Lo strano caso di Forza Italia: al governo con il centrodestra, in Europa con il PD. Ecco i numeri

In Italia Forza Italia governa insieme a Fratelli d’Italia e Lega. Al Parlamento europeo, però, i numeri raccontano una storia molto diversa: la delegazione azzurra vota assai più frequentemente con il Partito Democratico che con i propri alleati di governo.

L’analisi riguarda esclusivamente le votazioni elettroniche per appello nominale, nelle quali resta registrato il voto di ogni eurodeputato. Sono quindi esclusi i voti per alzata di mano, quelli non nominativi e gli scrutini segreti.

Nella legislatura 2019-2024, su oltre 19 mila votazioni nominali, Forza Italia e PD hanno espresso la stessa posizione nel 68,69% dei casi. La coincidenza di FI con il Movimento 5 Stelle è stata del 57,68%. Il confronto con il centrodestra è sorprendente: Forza Italia ha votato come Fratelli d’Italia nel 60,68% dei casi e come la Lega soltanto nel 50,77%.

Sui voti principali e finali la convergenza è ancora più evidente: FI e PD hanno votato insieme nell’86,03% dei casi, FI e M5S nell’80,27%, mentre l’accordo di Forza Italia con FdI si è fermato al 69,17% e quello con la Lega al 51,11%.

La tendenza si è ulteriormente accentuata nella legislatura iniziata nel luglio 2024. Fino al 9 luglio 2026, su oltre 5.500 votazioni nominali, Forza Italia ha coinciso con il PD nel 75,59% dei casi. Molto più basse le percentuali con gli alleati italiani: 51,60% con Fratelli d’Italia e appena 37,38% con la Lega.

Nei voti principali e finali, FI e PD raggiungono ancora l’85,43% di convergenza, contro il 68,09% tra FI e FdI e il 41,57% tra FI e Lega.

Diverso il rapporto con il Movimento 5 Stelle: nella legislatura attuale la coincidenza FI-M5S è scesa al 48,11%, e al 46,31% sui voti principali. Si può quindi parlare di una forte e strutturale sintonia fra Forza Italia e PD, mentre quella con i Cinque Stelle appartiene soprattutto alla precedente legislatura.

I numeri dimostrano l’esistenza di un’alleanza de facto, rendendo evidente una contraddizione: Forza Italia è parte integrante del centrodestra quando si governa in Italia, mentre a Bruxelles e Strasburgo è in sintonia con il PD invece che con Lega e Fratelli d’Italia. Una coerenza a geometria variabile che gli elettori italiani avrebbero diritto di conoscere.

Elaborazione sui risultati nominativi ufficiali delle votazioni elettroniche del Parlamento europeo; assenze e votazioni prive di registrazione individuale escluse.

Antonio Maria Rinaldi