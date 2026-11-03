L’Occidente taglia i fondi a gas e petrolio? L’Africa risponde con una sua banca da 5 miliardi per non restare al buio

Le banche occidentali chiudono i rubinetti del credito ai combustibili fossili in nome dei criteri ambientali, un intero continente rischia la paralisi industriale. Con oltre 900 milioni di cittadini ancora privi di accesso a servizi energetici moderni e un fabbisogno di investimenti stimato in 200 miliardi di dollari, l’Africa ha deciso di non aspettare il permesso dei salotti verdi europei. Ad Abuja, in Nigeria, è nata ufficialmente la Banca africana dell’energia (AEB), un nuovo istituto con un capitale iniziale di 5 miliardi di dollari (circa 4,5 miliardi di euro) creato per finanziare proprio quei progetti su petrolio e gas da cui la finanza tradizionale sta fuggendo. Cosi lo sviluppo del petrolio africano non dipenderà dalle bizze delle banche occidentali.

L’iniziativa nasce dall’alleanza tra la Banca africana di importazione ed esportazione (Afreximbank) e l’Organizzazione africana dei produttori di petrolio (APPO). Alla guida del nuovo ente, che inizierà a erogare concretamente i prestiti nel 2027, è stato chiamato il banchiere egiziano Helmy Ghazi.

Il problema di fondo è tanto semplice quanto ignorato dalle cancellerie occidentali: non si può fare industria, né tantomeno alimentare le nuove reti per l’intelligenza artificiale, senza corrente elettrica stabile e a basso costo. Enrico Mattei ha fatto scuola in Africa.

I fornitori storici di capitali stanno ritirando i fondi dagli idrocarburi, dimenticando che petrolio e gas restano vitali per la sopravvivenza economica africana. Di fronte a questo vuoto di offerta che blocca lo sviluppo reale, gli Stati africani hanno scelto di crearsi in casa lo strumento finanziario necessario.

La struttura della nuova banca presenta caratteristiche uniche:

Indipendenza operativa: agirà come un’istituzione sovranazionale autonoma, libera dalla vigilanza di una singola banca centrale nazionale.

agirà come un’istituzione sovranazionale autonoma, libera dalla vigilanza di una singola banca centrale nazionale. Capitale misto e sovrano: i 5 miliardi di dotazione arrivano da Afreximbank, dai fondi sovrani e dalle compagnie petrolifere nazionali dei Paesi membri dell’APPO, aprendo la porta anche agli investitori privati.

i 5 miliardi di dotazione arrivano da Afreximbank, dai fondi sovrani e dalle compagnie petrolifere nazionali dei Paesi membri dell’APPO, aprendo la porta anche agli investitori privati. Sostegno all’intera filiera: i fondi non andranno solo all’esplorazione e all’estrazione, ma copriranno trasporto, lavorazione, distribuzione e, soprattutto, la raffinazione in loco.

i fondi non andranno solo all’esplorazione e all’estrazione, ma copriranno trasporto, lavorazione, distribuzione e, soprattutto, la raffinazione in loco. Apertura continentale: il supporto finanziario e tecnico sarà esteso anche ai Paesi africani non membri dell’organizzazione, per blindare la cooperazione regionale e la ricerca energetica.

Proprio la raffinazione rappresenta il vero nodo strutturale ed economico della questione. L’Africa siede infatti su un tesoro immenso ma in gran parte inutilizzato sul piano industriale interno.

Parametro Dato stimato Impatto economico attuale Riserve accertate di greggio 125 miliardi di barili Esportate in gran parte grezze Riserve di gas naturale 650 trilioni di piedi cubi Sottoutilizzate per il mercato interno Popolazione senza energia moderna Oltre 900 milioni Freno strutturale alla domanda interna Fabbisogno di investimenti 200 miliardi di dollari Bloccato dal disimpegno delle banche estere Capitale iniziale AEB 5 miliardi di dollari Operativo dal 2027 per sbloccare i cantieri

Finora l’Africa viveva una contraddizion: un continente ricchissimo di materie prime costretto a esportare petrolio grezzo e a importare i prodotti raffinati (come benzina, gasolio e fertilizzanti) dai Paesi del Golfo Persico.

Questa dipendenza dall’estero espone le economie locali a qualsiasi scossa geopolitica. Con le tensioni in Medio Oriente che spingono verso l’alto le quotazioni del greggio, i bilanci dei Paesi africani — già gravati da debiti pesanti, infrastrutture carenti e valute deboli — subiscono rincari immediati sui costi di importazione.

Finanziare la costruzione di raffinerie e reti di distribuzione interne significa applicare una ricetta economica di puro buonsenso: trattenere il valore aggiunto sul territorio, creare posti di lavoro qualificati nella manifattura pesante, sostituire le importazioni con produzione interna e salvare la bilancia dei pagamenti.

Non si tratta di negare il passaggio alle fonti rinnovabili. La stessa AEB dichiara di voler accompagnare i Paesi verso energie più pulite, ma pretende una transizione “equa”, che non sacrifichi la sicurezza energetica sull’altare della fretta ideologica. Prima si garantisce l’elettricità alle fabbriche e alle famiglie usando le enormi riserve di gas e petrolio disponibili; poi, con la ricchezza generata, si finanziano le nuove tecnologie.

Mentre in Europa si continua a discutere di divieti e tassazioni sulle emissioni che finiscono per deindustrializzare i territori, a sud del Mediterraneo hanno capito che senza sovranità energetica e credito mirato agli investimenti reali non esiste alcuna crescita. E se le banche occidentali preferiscono rinunciare a un mercato da 200 miliardi di dollari di infrastrutture per lucidarsi la coscienza verde, qualcun altro è ben felice di prenderne il posto.