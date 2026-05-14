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L’oro “liquido” a 40 gradi: la scoperta che rivoluziona l’industria medica e tecnologica
Una scoperta senza precedenti in Giappone mostra come le nanoparticelle d’oro cambino forma a soli 40 °C. Il drammatico cambio di stato del metallo più prezioso apre le porte a farmaci in grado di colpire solo le cellule malate e a nuove tecnologie miliardarie.
Quando pensiamo all’oro, la mente va subito ai lingotti blindati nei caveau delle banche centrali, da sempre il simbolo della solidità per eccellenza. Eppure, in Giappone hanno appena dimostrato che l’oro può avere un comportamento decisamente meno rigido. Anzi, quasi liquido.
Un team di ricercatori dell’Università di Tohoku ha pubblicato uno studio che ha catturato l’attenzione non solo della comunità scientifica, ma anche degli investitori nei settori ad alta tecnologia. Lavorando su microscopiche particelle d’oro (nanoparticelle) collocate a pelo d’acqua, hanno scoperto che basta un aumento di temperatura fino a circa 40 °C per far cambiare radicalmente la loro struttura.
A temperatura ambiente, queste particelle restano isolate, come tante piccole isole. Ma, se si scalda l’acqua, si fondono in una rete continua e flessibile. Il segreto di questa magia non sta nell’oro in sé, ma nel suo “cappotto”: le particelle sono ricoperte da molecole organiche speciali che reagiscono al calore. Spostandosi, cambiano la forma dell’intera struttura.
Le ricadute industriali: un nuovo mercato per i materiali intelligenti
Il motivo per cui questa scoperta è rilevante non è accademico, ma squisitamente pratico. Far cambiare forma ai materiali di solito richiede un calore estremo (oltre i 100 °C), che li rende inutili per applicazioni quotidiane. Poterlo fare a temperature vicine a quelle umane apre invece praterie per l’innovazione in vari mercati:
Farmaci “intelligenti” e mirati: È l’applicazione con il potenziale economico più esplosivo. I tessuti colpiti da tumori tendono a essere leggermente più caldi delle zone sane. Immaginate di usare queste reti d’oro per “imprigionare” un farmaco e iniettarlo nel paziente. Le particelle viaggerebbero chiuse fino a incontrare il calore della zona malata: lì la struttura d’oro si modificherebbe, rilasciando il farmaco solo dove serve. Il risultato? Cure più efficaci, abbattimento degli effetti collaterali e risparmi colossali per la sanità pubblica.
La rivoluzione dei test casalinghi (Microfluidica): Questo oro flessibile potrà essere usato per creare valvole microscopiche che si aprono e si chiudono con il calore. Questo permetterà di costruire dispositivi diagnostici tascabili sempre più precisi, veri e propri mini-laboratori per testare sangue o DNA a casa, creando un mercato di massa per la diagnostica fai-da-te.
Elettronica che si adatta: In un mondo che richiede componenti sempre più piccoli, avere materiali che cambiano le loro proprietà ottiche ed elettroniche semplicemente con una variazione di temperatura o con una leggera pressione apre le porte a nuovi sensori e schermi di nuova generazione. Avere un’elettronica riconfigurabile può portare a grandissimi vantaggi.
Si tratta di una di quelle innovazioni che, uscite dal laboratorio, definiranno chi dominerà il mercato biomedico e tecnologico dei prossimi decenni. I brevetti su queste applicazioni varranno, letteralmente, a peso d’oro.
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