L’ultima scommessa di Zuckerberg: Meta lancia “Arena” e punta al boom dei mercati predittivi

Mark Zuckerberg ha deciso che il futuro dei social network non è solo guardare foto o leggere notizie, ma scommettere su quello che succederà. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal New York Times, Meta sta lavorando a una nuova applicazione per smartphone. Il suo nome in codice è “Arena” e rappresenta l’ingresso del gigante tecnologico nel mondo dei mercati predittivi.

Si tratta di un settore che, specialmente nell’ultimo anno, è esploso, muovendo decine di miliardi di dollari. Ma come intende muoversi Meta in questo campo minato, fatto di profitti stellari e grossi rischi legali? Con una strategia che mescola prudenza e fame di dominio.

Cos’è un mercato predittivo e come funzionerà Arena

In parole semplici, un mercato predittivo è una piattaforma dove le persone comprano e vendono quote basate sul risultato di un evento futuro. Può essere l’esito di un’elezione politica, chi vincerà una partita di calcio o se l’inflazione salirà il prossimo mese. Se indovini, guadagni. È un sistema che si basa sul concetto che la “saggezza della folla”, motivata dal rischio di perdere soldi, faccia previsioni spesso più precise dei classici sondaggi, e spesso questo concetto funziona

L’idea di Meta è di sfidare colossi ormai affermati in questo settore, come Polymarket e Kalshi. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale nel piano di Zuckerberg: almeno nella sua fase iniziale, Arena non userà soldi veri. Funzionerà con un sistema a punti, molto simile a quello di un videogioco. Gli utenti guadagneranno punti se indovinano i risultati e scaleranno delle classifiche virtuali.

Lo scudo legale: perché usare i punti?

La scelta di non usare denaro reale non è per nulla casuale. I mercati predittivi stanno affrontando un vero e proprio uragano legale:

Le cause degli Stati: Diversi stati americani hanno iniziato a fare causa a queste piattaforme, accusandole di violare le severe leggi sul gioco d’azzardo.

Diversi stati americani hanno iniziato a fare causa a queste piattaforme, accusandole di violare le severe leggi sul gioco d’azzardo. Lo scontro istituzionale: La situazione è diventata così complessa che l’attuale amministrazione federale americana, che invece vede di buon occhio questi mercati, ha fatto causa agli stati stessi per difendere le piattaforme.

La situazione è diventata così complessa che l’attuale amministrazione federale americana, che invece vede di buon occhio questi mercati, ha fatto causa agli stati stessi per difendere le piattaforme. Il rischio di reati gravi: Le indagini si moltiplicano. Un ex soldato delle forze speciali, ad esempio, è stato accusato di aver usato informazioni segrete per guadagnare in borsa sull’operazione militare per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Anche note figure politiche, come George Santos, sono sotto inchiesta per scambi sospetti su Kalshi.

Usando i punti, Meta si mette al riparo. Un sistema senza soldi veri non può essere accusato di promuovere il gioco d’azzardo illegale. Questo permette all’azienda di testare l’interesse del pubblico senza finire nei tribunali. Fonti interne, però, hanno confermato che l’uso di soldi veri in futuro non è affatto escluso.

Le pesanti ricadute economiche: un mercato da 130 miliardi

Anche se all’inizio parliamo di semplici punti virtuali, l’impatto economico di questa mossa è reale e molto pesante. I mercati predittivi non sono più un gioco per pochi appassionati di tecnologia. Solo per l’anno in corso, il volume di scambi su piattaforme come Polymarket e Kalshi ha superato l’incredibile cifra di 130 miliardi di dollari. Parliamo di enormi flussi di capitale.

La sola notizia del progetto “Arena” ha fatto tremare Wall Street. Appena il piano di Meta è diventato di dominio pubblico, le azioni di società legate alle scommesse sportive e al trading, come DraftKings e Robinhood, hanno subito registrato dei cali evidenti.

Il motivo è semplice da capire: gli investitori sanno bene che Meta possiede un’arma che nessun concorrente ha, ovvero oltre 3,5 miliardi di utenti attivi ogni giorno. Se Meta decidesse di collegare le sue app principali (come Facebook o Instagram) ad Arena per inviarle traffico, potrebbe cancellare la concorrenza in poche settimane.

I veri obiettivi economici di Meta

Perché un gigante della pubblicità vuole entrare nelle previsioni? Le ragioni economiche sono chiare e ben calcolate:

Nuove fonti di reddito: Se in futuro l’app dovesse passare ai soldi veri, Meta potrebbe trattenere una piccola commissione su ogni transazione. Su decine di miliardi di scambi, i profitti netti sarebbero immensi, diversificando le entrate oltre la sola pubblicità.

Se in futuro l’app dovesse passare ai soldi veri, Meta potrebbe trattenere una piccola commissione su ogni transazione. Su decine di miliardi di scambi, i profitti netti sarebbero immensi, diversificando le entrate oltre la sola pubblicità. L’economia dell’attenzione: I mercati predittivi creano dipendenza. Spingono le persone a controllare continuamente l’app per vedere come vanno le loro previsioni. In un momento in cui i social tradizionali sembrano un po’ stanchi, Arena potrebbe tenere gli utenti incollati allo schermo molto più a lungo.

I mercati predittivi creano dipendenza. Spingono le persone a controllare continuamente l’app per vedere come vanno le loro previsioni. In un momento in cui i social tradizionali sembrano un po’ stanchi, Arena potrebbe tenere gli utenti incollati allo schermo molto più a lungo. Una miniera di dati: Sapere in tempo reale cosa pensa la maggioranza delle persone su eventi futuri ha un valore inestimabile. Questi dati possono essere usati per migliorare la pubblicità mirata o per addestrare in modo ancora più preciso i sistemi di intelligenza artificiale.

Una scommessa prudente

Va notato che Arena sarà un’applicazione separata dai prodotti principali di Meta. Questa è una classica mossa per limitare i danni. Se il progetto dovesse fallire (come accadde nel 2020 con un’app simile chiamata “Forecast”) o se dovesse attirare troppi problemi legali, non andrà a rovinare il marchio di Facebook o Instagram.

Zuckerberg sta applicando una strategia aziendale collaudata: lascia che i pionieri facciano il lavoro sporco, affrontando le cause legali e aprendo il mercato. Una volta che le regole sono più chiare e il pubblico è abituato, entra in scena con la sua potenza economica per prendere tutto. Resta solo da vedere se il brivido dei punti virtuali sarà sufficiente per gli utenti, o se il vero motore dell’economia resterà, sempre e solo, il denaro reale.