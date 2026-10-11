 Londra va al seggio? Perché Burnham vuole smontare le regole sul voto prima che finisca la festa

I laburisti britannici hanno fretta, una fretta quasi disperata. Con il governo guidato da Andy Burnham, Downing Street ha deciso di accelerare a tappe forzate una riforma che rischia di far saltare i cardini della sicurezza elettorale nel Regno Unito: l’eliminazione dell’obbligo di mostrare un documento con foto al seggio, aprendo le porte alle semplici carte di debito bancarie.

Un cambio di rotta repentino che la stampa britannica ha subito collegato a un calcolo cinico: allargare i cordoni del voto prima che l’inevitabile logoramento del consenso cancelli la luna di miele con il Paese.

La mossa è confluita nel Representation of the People Bill, una manovra a tutto campo che include il voto ai sedicenni, l’iscrizione automatica ai registri elettorali e, appunto, il declassamento dell’identificazione. Non si tratta di un dettaglio per addetti ai lavori: alle ultime consultazioni politiche, le norme introdotte dai conservatori imponevano un documento d’identità munito di fotografia per evitare brogli e scambi di persona.

Perché smontare questo filtro proprio adesso?

Per comprendere il paradosso bisogna ricordare una bizzarria tutta britannica: nel Regno Unito la carta d’identità nazionale non esiste. A differenza dei cittadini europei, i sudditi di Sua Maestà non hanno un tesserino universale rilasciato dal comune.

Chi vuole votare con foto deve possedere un passaporto o una patente di guida, oppure richiedere preventivamente un certificato elettorale temporaneo agli uffici municipali. Tutti strumenti che comportano un costo diretto o una trafila burocratica.

I sostenitori del governo sostengono che il vecchio vincolo abbia escluso oltre 400.000 elettori legittimi, colpendo in modo sproporzionato le fasce più deboli, i residenti urbani e i giovani, ma la soluzione scelta da Burnham fa discutere l’intera Commissione Elettorale: accettare le carte bancarie.

Una carta bancomat non ha alcuna fotografia. Spesso non riporta nemmeno il nome di battesimo per esteso, limitandosi alle iniziali, e non indica il sesso del titolare.

Elemento di verifica Documento con foto (Norma 2022) Carta bancaria (Proposta Burnham) Fototessera Presente Assente Dati anagrafici Completi Spesso solo iniziali e cognome Rischio di impersonificazione Molto basso Elevato Costo per il cittadino Elevato (passaporto/patente) Praticamente nullo

Qui si innesta la polemica politica più aspra. C’è chi accusa Burnham di voler aprire i seggi a chi non ne ha diritto, compresi gli immigrati irregolari o privi di cittadinanza.

Sul piano formale la norma richiede comunque l’iscrizione all’albo elettorale (electoral roll), riservato a cittadini britannici, irlandesi o del Commonwealth con requisiti specifici. La carta bancaria, da sola, non permette a uno sconosciuto di presentarsi e votare senza essere iscritto a monte.

Dietro la bandiera dell’inclusione democratica si muove la solita, implacabile convenienza elettorale. I laburisti sanno che l’elettorato anziano e proprietario di casa vota tradizionalmente a destra e possiede documenti ufficiali in abbondanza; l’elettorato giovane, precario e in affitto, tipico bacino laburista, tende invece a disertare le urne se incontra il minimo ostacolo burocratico.

La fretta di Burnham, insomma, non nasce da un improvviso afflato libertario, ma dal bisogno di blindare la base elettorale prima che l’inflazione e i nodi della finanza pubblica presentino il conto.. Il suo governo sta ancora godendo della cosiddetta “Luna di miele”, ma questa, di fronte a una situazione economica variabile e geopolitica instabile, è destinata a terminare molto presto. Smontare le regole di sicurezza quando si è ancora in testa nei sondaggi è il modo più rapido per assicurarsi che, al momento del voto, il risultato sia già ben indirizzato.