L’Ungheria non accetterà alcuna pressione esterna sulla sua politica di approvvigionamento energetico e continuerà a fare affidamento sulla Russia per le importazioni di petrolio e gas, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, mentre partecipava a un forum sull’energia a Mosca.

“Non siamo mai stati delusi (dalla Russia). Le forniture sono sempre arrivate… I contratti sono sempre stati rispettati. E la mia domanda è solo perché dovremmo interrompere questo rapporto”, ha detto Szijjarto, come riportato da Reuters .

L’Ungheria è continuamente entrata in conflitto con gli altri Stati membri dell’UE sui piani per abbandonare il gas russo entro il 2027 e interrompere il più presto possibile le forniture di petrolio da Mosca.

I funzionari ungheresi sono rimasti in contatto con gli alti funzionari russi e hanno visitato la Russia in diverse occasioni dall’inizio della guerra in Ucraina.

I leader ungheresi, tra cui il primo ministro Viktor Orban, hanno incontrato Putin e altri alti funzionari russi diverse volte dal 2022, sfidando la posizione dell’UE di isolare e imporre sanzioni alla Russia.

Riferendosi ai piani dell’UE di tagliare le forniture energetiche dalla Russia, Szijjarto ha dichiarato oggi a Mosca: “Bruxelles vuole che tagliamo uno dei due (gasdotti) in nome della diversificazione”.

“Come si può considerare più sicuro avere un solo gasdotto invece di due? È una follia”, ha aggiunto il ministro degli Esteri ungherese.

Il mese scorso, Szijjarto ha affermato che l’Ungheria non ha alcuna intenzione di sospendere le importazioni di petrolio russo, nonostante le pressioni esercitate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’intera Unione Europea e quelle dell’UE specificamente sull’Ungheria.

“Non possiamo garantire l’approvvigionamento sicuro [di prodotti energetici] per il nostro Paese senza le fonti di petrolio o gas russe”, ha dichiarato Szijjarto al Guardian alla fine di settembre, a margine della sessione plenaria delle Nazioni Unite di quest’anno a New York.

“Se si guarda all’infrastruttura fisica, è ovvio che senza le forniture russe è impossibile garantire l’approvvigionamento sicuro del Paese”, ha affermato Szijjarto.

Questa scelta di Budapest la porterà direttamente in rotta di collisione con Bruxelles, che già minaccia un’inchiesta sull’Ungheria.

Domande e Risposte per il Lettore

1) Perché l’Ungheria è così legata alle forniture energetiche russe? La dipendenza ungherese non è solo una scelta politica, ma soprattutto una necessità infrastrutturale. Per decenni, la rete di gasdotti e oleodotti è stata costruita per ricevere flussi da Est. Creare alternative praticabili ed economicamente sostenibili (come nuovi rigassificatori o interconnessioni con altri paesi) richiede investimenti miliardari e molti anni di lavoro. Fino ad allora, le fonti russe rimangono, dal punto di vista logistico, l’opzione più semplice e sicura per garantire l’energia necessaria a industrie e cittadini.

2) Qual è la posizione ufficiale dell’Unione Europea e perché si scontra con quella ungherese? L’Unione Europea, con il piano REPowerEU, mira a eliminare la dipendenza dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, come risposta all’invasione dell’Ucraina. La strategia si basa sulla diversificazione delle fonti (acquistando più Gas Naturale Liquefatto – GNL da USA e Qatar, e gas via tubo da Norvegia e Azerbaigian), sul risparmio energetico e sull’accelerazione delle rinnovabili. Questa linea si scontra con la posizione ungherese, che ritiene tali alternative né sufficientemente sicure né economicamente vantaggiose nel breve-medio termine, privilegiando la sicurezza dell’approvvigionamento attuale.

3) L’Ungheria rischia qualcosa mantenendo questa posizione? Sì, i rischi sono principalmente su due fronti. Politicamente, l’Ungheria rischia un crescente isolamento all’interno dell’Unione Europea, venendo percepita come un ostacolo all’unità politica e strategica del blocco. Economicamente e strategicamente, mantenere una forte dipendenza da un singolo fornitore, la Russia, espone il paese a potenziali shock futuri qualora Mosca decidesse, per ragioni politiche, di usare l’energia come arma di pressione, come già avvenuto con altri paesi. È una scommessa sulla stabilità e affidabilità a lungo termine del Cremlino.