Volkswagen cacciata dall’indice dei giganti europei. Il crollo del simbolo industriale tedesco

La Germania industriale incassa il colpo più duro degli ultimi quindici anni. Volkswagen, il colosso che per decenni ha incarnato la potenza manifatturiera europea, viene ufficialmente espulsa dall’Euro Stoxx 50, il listino che raccoglie le cinquanta aziende a maggiore capitalizzazione dell’Eurozona.

L’uscita dall’indice delle blue chip continentali segna il declassamento di un impero che sembrava intoccabile e certifica una crisi industriale senza precedenti. Inoltre potrebbe anche avere conseguenze sul corso dei titoli di quello che era un colosso mondiale del settore auto.

Che cosa è successo a Volkswagen?

La decisione è stata presa dal provider Stoxx durante la periodica revisione dei listini. Il motivo è semplice e a suo modo spietato: il valore di mercato di Volkswagen è crollato ai minimi degli ultimi 16 anni. Dai picchi raggiunti nel 2021, il titolo ha perso oltre il 75% del proprio valore, scivolando a una capitalizzazione di appena 38 miliardi di euro.

Per capire l’assurdità del dato, basta confrontarlo con l’economia reale: il gruppo genera oltre 322 miliardi di euro di fatturato annuo. Gli investitori oggi valutano l’intera azienda poco più di un decimo di quanto incassa ogni dodici mesi. Una sfiducia radicale verso la capacità del gruppo di gestire la transizione e proteggere i propri margini operativi.

Comunque anche oggi le quotazioni non sono andate bene, ma il calo era già iniziato, e sensibile, venerdì:

Quindi non è più una blue chip? Uscirà dalle blue chip?

A livello continentale, la risposta è sì: Volkswagen cessa di essere una blue chip dell’Eurozona. Il termine “blue chip” indica i titoli azionari delle società più grandi, solide e affidabili per il mercato dei capitali.

Pur rimanendo quotata all’interno del DAX di Francoforte (il listino nazionale tedesco), la casa automobilistica perde lo status di stella di prima grandezza nel paniere di riferimento dell’intera Unione Europea.

Insieme a VW è uscito dall’Eurostoxx 50 anche Wolters Kluver, fornitore di servizi informatici. Entrano la francese Engie e una vecchia conoscenza, Nokia.

L’uscita comporta conseguenze immediate e molto pesanti per il valore delle azioni:

Vendite forzate dei fondi passivi: Sul mercato esistono 30 ETF (Exchange Traded Funds) con un patrimonio di 59 miliardi di euro che replicano fedelmente l’Euro Stoxx 50, a cui si sommano oltre 68 miliardi di prodotti strutturati.

Sul mercato con un patrimonio di 59 miliardi di euro che replicano fedelmente l’Euro Stoxx 50, a cui si sommano oltre 68 miliardi di prodotti strutturati. Flussi di capitale in fuga: Questi fondi sono obbligati dai propri regolamenti a vendere in automatico tutte le azioni Volkswagen in portafoglio, alimentando un’ulteriore spirale ribassista.

Questi fondi sono obbligati dai propri regolamenti a vendere in automatico tutte le azioni Volkswagen in portafoglio, alimentando un’ulteriore spirale ribassista. Danno di reputazione: Essere esclusi dal club dei campioni europei allontana i grandi investitori istituzionali internazionali.

La beffa finale è tutta simbolica: a prendere il posto dell’auto del popolo tedesco nell’indice saranno la finlandese Nokia — rinata come fornitore di reti per centri dati con l’aiuto di Nvidia — e la società energetica francese Engie.

Le cause di una caduta annunciata

Questo disastro non nasce dal caso, ma da una serie di nodi strutturali mai sciolti:

La trappola cinese: La Cina rappresentava la principale fonte di profitti per Wolfsburg. Oggi i produttori locali di auto elettriche a basso costo stanno spazzando via le quote di mercato di VW in Asia e sbarcano aggressive nei porti europei. Dazi e tensioni commerciali: L’aumento delle barriere tariffarie negli Stati Uniti e le guerre commerciali globali riducono drasticamente i margini di esportazione. Costi di ristrutturazione fuori controllo: Il piano industriale prevede la chiusura di stabilimenti in Germania e il taglio di circa 100.000 posti di lavoro, innescando uno scontro frontale con i potenti sindacati interni. Governance farraginosa: La presenza dello Stato della Bassa Sassonia nell’azionariato e il peso determinante dei comitati aziendali hanno spesso paralizzato le decisioni strategiche rapide.

Dopo l’uscita di Stellantis lo scorso anno, tra i costruttori automobilistici nell’Euro Stoxx 50 rimangono soltanto Ferrari, BMW e Mercedes-Benz. C’è da chiedersi chi sarà il prossimo a uscire.

La riduzione della produzione a Wolfsburg ha un impatto diretto sulla filiera della componentistica italiana. Centinaia di aziende fornitrici in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna lavorano direttamente per i marchi del gruppo tedesco. La contrazione della domanda e i tagli ai costi imposti da VW si tradurranno in minori commesse, rischio cassa integrazione e pressione salariale per migliaia di lavoratori italiani.