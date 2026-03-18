L’ombra del colonialismo: l’ex diplomatico belga Davignon a processo per l’assassinio di Patrice Lumumba

L’Europa contemporanea fatica spesso a fare i conti con il proprio passato coloniale, preferendo concentrarsi sulle narrazioni istituzionali del presente, , ma a volte la storia decide di presentare il conto. Anche se con un ritardo che sfiora l’inverosimile, i tribunali belgi hanno deciso di riaprire una delle pagine più oscure della decolonizzazione africana. Un tribunale di Bruxelles ha infatti stabilito che Etienne Davignon, ex diplomatico belga oggi novantatreenne, dovrà affrontare un processo per l’assassinio di Patrice Lumumba, primo ministro e icona anticoloniale della Repubblica Democratica del Congo, ucciso nel 1961, la cui uccisione diede vita a una feroce guerra civile con la secessione del Katanga. Uno dei capitoli più tristi e sanguinari del colonialismo belga.

Si tratta di una notizia che scuote i palazzi felpati della diplomazia europea. Davignon è ujn pezzo grosso, un ex commissario europeo e una figura di spicco dell’establishment continentale. Il fatto che un uomo del suo calibro debba rispondere di crimini di guerra e complicità in omicidio ci ricorda come la fondazione dell’Europa moderna si intrecci, in modo inestricabile, con le spietate dinamiche del potere e dello sfruttamento delle risorse nel continente africano.

Il contesto geopolitico: la colpa di cercare la sovranità

Per comprendere appieno il significato di questo processo, è fondamentale analizzare il contesto macroeconomico e geopolitico dell’epoca. Patrice Lumumba assunse la carica di primo ministro il 24 giugno del 1960, giorno dell’indipendenza del Congo dal Belgio. Tuttavia, il suo governo durò la miseria di tre mesi. Lumumba fu destituito nel settembre dello stesso anno e, successivamente, assassinato il 17 gennaio del 1961 da un gruppo di ribelli secessionisti del Katanga, ampiamente sostenuti e armati da mercenari e apparati statali belgi.

Ma perché Lumumba doveva essere eliminato con tanta urgenza e ferocia? La risposta risiede, come spesso accade, nell’economia reale e nel controllo dei mezzi di produzione. Lumumba fu eliminato perché esprimeva posizioni vicine alla sinistra e si opponeva radicalmente ai persistenti interessi dei colonialisti belgi e francesi. Il Congo non era una nazione qualsiasi, , ma un immenso serbatoio di risorse minerarie inestimabili, dall’uranio al rame, dal cobalto all’oro. Le potenze europee, e in particolare l’asse franco-belga, non avevano alcuna intenzione di cedere il controllo economico di queste ricchezze a un governo locale sovrano.

In un’ottica puramente estrattiva, un leader africano che rivendicava l’indipendenza economica e che guardava con simpatia a politiche di stampo socialista rappresentava una minaccia inaccettabile. La nazionalizzazione delle risorse avrebbe distrutto i margini di profitto delle grandi compagnie minerarie europee. Di conseguenza, la Realpolitik occidentale decise che la democrazia congolese poteva attendere, , ma i profitti delle multinazionali no.

Le accuse contro Etienne Davignon

Oggi, a distanza di oltre sessant’anni, l’unico superstite tra i dieci cittadini belgi originariamente accusati dalla famiglia del leader congolese è proprio Etienne Davignon, all’epoca un giovane diplomatico di carriera. I procuratori federali belgi hanno delineato un quadro accusatorio estremamente grave.

Ecco i punti chiave delle accuse mosse a Davignon:

Privazione del diritto a un processo equo: Davignon avrebbe partecipato attivamente alle manovre per negare a Lumumba un tribunale imparziale.

Davignon avrebbe partecipato attivamente alle manovre per negare a Lumumba un tribunale imparziale. Detenzione illegale e trasferimento: È accusato di aver orchestrato o agevolato il trasferimento forzato del leader congolese nelle mani dei suoi carnefici nel Katanga.

È accusato di aver orchestrato o agevolato il trasferimento forzato del leader congolese nelle mani dei suoi carnefici nel Katanga. Trattamenti inumani e degradanti: I procuratori sostengono che l’ex diplomatico abbia sottoposto, o permesso che venissero sottoposti, Lumumba e i suoi alleati politici (Maurice Mpolo e Joseph Okito) a gravi umiliazioni.

I procuratori sostengono che l’ex diplomatico abbia sottoposto, o permesso che venissero sottoposti, Lumumba e i suoi alleati politici (Maurice Mpolo e Joseph Okito) a gravi umiliazioni. Crimini di guerra: L’insieme delle azioni contestate si configura, secondo l’accusa, come una palese violazione del diritto internazionale.

Se il procedimento giudiziario dovesse arrivare a compimento, Davignon sarebbe il primo funzionario belga a sedere sul banco degli imputati per questo omicidio politico, un evento che segnerebbe un precedente storico di enorme portata. L’età avanzata dell’accusato fa dubitare che veda la fine del procedimento.

Una giustizia lenta e le ammissioni di colpa

Il percorso per arrivare a questo rinvio a giudizio è stato tortuoso e costellato da reticenze istituzionali. Nessuno, all’inizio, pensava che uno Stato fosse disposto a giudicare i propri crimini coloniali. Solo nel 2002 un’inchiesta parlamentare belga ha ammesso una “responsabilità morale” del Paese nella morte di Lumumba. Tuttavia, la responsabilità morale è un concetto filosofico, , ma la responsabilità penale è un fatto giuridico.

Nel 2011, la famiglia Lumumba ha deciso di rompere gli indugi e ha presentato formalmente il caso. La nipote, Yema Lumumba, ha dichiarato recentemente che questa decisione del tribunale rappresenta un passo nella giusta direzione per stabilire le reali responsabilità. Il legale della famiglia, Christophe Marchand, ha definito la decisione “una vittoria gigantesca”.

La brutalità dell’assassinio è ormai nota alla storiografia: il corpo di Lumumba, dopo l’esecuzione, fu sciolto nell’acido per cancellare ogni traccia e impedire che la sua tomba diventasse un luogo di pellegrinaggio politico. L’unico resto sopravvissuto a quello scempio fu un dente con una corona d’oro, conservato come macabro trofeo dalla figlia di un ufficiale di polizia belga coinvolto nell’occultamento del cadavere. Questo singolo dente è stato restituito alle autorità della Repubblica Democratica del Congo solo nel 2022, durante una cerimonia in cui l’allora primo ministro belga Alexander De Croo ha ribadito le scuse formali del governo.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle tappe fondamentali di questa vicenda storica:

Anno Evento Storico / Giuridico Giugno 1960 Indipendenza del Congo dal Belgio. Patrice Lumumba diventa Primo Ministro. Gennaio 1961 Assassinio di Lumumba nel Katanga, con il supporto di mercenari belgi. 2002 Inchiesta parlamentare belga ammette la “responsabilità morale” dello Stato. 2011 La famiglia Lumumba avvia un’azione legale presso la giustizia belga. 2022 Restituzione dell’unica reliquia rimasta (un dente) al governo della RDC, con le scuse ufficiali del Belgio. 2026 Il tribunale di Bruxelles ordina il processo per l’ex diplomatico Etienne Davignon, unico indiziato in vita.

In conclusione, il processo a Etienne Davignon non è solo il giudizio su un uomo ormai giunto al crepuscolo della propria vita, , ma è il processo a un’intera epoca in cui le ingerenze occidentali e la difesa violenta degli interessi corporativi venivano mascherate da missioni civilizzatrici. Un pezzo di storia che, finalmente, entra in un’aula di tribunale, offrendo forse una tardiva lezione su come le dinamiche dell’imperialismo economico abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.