L’universo accelera verso la rottura: l’idrogeno primordiale svela il mistero dell’energia oscura e manda in crisi i modelli teorici

Un’accelerazione invisibile sta spingendo l’universo verso un destino drammatico: la disgregazione della materia in un “Grande Strappo” (il Big Rip) o una lenta morte termica nel gelo assoluto. L’energia oscura, che costituisce da sola il 68% della massa e dell’energia del cosmo, è la forza misteriosa responsabile di questa fuga. Oggi, un debolissimo segnale radio catturato dall’antichità dello spazio profondo promette di svelarne il meccanismo, mettendo però a nudo le crepe nei costosi modelli matematici della fisica contemporanea.

La spinta dell’altalena invisibile

Per comprendere la gravità del problema, basta pensare a un bambino su un’altalena. Dopo la spinta iniziale del Big Bang, l’attrazione gravitazionale avrebbe dovuto rallentare l’espansione, fino a fermarla.

Invece, a un certo punto della storia cosmica, l’altalena ha ricominciato a muoversi da sola, oscillando a una velocità sempre più folle. Gli scienziati si trovano nella posizione di genitori allarmati che non sanno chi stia spingendo né dove andrà a schiantarsi il sistema.

Se questa spinta continuerà a crescere, l’universo verrà lacerato atomo per atomo. Al contrario, se dovesse esaurirsi lasciando spazio alla gravità, collasserà su se stesso in un violento Big Crunch. Capire l’energia oscura non è quindi un vezzo accademico, ma una diagnosi sul destino ultimo della realtà fisica.

Il tracciante più diffuso del cosmo

La svolta arriva dal Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), un radiotelescopio operativo nella Columbia Britannica. I ricercatori sono riusciti a isolare il debole bagliore emesso a 21 centimetri di lunghezza d’onda dall’idrogeno neutro primordiale, risalente a quando l’universo aveva appena cinque miliardi di anni.

L’idrogeno è l’elemento più abbondante del creato e la materia prima da cui nascono le stelle. Funziona come una polvere fluorescente cosparsa sul tessuto dello spazio: seguendo la sua distribuzione, si può tracciare la mappa dell’espansione cosmica con una precisione inedita.

Fino a ieri, mappare questo gas richiedeva di incrociare i dati con sterminate mappe ottiche di galassie già note, con costi di calcolo enormi e campagne osservative da centinaia di milioni di dollari. CHIME ha dimostrato di poter fare tutto da solo, misurando lo spettro di emissione in totale autonomia.

La disfatta delle simulazioni a tavolino

Il dato più dirompente emerso dallo studio pubblicato su The Astrophysical Journal riguarda il confronto con i modelli teorici. I dati reali di CHIME contrastano in modo netto con le celebri simulazioni cosmologiche IllustrisTNG (TNG100 e TNG300), sviluppate con supercomputer d’avanguardia.

La discrepanza statistica è pesante:

3,1 deviazioni standard (sigma) di disallineamento rispetto al modello TNG100;

di disallineamento rispetto al modello TNG100; 4,0 deviazioni standard (sigma) di differenza rispetto al modello TNG300.

In termini fisici, la materia nell’universo reale non si aggrega affatto come previsto dai codici numerici dei teorici. Le simulazioni sottostimano l’intensità del raggruppamento dell’idrogeno su scale non lineari. Prima ancora di dare un nome all’energia oscura, l’esperimento dimostra che la nostra comprensione dei processi astrofisici di base necessita di una robusta revisione.

Quindi, che cosa succederà all’universo?

L’energia oscura deciderà il destino finale di tutto ciò che esiste, e la partita si gioca su tre scenari radicali:

Il Grande Strappo (Big Rip): se questa spinta invisibile continuerà ad accelerare, l’espansione dello spazio diventerà ingestibile. Non si allontaneranno solo le galassie: alla fine la forza farà a pezzi i sistemi planetari, le stelle e persino i singoli atomi.

se questa spinta invisibile continuerà ad accelerare, l’espansione dello spazio diventerà ingestibile. Non si allontaneranno solo le galassie: alla fine la forza farà a pezzi i sistemi planetari, le stelle e persino i singoli atomi. La Morte Termica (Big Freeze): se l’energia oscura rimarrà costante, le galassie si allontaneranno a perdita d’occhio e le stelle bruceranno tutto il loro combustibile. Il cosmo si trasformerà in un deserto buio, gelato e immobile.

se l’energia oscura rimarrà costante, le galassie si allontaneranno a perdita d’occhio e le stelle bruceranno tutto il loro combustibile. Il cosmo si trasformerà in un deserto buio, gelato e immobile. Il Grande Collasso (Big Crunch): se l’energia oscura dovesse indebolirsi o svanire, la gravità riprenderebbe il controllo. L’espansione invertirebbe la marcia, comprimendo tutta la materia fino a schiacciarla in un punto caldissimo, esattamente come al momento del Big Bang.

I dati raccolti dal radiotelescopio CHIME rivelano però che la materia primordiale si raggruppa in modo diverso da quanto previsto dai supercomputer. In parole povere: prima di stabilire quale sarà il destino dell’universo, la fisica contemporanea deve correggere le formule con cui cerca di spiegarlo.