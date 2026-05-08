L’UE tenta la carta del dialogo con Putin: timore dell’isolamento o della crisi energetica?

L’Unione Europea si sta accorgendo, con un certo ritardo, di essere rimasta fuori dalla stanza dei bottoni. Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump guidano i colloqui per porre fine al conflitto in Ucraina, Bruxelles si rende conto del rischio reale: dover subire passivamente un accordo deciso altrove. Per questo motivo, i vertici europei stanno preparando il terreno per potenziali negoziati diretti con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanti riportato dal Financial Times.

Il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha confermato che l’UE sta cercando una linea comune, affermando di avere persino il benestare di Volodymyr Zelensky per esplorare questa strada e aumentare la pressione su Mosca. Ma dietro alle dichiarazioni ufficiali della diplomazia, quali sono le vere forze in gioco?

I motivi della retromarcia europea: il fattore energia

La situazione geopolitica è incandescente. I negoziati a tre (Stati Uniti, Russia, Ucraina) sono attualmente in stallo, complicati ulteriormente dal nuovo conflitto avviato dall’amministrazione Trump con l’Iran. In questo quadro decisamente instabile, l’Europa si scopre improvvisamente molto fragile, e il sospetto che l’apertura a Putin sia dettata da cause di forza maggiore è forte.

Il vero “elefante nella stanza” non è solo la geopolitica, ma la macroeconomia. Sebbene Bruxelles non lo dichiari apertamente, il prolungamento delle ostilità e l’apertura di nuovi fronti in Medio Oriente stanno mettendo a dura prova il mercato energetico. Il rischio concreto di restare a corto di gas e carburante, o di doverlo pagare a prezzi insostenibili per l’industria, sta spingendo l’UE verso più miti consigli. L’Europa ha un disperato bisogno di stabilizzare i costi dell’energia per evitare una grave deindustrializzazione. La riapertura di un canale con Mosca, in un’ottica pragmatica, potrebbe essere vista come un tentativo per tutelare l’economia reale continentale, anche se questo non verrà mai ammesso apertamente: come possono i funzionari europei confessare di voler riaprire alla Russia per ottenere energia “carbonica” a basso prezzo?

Il muro del Cremlino e le manovre di Kiev

Nonostante le necessità economiche di Bruxelles, il Cremlino per ora fa muro. Costa ha ammesso candidamente che non ci sono segnali di apertura da parte russa verso l’Europa. I recenti tentativi diplomatici francesi di febbraio sono stati respinti con freddezza: Mosca chiede concessioni territoriali chiare nel Donbas prima di sedersi a un tavolo serio.

Nel frattempo, sul campo si gioca una tragica partita sui cessate il fuoco. Putin propone una tregua per la parata della Vittoria del 9 maggio, a cui Zelensky ha risposto con un cessate il fuoco unilaterale il 6 maggio, per esporre le contraddizioni di Mosca. Il tragico risultato sono stati nuovi bombardamenti russi con decine di vittime, a dimostrazione che la pace è ancora un traguardo lontano.

Ecco una sintesi chiara delle posizioni attuali:

Attore Posizione attuale Obiettivo principale USA (Trump) Colloqui in stallo, concentrazione sul fronte Iran Pace rapida, disimpegno europeo Unione Europea Cerca un canale diretto e indipendente con Mosca Evitare l’isolamento e tutelare l’industria/energia Russia (Putin) Nessuna apertura formale all’UE, rifiuto emissari Controllo del Donbas Ucraina (Zelensky) Appoggia la mossa UE per cercare sponde tattiche Difesa territoriale, pressione su Mosca

L’Unione Europea si muove su un campo minato. La necessità vitale di proteggere il proprio sistema economico e le forniture energetiche si scontra con una diplomazia complessa e interlocutori che, in questo momento, sembrano considerare Bruxelles un attore di secondo piano. Probabilmente Putin vuole umiliare ulteriormente la Commissione prima di darle qualche peso.