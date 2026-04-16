Lufthansa chiude CityLine nella notte: tra cherosene alle stelle e scioperi, l’aviazione tedesca perde quota

L’immagine dell’incrollabile efficienza teutonica perde un altro pezzo, e questa volta lo fa precipitando direttamente dai cieli europei. In un clima di palese decadenza industriale per la Germania, Lufthansa ha deciso di staccare la spina alla sua storica filiale regionale, CityLine, con effetto immediato. Non si tratta di un piano a lungo termine accuratamente concertato con le parti sociali, come da tradizione renana, ma di una chiusura improvvisa, quasi brutale. Gli aerei resteranno a terra già da questo sabato, e i dipendenti si ritrovano, dall’oggi al domani, sospesi dal servizio.

Il sipario cala su una compagnia che per decenni ha garantito i collegamenti capillari europei per il colosso dei cieli tedesco. Inizialmente, la dirigenza aveva previsto una dismissione graduale da concludersi nel 2028. Tuttavia, la realtà dei bilanci aziendali e delle dinamiche sindacali ha imposto un’accelerazione drastica.

La tempesta perfetta: costi operativi e conflittualità permanente

Il direttore finanziario di Lufthansa, Till Streichert, non ha usato mezzi termini per giustificare questa mossa draconiana. Le ragioni ufficiali si fondano su due pilastri che stanno attualmente minando le fondamenta di molte realtà aziendali continentali: l’esplosione dei costi energetici e una conflittualità sindacale diventata insostenibile per le casse del gruppo.

Da un lato, l’instabilità geopolitica globale ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi del cherosene. Per una compagnia aerea, il carburante rappresenta una delle voci di spesa più corpose, e quando i margini sono già assottigliati, un rincaro improvviso alla pompa brucia letteralmente gli utili. Gli aerei in dotazione a CityLine, ormai prossimi alla fine del loro ciclo di vita tecnico, presentavano un’efficienza nei consumi del tutto inadeguata per l’attuale contesto di mercato.

Dall’altro lato, c’è il fattore umano, o meglio, sindacale. Le operazioni di volo di Lufthansa sono state negli ultimi mesi un vero e proprio campo di battaglia. Piloti e personale di cabina hanno incrociato le braccia ripetutamente. L’ironia, a tratti amara, è che proprio mentre il sindacato degli assistenti di volo (UFO) annunciava un ennesimo sciopero di due giorni per la filiale, la dirigenza ha risposto non con una controfferta, ma con la chiusura definitiva dei battenti. In termini pratici, lo sciopero si è trasformato nel catalizzatore del licenziamento collettivo. Un paradosso che evidenzia come tirare troppo la corda in un’azienda già in difficoltà finanziarie possa portare alla rottura improvvisa e irreparabile del tavolo delle trattative.

I numeri del ridimensionamento

La scure del management non si abbatterà solo su CityLine, ma coinvolgerà in modo strutturale anche il marchio principale, segno che la riorganizzazione è profonda e dettata da un’urgenza di cassa incontrovertibile. Ecco il quadro delle riduzioni previste:

Divisione / Flotta Tempistica Impatto Operativo Lufthansa CityLine Immediato (da sabato) Ritiro definitivo di 27 aeromobili (Flotta bloccata e personale sospeso). Lufthansa (Lungo Raggio) Autunno 2026 Dismissione di 6 velivoli anziani a lungo raggio alla fine dell’orario estivo. Lufthansa (Corto/Medio Raggio) Inverno 2026/2027 Taglio della capacità pari a 5 aeromobili della flotta principale.

A fronte di questi tagli, il gruppo non rinuncia del tutto a volare, ma sposta il proprio baricentro verso modelli di business meno onerosi. La controllata Discover, caratterizzata da una struttura dei costi decisamente più snella e da contratti più flessibili, godrà di un’espansione accelerata, beneficiando anche dell’arrivo di nuovi e più efficienti Airbus A350. È la classica mossa di razionalizzazione aziendale: si tagliano i rami secchi (e costosi) per far crescere le divisioni più giovani e competitive. Una politica sindacale di vecchio stampo.

“Guerra aperta contro i dipendenti”

La reazione sindacale non si è fatta attendere ed è al curaro. Il sindacato UFO, spiazzato dalla tempistica fulminea, ha definito la manovra una “guerra aperta contro i propri dipendenti”, parlando di una spietatezza inaudita da parte del management. Anche il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) ha respinto al mittente le giustificazioni geopolitiche, notando come nessun altro concorrente europeo stia ritirando capacità dal mercato con questa violenza, e suggerendo che si tratti in realtà di una rappresaglia diretta contro le recenti mobilitazioni.

Lufthansa, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, assicurando che a tutti i dipendenti di CityLine (personale di terra, piloti e assistenti di volo) sono state o saranno offerte soluzioni alternative all’interno del Gruppo, magari proprio nella neo-costituita Lufthansa City Airlines o altrove. Tuttavia, le condizioni contrattuali di questi ricollocamenti saranno il vero banco di prova: è altamente probabile che i lavoratori dovranno accettare compromessi per mantenere il posto.

Questa vicenda segna un punto di non ritorno. Il modello tedesco della cogestione (Mitbestimmung) e della pace sociale sembra essersi infranto contro il muro della realtà dei costi operativi. Quando il cherosene brucia la cassa e gli scioperi bloccano i ricavi, anche i giganti storici non esitano a ricorrere a misure che, fino a pochi anni fa, sarebbero state considerate impensabili nel cuore dell’Europa industriale.