi a comprare i Gilt decennali. Il risultato è un crollo verticale dei rendimenti: la curva a 10 anni è precipitata in poche ore da oltre il 5,42% fino a toccare un minimo vicino al 5,22%.
Un calo di venti punti base in una singola seduta è un segnale inequivocabile. Quando i rendimenti calano, i prezzi dei titoli salgono: il mercato ha tirato un sospiro di sollievo collettivo non appena ha capito che la banca centrale ha deciso di non strangolare la crescita britannica con tatti troppo alti.
Per i teorici dell’austerità monetaria questo comportamento è un autentico rompicapo. Per chi guarda all’economia reale, invece, la spiegazione è elementare:
- Meno strozzatura sul credito: tassi fermi significano mutui meno letali per le famiglie e ossigeno per le imprese.
- Sostenibilità del debito: un Paese che cresce produce gettito fiscale per onorare i propri impegni, mentre un Paese in recessione scivola verso l’insolvenza.
- Fiducia nella solvibilità: il rischio percepito sui titoli di Stato cala quando il PIL non viene sacrificato sull’altare della deflazione.
|Variabile
|Prima della decisione
|Dopo la decisione BoE
|Effetto pratico immediato
|Tasso Bank of England
|3,75% (attesa di stretta)
|3,75% (confermato fermo)
|Stop ai rincari sul costo del denaro
|Rendimento Gilt 10Y
|~5,43% (picco di tensione)
|~5,22% (calo netto)
|Minore costo di rifinanziamento per il Tesoro
|Rischio default percepito
|In aumento per freno economico
|In discesa per tenuta del PIL
|Rafforzamento della domanda di titoli pubblici
Un debito pubblico diventa insostenibile quando si distrugge il denominatore del rapporto debito/PIL, ovvero la ricchezza prodotta dal Paese. Più l’economia si contrae a causa di tassi punitivi, più quel debito diventa pericoloso per chi compra obbligazioni.
Rinunciando a un nuovo rialzo, la Bank of England ha segnalato ai mercati che non ostacolerà la sopravvivenza economica del Regno Unito. Gli investitori hanno colto al volo il messaggio: un debitore vivo e capace di produrre reddito è immensamente più affidabile di un debitore moribondo ossequioso del rigore e che paga tassi d’interesse elevatissimi.
Gli effetti pratici si faranno sentire a cascata:
- Minori oneri per il bilancio pubblico nel collocamento delle prossime aste.
- Allentamento della pressione sulle rate dei mutui a tasso variabile delle famiglie.
- Margine di respiro per gli investimenti privati, finora bloccati dall’incertezza creditizia.
La vera stabilità finanziaria non nasce dai dogmi dell’austerità a ogni costo, ma dalla capacità di far lavorare e produrre un sistema economico. L’interesse non dovrebbe essere solo uno strumento di repressione, soprattutto quando le spinte inflazionistiche sono esterno, come ora.
You must be logged in to post a comment Login