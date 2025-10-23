L’Ungheria compra il combustibile nucleare dagli USA, ma da dove arriva l’uranio americano?

L’Ungheria avvierà negoziati per l’acquisto di combustibile nucleare dagli Stati Uniti nell’ottica di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto al canale televisivo statale MI, sottolineando che Budapest necessita di combustibile nucleare aggiuntivo per soddisfare la crescente domanda energetica e aggiungendo che il Paese continuerà comunque ad acquistare combustibile russo.

Attualmente, la centrale nucleare ungherese di Paks dispone di quattro reattori VVER 440 di fabbricazione russa che forniscono complessivamente 2.000 megawatt, ma potrebbe più che raddoppiare tale capacità grazie alla costruzione da parte del gigante nucleare statale russo Rosatom di altri due reattori con una capacità di 1,2 gigawatt ciascuno. “Oltre alle relazioni esistenti con i fornitori russi, stiamo avviando consultazioni anche per l’acquisto di combustibile nucleare dagli Stati Uniti, al fine di poter servire in modo sicuro la nostra maggiore capacità nucleare”, ha dichiarato Szijjarto a M1.

Tuttavia, non è ancora chiaro come gli Stati Uniti potranno fornire combustibile nucleare all’Ungheria. Secondo l’U.S. Energy Information Administration (EIA), il settore nucleare statunitense importa circa il 99% dei circa 32 milioni di libbre di concentrato di uranio (U3O8) consumati in un anno tipico, con solo 0,05 milioni di libbre prodotte internamente. Nel 2023, Canada, Australia e Russia erano i principali fornitori di combustibile di uranio importato negli Stati Uniti, con Kazakistan e Uzbekistan che fornivano anch’essi volumi significativi.

Il governo federale sta tuttavia attuando politiche volte a diversificare la catena di approvvigionamento interna di combustibile nucleare degli Stati Uniti. Nel 2024, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha ricevuto 2,7 miliardi di dollari di finanziamenti governativi per cercare di vietare le importazioni di uranio arricchito russo, nel tentativo di rafforzare la produzione interna di combustibile nucleare. Questo finanziamento ha lo scopo di potenziare la catena di approvvigionamento del combustibile nucleare statunitense, sostenendo progetti per espandere la capacità interna di arricchimento dell’uranio, compresa la produzione di uranio arricchito necessario per alcuni reattori avanzati.

Centrus Corp. , con sede nel Maryland, è l’unico fornitore statunitense di combustibile nucleare avanzato, in particolare di uranio ad alto grado di arricchimento e basso arricchimento (HALEU), nonché l’unica entità statunitense autorizzata a produrre tale combustibile. L’azienda è anche un attore chiave nel ripristino delle capacità nazionali di arricchimento dell’uranio, il che la rende un fornitore fondamentale per il futuro dei reattori nucleari avanzati americani.

Vedremo quale uranio arriverà alle centrali ungheresi.

Domande e Risposte

1) Perché l’Ungheria cerca combustibile USA se sta costruendo nuovi reattori russi?

L’Ungheria sta ampliando la centrale di Paks con due nuovi reattori della russa Rosatom. Sebbene i reattori siano russi (VVER), il combustibile arricchito può teoricamente essere fornito anche da altri produttori. L’obiettivo di Budapest non è sostituire la Russia, ma “affiancare” un nuovo fornitore (gli USA) per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a fronte dell’aumento della capacità produttiva. È una strategia di “aggiunta”, non di “sostituzione”, per gestire il rischio politico e logistico.

2) Gli Stati Uniti non sono un grande produttore di uranio?

No, questa è una percezione errata. Gli Stati Uniti, pur essendo tra i maggiori consumatori di energia nucleare al mondo, hanno una produzione interna di uranio quasi nulla. Come rileva l’EIA, Washington importa circa il 99% del concentrato di uranio che utilizza. I suoi principali fornitori sono il Canada, l’Australia e, ironicamente, la stessa Russia, oltre a Kazakistan e Uzbekistan. Gli USA sono quindi importatori netti e dipendenti dall’estero per il loro fabbisogno nucleare.

3) Gli USA riusciranno a diventare indipendenti dalla Russia per il nucleare?

Ci stanno provando. Il Dipartimento dell’Energia USA ha ricevuto 2,7 miliardi di dollari nel 2024 per vietare le importazioni russe e rilanciare la filiera produttiva interna. L’obiettivo è ricostruire la capacità di arricchimento nazionale, persa negli anni, supportando aziende come Centrus Corp., specializzata in combustibili avanzati (HALEU) per i reattori di nuova generazione. È un processo lungo, costoso e strategico, ma al momento la dipendenza dalle importazioni (incluse quelle russe) rimane totale.