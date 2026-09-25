Lo strappo di Zelensky mette nei guai Seul: svelato il patto segreto sui prigionieri nordcoreani

Due soldati di Pyongyang catturati sul fronte ucraino, una trattativa riservata durata settimane e un accordo segreto saltato in diretta mondiale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il trasferimento a Seul di due prigionieri nordcoreani.

L’annuncio ha colto la Corea del Sud completamente alla sprovvista, trasformando un’operazione umanitaria delicatissima in una crisi diplomatica aperta. Per il governo sudcoreano la riservatezza era l’unica condizione possibile. Esporre l’accordo significa mettere a rischio la vita dei familiari dei prigionieri rimasti in Corea del Nord e bruciare i fragili canali di dialogo con Pyongyang e Mosca.

Di fronte alle telecamere del Palazzo di Vetro, però, l’esigenza di visibilità di Kiev ha spazzato via ogni intesa.

La rottura dell’intesa e le reazioni

La presidenza sudcoreana ha cercato all’inizio di mantenere un profilo bassissimo, ma la notizia è esplosa rapidamente nel dibattito politico interno.

La linea di Seul: trattative riservate per proteggere i prigionieri e tutelare la sicurezza nazionale della penisola.

trattative riservate per proteggere i prigionieri e tutelare la sicurezza nazionale della penisola. La sortita di Kiev: annuncio pubblico immediato alle Nazioni Unite per massimizzare il ritorno d’immagine.

annuncio pubblico immediato alle Nazioni Unite per massimizzare il ritorno d’immagine. La replica ucraina: “Siamo un Paese aperto, nascondere il trasferimento sarebbe stato strano”.

La rabbia sud coreana è comprensibile solo conoscendo quanto sia importante in quel paese la riservatezza. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha reagito duramente sui social network, confermando l’esistenza di un patto di riservatezza violato unilateralmente dall’Ucraina.

<국정은 국가와 국민을 위해 하는 것이지, 정권과 집권자의 이익이나 인기를 위해 해서는 안됩니다. 북한포로 국내송환 문제는 외교, 안보, 한반도 정세에 크게 영향을 미치는 매우 예민한 의제입니다. 남북관계가 어떻게 되든 누군가 죽어나가든 국익이 손상되든 게의치 않고, 성과를… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) September 24, 2026

La cautela sudcoreana mirava a evitare ritorsioni immediate da parte di Kim Jong-un e a non compromettere del tutto i rapporti con la Russia. L’opposizione conservatrice a Seul ha invece attaccato il governo, accusandolo di debolezza per essersi fatto scavalcare da un annuncio straniero. Una critica che mette in difficoltà il governo Lee, già colpito dal raffreddamento dei rapporti con Trump.

Un prezzo per lo strappo?

La diplomazia non vive di soli comunicati, ma anche di scambi commerciali e forniture strategiche. La mossa di Zelensky rischia di rivelarsi un boomerang proprio sul piano materiale.

La Corea del Sud è una delle maggiori potenze industriali mondiali nel settore della difesa. Produce carri armati, munizioni e sistemi d’artiglieria con tempi di consegna che l’Occidente può solo sognare. Finora Seul ha mantenuto una linea prudente: aiuti umanitari e finanziari a Kiev, ma nessun invio diretto di armi letali per non rompere i ponti con il mercato russo e non innescare crisi energetiche o commerciali.

Imbarazzare pubblicamente il partner asiatico e metterlo in rotta di collisione con Pyongyang spingerà difficilmente Seul ad aprire i propri magazzini bellici. Quando la ricerca di un titolo sul giornale prevale sulla realtà diplomatica, il conto finale si paga in termini di cooperazione industriale e credibilità.